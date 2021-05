Los fondos ven potencial de hasta el 30% en las 'small caps' españolas y descartan una burbuja en renovables

Los principales fondos de inversión ven todavía mucho potencial de subida en las pequeñas y medianas cotizadas españolas, de hasta el 30%, y descartan que hoy por hoy exista una burbuja en el sector de las energías renovables. Al menos en la mayoría de este subsector energético tan demandado por los inversores en el último año.

Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado los gestores participantes en la decimoséptima edición del Foro Medcap. Aunque desde que a finales de 2020 se aprobaran las primeras vacunas contra la Covid las valoraciones de las compañías son más exigentes, con gran parte de la reapertura económica descontada ya por el mercado, “todavía hay recorrido de sobra para que las bolsas sigan apreciándose”, estima Javier Galán, responsable de Renta Variable Europea y Española en Renta 4 Gestora.

Esta proyección es compartida por Lola Solana, directora de Small Caps & ESG Equity Funds en Santander Asset Management. “Hay recorrido en valores de consumo o industriales con potenciales de entre el 20% y el 30%, aunque no tanto en los índices en su conjunto”, matiza, consciente de que este es un año de recuperación. “El PIB va a crecer este año un 6,5% y el año que viene un 5%, y no sé si eso lo tiene descontado el mercado”, se cuestiona.

Aunque los precios de las pequeñas capitalizadas están más caros que el verano anterior, cuando se terminaba el primer confinamiento, “hay momentum de beneficios”, recuerda Ángel Fresnillo, director de Renta Variable en Mutuactivos.

“La demanda viene con mucha fuerza, es como encontrar un taxi en Nochevieja. Hay que mantener vigilada la inflación y buscar negocios con poder de fijación de precios que puedan hacer frente a esos incrementos de la demanda”, advierte sobre los riesgos Karoline Rosenberg, gestora de Fidelity.

Entre los riesgos que más les preocupan a los expertos de cara a los próximos meses, está que la vacuna contra el coronavirus no sea tan efectiva como se presupone, que despunte una nueva cepa del virus o que haya una quinta ola de contagios.

También temen un cambio inesperado en la política de tipos de interés por parte de los bancos centrales (subidas más fuertes de lo anunciado) o que la inflación repunte más rápido de lo proyectado. Y a nivel político, que las elecciones federales en Alemania, que tendrán lugar en septiembre, muestren un resultado imprevisto. A fin de cuentas, el país germano es la locomotora de Europa.

Fluidra, el valor favorito

Cuando se les pregunta por valores favoritos, Fluidra es la respuesta más repetida. La compañía catalana de equipamiento para piscinas y bienestar, que ha sustituido a Bankia en el Ibex 35 tras su integración en CaixaBank, se beneficia de las nuevas tendencias sociales.

Solana, aunque no mencionó su nombre, sí habló del sector. “Tras la pandemia, la gente valora más un hogar que una casa, es decir, que donde viven haya jardín y piscina”. Fluidra está entre las posiciones de Fidelity y Renta 4, quienes alaban su modelo de negocio. Se trata de un “líder emergente” para la primera, al igual que Applus.

Una piscina de urbanización.

Los fondos están poniendo el foco en los sectores que más tienen que ver con la reapertura de la economía y la demanda interna. Desde los trenes y el turismo hasta los medios de comunicación, con la vuelta de la publicidad. “Pero no todo vale”, puntualiza Solana. “Las empresas elegibles tienen que estar baratas todavía y tener crecimiento a futuro. Por eso no compro petróleo o tabaco, porque a largo plazo su negocio va a decrecer”, explica.

También les gustan otros sectores no tan evidentes. Por ejemplo, el caso de Grifols, citada por Rosenberg: “Ha habido meses donde no tenía materia prima con la que trabajar, el plasma, pero ahora que la gente vuelve a donar sangre se va a beneficiar”.

Por su parte, Galán se enroca en la postura de invertir en “las mejores compañías del mercado español”. “Quizá no las que más van a crecer a corto plazo, pero sí las que van a crecer en las buenas y en las malas”, entre las que enumera a CAF, Vidrala, Cellnex, Viscofán, Global Dominion, Rovi o CIE Automotive.

Subraya las tesis de inversión positivas sobre Sacyr, “la más desconocida porque el inversor medio la sigue considerando una constructora en vez de una concesionaria”, y sobre Indra, que “con el cambio de presidente está dejando unas valoraciones de risa”.

Sin burbuja renovable

Para Mutuactivos, que lleva cinco años analizando en detalle el sector de las energías renovables y la transición energética, su podio en esta industria está conformado por Solarpack, EDPR y Grenergy. “La fotovoltaica es su primer negocio, pero tienen más derivadas”, esgrime Fresnillo. “En principio, van a hacerlo bien. Aunque llevamos mucho tiempo hablando de esta temática, ha venido para quedarse”, pronostica.

Paneles solares en una instalación. Adobe Stock

Interrogado por si considera que se está formando una burbuja en torno a estos valores, especialmente en los últimos meses, asevera que “en estas tres compañías no hay burbuja”, aunque reconoce que “quizá en otras empresas del sector podría haberla”.

Santander AM también salió al paso y puso en contexto que la rentabilidad de los proyectos de renovables “ha caído en Europa, no solo en España”, si bien “no ha tenido que ver con los fundamentales de las empresas, sino con la caída de yield en los bonos”. “En la mayoría, no hay burbujas”, reitera Solana.

Fondos europeos

El plan Next Generation EU es un pilar sobre el que se sustentarán las pequeñas y medianas cotizadas de nuestro país, ya que las dos grandes vertientes de los fondos europeos son la transición digital y la transición energética. “España tiene muchas compañías en estos sectores”, indica Galán, desde Iberdrola, Siemens Gamesa o Acciona hasta Ence, Talgo o Colonial.

A juicio de Solana, España tiene ante sí un “momento único e histórico” con el plan de recuperación, como ya sucedió en el año 1986 cuando nuestro país entró a formar parte de la Comunidad Económica Europea. “Es una oportunidad única para darle la vuelta a la estructura de nuestro PIB. Todas las compañías con las que hablo han buscado algún recoveco para recibir fondos europeos. Por eso hay que invertir en compañías españolas”, anima la gestora de Santander AM.