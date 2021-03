Los dos banqueros estrella que Bankinter fichó en Caixa crean su empresa para evitar el bloqueo que pesa sobre ellos

Los dos banqueros estrella que Bankinter fichó en el verano de 2019 en CaixaBank, Emilio Antón y Guillermo Laborda, cuyo movimiento provocó un seísmo entre los bancos (querella incluida por parte del catalán), por fin han encontrado una solución a su difícil situación con la entidad que dirige María Dolores Dancausa. Ambos banqueros han constituido su propia empresa de asesoramiento financiero (EAF), firma que será la que intermedie con Bankinter y a través de la cual reactivarán sus servicios, accediendo incluso a otros clientes.

Antón y Laborda se incorporaron a Bankinter como agentes financieros desde el equipo de Altium, el segmento para ultrarricos que tiene CaixaBank Banca Privada. Los dos banqueros eran originarios de Morgan Stanley, cuya banca privada y gestoras de fondos y pensiones adquirió el grupo catalán en 2008 por unos 600 millones de euros.

Estos dos profesionales manejaban en CaixaBank una cartera de 400 millones de euros y, según ha podido saber Invertia de fuentes de su entorno, ya habían pasado a Bankinter unos 170 millones.

Pero CaixaBank interpuso una querella por competencia desleal, lo que hizo a Bankinter recular y cancelarles el contrato de agencia a cambio de que el primero retirase la mencionada querella. Eso sucedió pocos meses después de su aterrizaje en el banco madrileño.

Este febrero, Antón y Laborda han creado Taylor Investing EAF, firma de inversión que la CNMV ya ha aprobado y tiene en sus registros públicos. La EAF tiene su domicilio social en la céntrica calle del Marqués del Riscal, donde Bankinter tiene su sede y donde también está la gestora de fondos del grupo en un edificio colindante.

Taylor recomienda, Bankinter ejecuta

Las fuentes preguntadas explican que esta empresa sería la encargada de mandar las recomendaciones de inversión a Bankinter, que tendría que ejecutarlas. Los banqueros cobrarán de los clientes por sus servicios de asesoramiento financiero, aunque también podrían cobrar de los fondos de inversión recomendados a través de las retrocesiones, esto es, la parte de la comisión de gestión que un fondo cede a una red distribuidora por su labor de comercialización.

Expertos del sector consultados por este periódico recuerdan que, con la normativa europea vigente (MiFID II), una EAF no puede ser agente financiero de un banco, pero sí tener un contrato de colaboración con él.

No obstante, varias de las fuentes remarcan que los dos profesionales podrán trabajar con los clientes que deseen, ya sean de Bankinter o no. De hecho, apuntan a que la EAF todavía no tiene ningún contrato firmado con Bankinter, aunque lo más probable es que lo suscriba en los próximos días. Cabe recordar que mientras un agente financiero es exclusivo de una entidad, las EAF tienen su servicio abierto a todo tipo de inversores, sea cual sea su procedencia.

Los asesores financieros suelen moverse entre dos modelos de cobro distintos: cobrar una comisión de asesoramiento y devolver las retrocesiones a los clientes, lo que comúnmente se conoce como neteo, o tener una tarifa de asesoramiento baja y quedarse con las retrocesiones de los fondos, aunque los expertos advierten que esta segunda vía no es independiente. Ninguna de las partes ha hecho comentarios a esta noticia.

Nuevo jefe de agentes y EAF

Bankinter cerró el ejercicio 2020 con 42.800 millones de euros en el negocio de banca privada, un 6% más que un año antes, según sus últimos resultados anuales.

Precisamente, el banco comandado por Dancausa reordenó el año pasado su dirección de Agentes y EAF para España y Portugal. Como informó Invertia, se puso al frente a Alejo Víctor García tras el ascenso de Isabel García como jefa de Valores, Renta Variable y Renta Fija. En ese momento, Bankinter contaba con cerca de 370 agentes financieros en los dos países, responsables de 16.000 millones.

Por su parte, CaixaBank tenía casi 73.500 millones en banca privada a finales de 2019, según el último ranking de este mercado publicado por Funds People.