BlackRock alerta de una anomalía no vista en 50 años: por segunda vez, la bolsa ganará dinero y los bonos, no

Por segundo año consecutivo, las bolsas generarán retornos positivos y los bonos, por el contrario, tendrán retornos negativos. “No ha pasado nunca en los últimos 50 años”, alerta sobre esta anomalía en los mercados financieros Manuel Gutiérrez-Mellado, responsable del negocio institucional de BlackRock para Iberia.

La mayor gestora del mundo, que ha presentado sus perspectivas y estrategia de inversión para 2022, está convencida de que “la renta variable va a seguir siendo el activo que mejor recompense a los inversores en función del riesgo asumido en cartera”.

Sin embargo, para el año que viene habrá que dotarla de un “toque más defensivo, por si el escenario base se tuerce”. “Hay menos dinero a ganar en las acciones que hace 12 meses. Las valoraciones no están baratas, pero sí razonables”, argumenta Gutiérrez-Mellado.

La firma prevé una tasa de inflación promedio para el próximo año de entre el 2,5% y el 3%, algo que “es bueno para la economía, los bancos centrales, los activos de riesgo y los inversores”. Aunque BlackRock no se ha aventurado a predecir cuándo (y en cuánto) hará pico la inflación, sí considera que está se verá rebajada a niveles más normales, aunque superiores a los previos a la Covid.

La asignación de activos de la gestora está, en líneas generales, sobreponderada en renta variable, neutral en crédito y mercados privados e infraponderada en bonos de gobierno.

Positivos en China

Más concretamente, sus apuestas de convicción en renta variable pasan por Estados Unidos, Europa, Japón y China, mientras que en renta fija se decanta por bonos americanos ligados a la inflación, bonos públicos chinos y deuda emergente en moneda local, especialmente las emisiones asiáticas.

Cabe recordar que, el pasado verano, BlackRock fue la primera gran casa de inversión que dijo separar China del resto de los emergentes como activo con peso propio. Entre tanto, la crisis de Evergrande y la intervención estatal del Gobierno de Pekín en los sectores calientes de su economía han desatado las dudas sobre el país. Pese a ello, la gestora sigue positiva con el gigante asiático.

“El Gobierno chino está potenciando un crecimiento de más calidad, frente a más cantidad. A corto plazo, ha generado y generará aún volatilidad, pero será un crecimiento más sostenible y todavía por encima del de los mercados desarrollados”, según Gutiérrez-Mellado.

En cuanto a los activos alternativos no cotizados, BlackRock reconoce que, si bien los inversores institucionales internacionales ya están sobreponderados a los mercados privados, no ocurre así en el inversor medio global, que está infraponderado. “Deberían meterse más quienes no tienen tanto, al menos hasta un nivel intermedio de neutral”, ya que estos activos cuentan con “más potencial de rentabilidad y menos correlación con los activos tradicionales”.

Sigue los temas que te interesan