La letra pequeña entre la UE y Sánchez: 416 reformas para no perder ni un euro de los 70.000 millones de ayudas

La aprobación por parte de Bruselas del plan de inversión y reformas presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez para acceder a las ayudas europeas de 70.000 millones de euros era en realidad la parte más sencilla. Al fin y al cabo, la Unión Europea tiene prisa por empezar a desplegar por fin su arsenal de estímulos fiscales con el fin de consolidar la recuperación tras la crisis de la Covid-19, tal y como admitía el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, y no quedarse atrás respecto a Estados Unidos o China.

El plan de recuperación de Sánchez ha recibido una nota alta de la Comisión de Ursula von der Leyen (10 sobresalientes y un aprobado), que también ha sido igual de benevolente con Portugal, Dinamarca, Grecia o Luxemburgo. La aprobación final por parte del Ecofin el próximo 13 de julio se da por descontada. Pero en realidad, lo más difícil empieza ahora: la ejecución en plazo de todas las reformas prometidas a la UE por parte de un Gobierno que cuenta con una mayoría precaria e inestable. Ni siquiera los propios socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, están de acuerdo en los ajustes más importantes, como mercado laboral o pensiones.

El Ejecutivo comunitario no se cansa de repetir que, a diferencia de las ayudas europeas tradicionales, el nuevo fondo Next Generation es un instrumento que se basa en los resultados.

Las subvenciones adjudicadas a España no llegarán de golpe, sino que se desembolsarán por tramos (9 en total de aquí a 2026). El pago de cada tramo está condicionado a que Sánchez cumpla previamente las reformas prometidas en el calendario pactado. Un calendario muy exigente puesto que las reformas más difíciles se concentran en los dos primeros años del plan.

Tramos de pago de las ayudas de la UE a España

¿Cómo va a funcionar este control en la práctica? La decisión de ejecución del plan español que aprobará el Ecofin incluye en un anexo un total de 416 hitos y objetivos medibles, que se convertirán así en jurídicamente vinculantes para el Gobierno español.

Se trata, por ejemplo, de la aprobación y entrada en vigor de leyes muy concretas, pero también el cumplimiento de determinadas metas cifradas como resultado de las inversiones. Cada tramo de ayudas está asociado al cumplimiento previo de un determinado número de hitos, con su correspondiente calendario estricto, que también aparecen detallados en la decisión de ejecución.

Los hitos tienen que completarse al menos dos meses antes del pago de cada tramo, ya que Bruselas tiene que verificar que efectivamente se han realizado las reformas requeridas. Es decir, que para recibir el pago de diciembre de 2021, España tiene que haber concluido los hitos y objetivos como muy tarde en septiembre. Y lo mismo en los desembolsos sucesivos. Una coreografía muy estricta en la que cualquier movimiento en falso puede ser fatal.

¿Qué pasa si Sánchez se retrasa con las reformas? La primera alternativa es que el Gobierno opte por retrasar su solicitud de ayuda hasta completar todos los hitos: los fondos llegarán tarde. También existe la posibilidad de que España pida el desembolso aún sin cumplir todas las condiciones. En ese caso, el Ejecutivo comunitario congela el pago e inicia un procedimiento de discusión con el Gobierno que podría desembocar en un desembolso parcial, es decir, en la pérdida de parte de los fondos. Un incumplimiento persistente puede llevar a paralizar por completo las ayudas y pedir la devolución de las ya pagadas.

¿Cómo verificará Bruselas que España cumple la reforma laboral y la de las pensiones si en el plan no aparecen concretadas? "Es verdad que en las reformas más difíciles el diseño final no se ha fijado todavía. Y eso es por un buen motivo, porque todavía están siendo discutidas con los interlocutores sociales. La Comisión cree que esto es una parte importante del proceso de reformas porque contar con la participación y el consenso de los interlocutores sociales es crucial para la aplicación real y el despliegue con éxito de las reformas", realta un alto funcionario europeo.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, durante su reunión en abril con el vicepresidente de Economía de la Comisión, Valdis Dombrovskis CE

Aunque el resultado final depende de la negociación entre los interlocutores sociales, el Ejecutivo comunitario ha marcado límites claros a estas reformas. Por ejemplo, uno de los cambios más importantes, que tiene que estar listo para finales de este año, es la creación de un sistema de ERTE permanente. El Ejecutivo comunitario lo avala porque ya ha visto su eficacia durante la crisis y lo ha financiado con el fondo Sure.

