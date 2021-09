True Value, de reunir gestores consagrados a fichar futuras promesas de los fondos

Jesús Argaiz, True Value. LinkedIn.

En cuestión de una semana, la gestora independiente True Value, liderada por Alejandro Estebaranz y José Luis Benito, ha pasado de anunciar la separación de sus caminos con Carlos Val-Carreres, experimentado gestor que apenas ha estado unos meses con la boutique de moda en el mundo de los fondos, al fichaje de una futura promesa calificado en la jerga financiera como un inversor outsider, Jesús Argaiz.

Val-Carreres, reconocido por su trayectoria en firmas como Ibercaja, Lierde Sicav (donde llevaba parte de la fortuna de César Alierta) o Singular Bank, se asoció con True Value en la primavera para montar su propio fondo de inversión, aunque finalmente se han separado por incompatibilidades comerciales.

Su nuevo destino es MyInvestor, el neobanco de inversión propiedad de Andbank, AXA, El Corte Inglés Seguros y otros family offices, donde lanzará su propio fondo value investing en octubre. Como publicó Invertia, tendrá un enfoque global hacia la renta variable y con mucha aproximación estructural a la economía.

True Value, lejos de quedarse varada en la orilla por este contratiempo, se puso manos a la obra para buscar un reemplazo. Y el sustituto es Jesús Argaiz, aunque con un perfil muy distinto al anterior.

Mucho inversores conocen a este analista por ser el ganador del concurso de Amiral en Rankia 2018 con el premio de acudir a Omaha, la cita anual en Nebraska (Estados Unidos) que organiza Berkshire Hathaway, el conglomerado de Warren Buffett, para la comunidad inversora seguidora de la filosofía en valor. Y, como subrayó anoche Benito en sus redes sociales cuando confirmó su llegada, “por compartir muy buenas tesis de inversión”.

Cierres y nuevos productos

“Lo seguimos muy de cerca desde hace tiempo, y hemos validado muchas de sus tesis. Apostamos por el desarrollo de nuevos productos y consolidación de los existentes con la ayuda de talento joven y prometedor”, continuaba Benito, añadiendo que “pronto, más noticias”.

Ingeniero industrial de carrera y profesión, Argaiz es responsable desde hace más de seis años de la oficina técnica de Inpre, en Navarra.

True Value, que tiene fondos tanto con Renta 4 como con Creand (el antiguo Banco Alcalá, donde precisamente lanzaron el fondo de gestión activa con la comisión más barata del país hasta ahora), ha cerrado a la comercialización su fondo de pequeñas y medianas capitalizadas. Desde el pasado 6 de septiembre, el volumen máximo de participaciones para la clase C del fondo True Value Small Caps es de una participación.

Este cierre parcial se ha producido “por una escasez de activos invertibles que dificultan una gestión óptima de la IIC y de su política de inversión, por lo que, en interés de los partícipes del fondo”, Benito y Estebaranz llegaron a la decisión de limitarlo a los clientes. En lo que va de año, este producto se revaloriza más de un 46%, según Morningstar.

Sigue los temas que te interesan