La tecnológica Thalesia ataca el asesoramiento financiero

La tecnológica Thalesia, especializada en datos bursátiles, análisis de fondos de inversión y algoritmos de carteras, abre una nueva vía de negocio y captará clientes a través de su nueva filial de asesoramiento financiero para inversores particulares e institucionales.

Thalesia Technologies ha registrado la empresa de asesoramiento financiero (EAF) regulada Thalesia Capital, pendiente solo de su aprobación y registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De momento, ya está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid con un capital social de 75.000 euros, el nuevo mínimo al que obliga la correspondiente directiva europea.

Su consejo de administración está presidido Carlos Mateos Sánchez, a quien acompañan los consejeros Juan Carlos Alonso López, Vlad Roibu y Fátima-Rocío Aguirre González, con Agustín Lojo Elcid como secretario no consejero.

La compañía tecnológica, con sede en Madrid, cuenta con 60 millones de dólares (cerca de 52 millones de euros) en activos bajo gestión a nivel mundial, tal y como indica su página corporativa. Sus servicios están relacionados con la gestión de inversiones: análisis automatizado de inversiones, gestión de riesgos y tecnologías de reporting.

Más concretamente, genera carteras equilibradas de acciones (solo con posiciones largas, no cortas) que superan al índice de referencia a largo plazo asumiendo niveles de riesgo limitados, utilizando para ello el big data.

Novena EAF del año

Con su establecimiento, será la novena EAF que verá la luz en España este 2021. Hasta la fecha, las dos más relevantes en crearse han sido Taylor Investing, de los ex Bankinter y CaixaBank Emilio Antón y Guillermo Laborda, que con esta figura independiente resolvieron la pugna judicial entre ambos bancos por su fichaje, y Coventina Partners, de los ex 360 CorA Marilena Orfanides, Alejandro Zubeldia y Emmanuel Frappereau, que decidieron ponerse por su cuenta y no integrarse en Abante.

Las otras han sido Asset Growth (Miguel Puertas), GHI Global Advisory Partners (promovida por el gurú americano Roger Ibbotson y sus socios en Zebra Capital John Holmgren y Lorenzo Goldberg), IF Capital Management (Ana Ros), MFO Global Investment Advisors (Javier Hernández Mañueco, también salido de 360 CorA) y las personas físicas Emérito Quintana Pelayo (Numantia Patrimonio Global) y Fernando María Primo de Rivera Oriol (Bluenote Global Equity).

