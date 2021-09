Carlos Val-Carreres se une a MyInvestor para lanzar su propio fondo 'value'

MyInvestor da un golpe sobre la mesa del value investing. El neobanco digital se ha hecho con los servicios de Carlos Val-Carreres, exgestor reconocido que ha trabajado para firmas como Ibercaja, Lierde Sicav (donde César Alierta tiene parte de su fortuna) o Singular Bank.

Llega a su nuevo proyecto desde True Value, con quien hace pocos meses se asoció para montar su propio fondo de inversión, aunque finalmente sus caminos se han separado por incompatibilidades comerciales y ha terminado recalando en el neobanco propiedad de Andbank, AXA, El Corte Inglés Seguros y otros family offices.

En MyInvestor, Val-Carreres lanzará un fondo de derecho español, con filosofía value investing pero con mucha aproximación estructural a la economía (con nuevas tendencias como la digitalización o la electrificación) y de corte global, ya que podrá invertir en Europa, Estados Unidos u otras geografías.

La noticia, adelantada por ‘El Confidencial’ y que ha podido ser confirmada por Invertia, rompe el statu quo de la filosofía en valor que han venido aplicando durante los últimos años gestores como Francisco García Paramés (Cobas), Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad (Azvalor) o Iván Martín (Magallanes). Sin ir más lejos, se entronca con el reciente fichaje por parte de A&G Banca Privada de Andrés Allende, cuyo nuevo fondo value en esta casa se volcará con la tecnología, Asia y los factores sostenibles.

Comisiones muy bajas

Se espera que el gestor zaragozano tenga listo su nuevo fondo en MyInvestor a finales de octubre como tope, y será de derecho español. La intención del neobanco de inversión es comenzar con una política comercial muy agresiva en comisiones, “de las más bajas del mercado en gestión activa”, e intentando posicionarlo como su producto estrella.

José Luis Benito, socio y consejero delegado de True Value, ha señalado en sus redes sociales que “deseamos la mayor de las suertes para Carlos Val-Carreres en su nueva andadura”, puesto que “al final no se pudieron encajar todas las piezas del proyecto. Nos emplazamos para más adelante, es un gran amigo y gran profesional, por lo que no es un adiós, sino un hasta pronto”.

True Value, que tiene fondos tanto con Renta 4 como con Creand (el antiguo Banco Alcalá, donde precisamente lanzaron el fondo de gestión activa con la comisión más barata del país hasta ahora), ha cerrado a la comercialización su fondo de pequeñas y medianas capitalizadas. Desde el pasado 6 de septiembre, el volumen máximo de participaciones para la clase C del fondo True Value Small Caps es de una participación.

Este cierre parcial se ha producido “por una escasez de activos invertibles que dificultan una gestión óptima de la IIC y de su política de inversión, por lo que, en interés de los partícipes del fondo”, Benito y su otro socio, presidente y responsable de las inversiones, Alejandro Estebaranz, llegaron a la decisión de limitarlo a los clientes.

