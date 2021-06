Los fondos cierran mayo con captaciones netas de casi 2.000 millones de euros

Los fondos de inversión españoles han cerrado mayo con suscripciones netas de 1.912 millones de euros, que amplían hasta 11.000 las registradas en lo que va de año, según el último avance mensual de Inverco.

De esta forma, el patrimonio total de los fondos asciende a 293.774 millones de euros, casi 19.300 millones por encima del cierre de 2020, lo que equivale a un 7% más. Respecto al mes anterior, la subida es de 2.322 millones, un 0,8% más.

La patronal ha explicado que, ante el comportamiento neutro de los mercados financieros, casi la totalidad del incremento patrimonial ha tenido su origen en nuevas inversiones de partícipes, que "mantienen sus preferencias en los fondos de inversión a la hora de canalizar sus excedentes de ahorro".

Todas las categorías han registrado flujos de entrada positivos excepto los fondos garantizados, monetarios y de gestión pasiva, con 632 millones en reembolsos netos en su conjunto.

Por otro lado, las categorías de renta fija y renta variable internacional son las que centraron el interés inversor de los partícipes, con unas suscripciones netas de 1.072 y 350 millones, respectivamente.

Suben un 3% en el año

Los fondos de renta variable nacional han sido los más rentables, con una subida en mayo del 2,82%. Por el contrario, los globales son los que peor rentabilidad han registrado, con un 0,4% negativo.

En lo que va de año, destacan los de renta variable nacional e internacional, con una rentabilidad del 12,74% y del 10,31%, respectivamente.

En promedio, el sector se ha revalorizado un 0,03% en el quinto mes del año y los fondos suben un 3% en 2021.

Por entidades, las grandes bancos han reforzado su posición comercial en fondos, ya que hasta siete entidades diferentes han registrado captaciones netas de más de 100 millones de euros: Santander AM, en cabeza con 282 millones, seguida de Kutxabank Gestión, CaixaBank AM, Ibercaja Gestión, BBVA AM, Bankinter Gestión de Activos y Bankia Fondos, que cierra el grupo delantero con 102 millones.