Así invierten los Urquijo: Atalaya Mining, Global Dominion, Quálitas y Sacyr

En la familia Urquijo la bolsa es un estilo de vida. A prácticamente partes iguales entre el parqué español y los internacionales, 9,5 de cada 10 euros en su sicav La Muza Inversiones están metidos en acciones, donde sobresalen nombres como Atalaya Mining, Global Dominion, Quálitas Controladora o Sacyr.

La Muza es una de esas sicav a las que siempre hay que seguir el rastro para ver dónde y cuándo invierten las manos fuertes del mercado. Porque la familia Urquijo no solo es su promotora. También son sus gestores.

Hace tres años, en 2018, nacía la gestora Muza Gestión de Activos, con Estanislao Urquijo y Luis Urquijo en su cabina de mando. La sicav, que se levantó en 1999 y ya abarca 160 millones de euros de casi 290 accionistas, dejó de estar administrada y gestionada por Urquijo Gestión (Banco Sabadell) y Ábaco Capital para adentrarse en su propia firma de inversión familiar.

Pero no contentos con controlar todo el proceso de la sicav, la pasaron a Muza Gestión y un año después, en 2019, lanzaron una réplica de la sociedad en formato fondo de inversión para así captar a más pequeños clientes.

Si hay dos palabras que caracterizan la forma en que invierten los Urquijo estas son value investing. Comparten la misma corriente que gestores en España como Paramés (Cobas), Álvaro Guzmán y Fernando Bernad (Azvalor), Iván Martín (Magallanes), el equipo de Horos, Value Tree o los fondos True Value y Valentum.

Atalaya Mining, respaldada por Paramés

No en vano, su principal posición en cartera, Atalaya Mining (8,2%), ha sido una de las grandes protegidas por Paramés en los últimos tiempos. El pasado enero, el responsable de Cobas confirmaba que, por primera vez en su historia, una compañía estaba presente en todas las carteras. Y el honor fue para la minera.

La corta de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Cedida

Tanto a los Urquijo como a Paramés les ha seducido, además de su valoración por debajo del precio intrínseco, claro está, el estudio de viabilidad para desarrollar el Sistema E-LIX, una nueva tecnología que permitirá separar de forma más eficiente los metales contenidos en las rocas. Este sistema será capaz de abaratar los costes de producción, lo que hará posible que recursos minerales que antes se descartaban por no ser rentables ahora sí resulte interesante explotarlos.

El estudio termina en 2021. Atalaya Mining será la primera empresa del mundo en aplicar esta tecnología. Gozará, además, de un periodo de exclusividad de cinco años para su aplicación en toda la Faja Pirítica Ibérica. "Es una muy buena opción, pero si el proceso no tuviese éxito nos quedaríamos, en todo caso, con unas buenas minas a un precio atractivo", argumentaba Cobas por aquel entonces. Misma tesis para los Urquijo.

Tras la minera, otras posiciones que despuntan en La Muza son el proveedor de servicios multi-tecnológicos y de soluciones e ingeniería especializada Global Dominion Access (7,3%), la aseguradora mexicana Quálitas (6,4%) y la compañía de construcción, infraestructuras y concesiones Sacyr (6,1%), con datos de la CNMV a cierre del primer trimestre. En el caso de Repsol, tiene una fuerte presencia a través de acciones y derivados (opciones call).

Recuperación e inflación

La sicav de la familia Urquijo cayó un 3,1% en el año de la pandemia tras subir un 18,3% el ejercicio anterior. En lo que llevamos de 2021, su rentabilidad es del 26,9%, espoleada como casi todos los gestores en valor con la recuperación económica.

Hasta marzo, su cartera también tenía predilección por cotizadas como Indra, Gestamp, International Petroleum Corporation (IPCO), Befesa y Danieli, con ponderaciones de entre el 3% y el 4%.

"Afrontamos el resto del año en un entorno donde creemos que se van a seguir primando los negocios en recuperación y en paralelo todas aquellas compañías que se puedan defender bien de cualquier escenario inflacionista", escribían los Urquijo en el comentario de mercado de la sicav del primer trimestre.