La forma concreta final de los ERTE permanentes dependerá del acuerdo entre patronal y sindicatos. Pero a Bruselas le preocupa sobre todo cómo se financiará este sistema y ha exigido al Gobierno garantías de que, aunque haya una parte de subvenciones públicas para formar y recolocar a los trabajadores afectados, no se ponga en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas, explican fuentes comunitarias.

El otro ejemplo es la reforma del sistema de negociación colectiva. El resultado dependerá del diálogo social, pero el Ejecutivo comunitario acota los límites. Los cambios deben equilibrar "seguridad" con "flexibilidad". En este sentido, Bruselas insiste en "la necesidad de preservar los elementos de las reformas introducidas en 2012-2013 que ha desempeñado un importante y reconocido papel en el impulso de la recuperación económica generadora de empleo iniciada en 2014". Es decir, la Comisión mantiene su rechazo a la derogación de las reformas de Rajoy que pretende la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Si el Ejecutivo comunitario tuviera la tentación de ser demasiado indulgente en la evaluación de las reformas, los países frugales mantienen su potestad de activar el 'freno de emergencia'. Es decir, si Díaz decide pese a todo derogar la reforma laboral y Bruselas le da luz verde, el primer ministro holandés, Mark Rutte, podría en última instancia ejercer su veto para bloquear el desembolso del tramo correspondiente a España.

Primer tramo: Anticipo

Importe: 9.000 millones de euros.

Fecha de pago: julio de 2021.

Número de hitos y objetivos que hay que completar: Ninguno.

El primer tramo de fondos corresponde a un anticipo del 13% sobre el total de 70.000 millones de subvenciones solicitadas, es decir, 9.000 millones. Una vez recibida la evaluación positiva de Von der Leyen, la única condición que debe cumplir Sánchez es que su plan de inversión y reformas sea aprobado por el Ecofin. Una decisión que se adopta por mayoría cualificada: deben votar a favor al menos 15 de los 27 Estados miembros que sumen el 65% de la población total de la UE.

Eso significa que los frugales (Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia) no tendrían minoría de bloqueo si deciden oponerse al plan español. La buena nota de Bruselas les complica además justificar su rechazo. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no prevé "ningún problema" en la aprobación de su plan. El Ecofin decisivo está programado para el 13 de julio. Eso sí, España tendrá que devolver también este dinero del anticipo si no cumple posteriormente las reformas prometidas.

Segundo tramo: Temporalidad en el sector público

Importe: 10.000 millones de euros.

Fecha de pago: diciembre de 2021.

Número de hitos y objetivos que hay que completar: 50

Hitos destacados:

-Entrada en vigor del acto legislativo para reducir el empleo temporal en las Administraciones Públicas.

-Entrada en vigor del Plan de Acción para luchar contra el desempleo juvenil.

-Entrada en vigor de la Ley Orgánica de Educación.

-Entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica.

-Entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital.

Para recibir este tramo, el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a completar los primeros 50 hitos antes del final de septiembre, de forma que Bruselas tenga tiempo de verificar su cumplimiento y autorizar el pago de los fondos a finales de año.

El truco es que la mayoría de las reformas exigidas en esta entrega ya se han llevado a cabo: el reglamento permite incluir todas las medidas adoptadas desde febrero de 2020. En este tramo hay también medidas como el impuesto sobre los servicios digitales o la tasa a las transacciones financieras, que han recibido el aval de la Comisión. Todavía quedan medidas pendientes de aprobar. El Ejecutivo comunitario ve "ambicioso" pero "factible" que España cumpla.

Tercer tramo: Reforma laboral

Importe: 12.000 millones de euros.

Fecha de pago: junio de 2022.

Número de hitos que hay que completar: 40.

Hitos destacados:

-Modificación del Estatuto de los Trabajadores para apoyar la reducción del empleo temporal mediante la simplificación de los tipos de contrato.

-Modificación del Estatuto de los Trabajadores para establecer un régimen de adaptación a las perturbaciones cíclicas y estructurales (los ERTE permanentes).

-Modificación del Estatuto de los Trabajadores para mejorar las normas legales que regulan la negociación colectiva.

-Modificación del Estatuto de los Trabajadores para mejorar los derechos de las personas que trabajan en empresas subcontratadas.

-Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal.

-Impuesto sobre los plásticos no reutilizables y los residuos.

La reforma laboral es la gran protagonista del tercer tramo de ayudas europeas, el más cuantioso de todos. Y en el que hay más riesgos de retraso, puesto que el Gobierno de Sánchez la ha supeditado a un complejo acuerdo entre los interlocutores sociales. Todos estos cambios deben estar aprobados antes de que acabe el año 2021, de forma que Bruselas pueda examinar si respetan sus límites y autorizar el pago en primavera de 2022.

"La reforma laboral es sin duda una de las reformas más urgentes desde el punto de vista estructural en nuestro país, sobre todo porque necesitamos tener este nuevo marco laboral que dé seguridad jurídica a las empresas y confianza a los trabajadores y que mejore la calidad del empleo que se cree en esta fase expansiva que ahora se inicia en nuestro país", admite Calviño.

Cuarto tramo: Fraude fiscal

Importe: 6.000 millones.

Fecha de pago: Diciembre de 2022.

Número de hitos y objetivos: 29

Hitos destacados:

-Mejorar la tasa de acceso al ingreso mínimo vital e incrementar su efectividad a través de políticas de inclusión.

-Entrada en vigor de la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal.

-Revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos.

-Reforma del sistema de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos.

-Revisión del actual sistema de pensiones complementarias.

-Entrada en vigor de la Ley relativa al Sistema Integral de Formación Profesional, destinada a modernizar el sistema existente.

Quinto tramo: Pensiones

Importe: 10.000 millones.

Fecha de pago: Junio 2023.

Número de hitos y objetivos que hay que completar: 58.

Hitos destacados:

-Entrada en vigor de la reforma de la ley 43/2006 para simplificar e incrementar la eficacia del sistema de incentivos a la contratación, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Airef.

-Adecuación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación.

-Sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional.

-Adecuación de la base máxima de cotización.

-Proyecciones actualizadas que muestren que las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.

-Entrada en vigor de la Ley de mejora de la eficacia de los procedimientos judiciales.

Sexto tramo: Fiscalidad

Importe: 7.000 Millones.

Fecha de pago: Diciembre de 2023.

Número de hitos y objetivos que hay que completar: 22.

Hitos destacados:

-Entrada en vigor de las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de sabios sobre fiscalidad.

-Análisis y modificaciones de beneficios fiscales.

-Entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

-Entrada en vigor de la ley de Servicios Sociales y de la normativa ministerial correspondiente.

-Adjudicación de proyectos innovadores de fomento de la electromovilidad.

Séptimo tramo: Transición verde y digital

Importe: 8.000 millones.

Fecha de pago: Junio 2024.

Número de hitos y objetivos que hay que completar: 110.

Hitos destacados:

-Promulgación de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Trasporte.

-Restauración de zonas y ecosistemas degradados en al menos 100 kilómetros de litoral.

-Digitalización de las Entidades Regionales y Locales.

-Entrada en vigor de legislación para reorganizar y simplificar el sistema de prestaciones económicas no contributivas.

-Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Octavo tramo: Comercio y turismo

Importe: 3.500 millones.

Fecha de pago: Junio 2025.

Número de hitos y objetivos que hay que completar: 39.

Hitos destacados:

-Finalización de las renovaciones de edificios públicos, con una reducción media de al menos un 30% de la demanda de energía primaria.

-Ejecución presupuestaria de PERTEs y proyectos innovadores para la transformación de la industria.

-Acciones de modernización en mercados municipales o áreas comerciales.

-Finalización de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos.

-Evaluación para valorar la cobertura, la efectividad y el éxito de los regímenes de renta mínima.

Último tramo

Importe: 4.000 millones de euros.

Fecha de pago: Diciembre 2026.

Número de hitos y objetivos que hay que completar: 66.

-Carreteras estatales mejoradas en zonas urbanas para fomentar nuevos tipos de movilidad.

-Nuevas viviendas construidas para alquiler social o a precios asequibles que cumplan los criterios de eficiencia energética.

-Modernización de los sistemas de regadío en términos de ahorro de agua y eficiencia energética.

-Puesta en marcha de la Plataforma Inteligente de Destino en el sector turístico.

-Finalización de proyectos de apoyo a la transformación digital de la Administración General del Estado.