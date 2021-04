Finanbest: “Facilitar los traspasos genera un efecto bola de nieve que hará crecer el mercado español de fondos”

La industria española de los fondos de inversión ha bregado con un ejercicio marcado por la volatilidad y el nerviosismo de sus partícipes. Sin embargo, con la captación de 513 millones de euros, no han salido tan mal parados como se llegó a prever en algunos momentos. En ello, la posibilidad de traspasar el capital invertido entre distintos vehículos sin penalización fiscal ha sido un elemento clave.

Con el objetivo de facilitar y agilizar este proceso de traspaso de inversiones de un fondo a otro, el roboadvisor Finanbest ha sumado fuerzas con la fintech Flanks. Además, la casualidad ha querido que sea en un momento en el que muchos inversores están revisando y ajustando las posiciones de su cartera para aprovechar las posibilidades de la recuperación económica y las cada vez más bajas comisiones.

De los pormenores de esta alianza y sus implicaciones para el futuro charla Invertia con sus dos principales responsables. El consejero delegado y fundador de Finanbest, Asier Uribeechebarria (A), y su homólogo en Flanks, Joaquim de la Cruz (J), comparten también su visión sobre los retos y oportunidades a las que se enfrenta esta industria en constante evolución.

- ¿Cómo se produce la alianza entre Finanbest y Flanks y qué aporta al inversor?

(A) Siempre estamos en conversaciones con empresas para mejorar la usabilidad y las utilidades que damos a nuestros clientes. En el caso de Flanks, vimos que su herramienta de agregación de cuentas abría mucho potencial en el traspaso de posiciones en fondos de inversión y planes de pensiones, que es un tema que en España está muy mal resuelto, porque es muy manual y tiene mucha probabilidad de error.

El 'wealth management' sigue siendo el gran bastión a desarrollar, uno de los puntos donde hay más recorrido

Un proceso que era muy manual y complejo, se convierte en algunos clics gracias a la tecnología de nuestro socio. Creemos que eso va a redundar muchísimo en usabilidad, comodidad y eliminación de errores, lo que es bueno para el cliente y para nosotros. Y es que hemos identificado que en aproximadamente un 30% de los traspasos se generan problemas por la manualidad y la falta de facilidades de la banca, lo que para nosotros era un problema grave.

- ¿De dónde sale ese porcentaje de error al traspasar posiciones en fondos y planes de pensiones?

(A) Son datos sobre la estadística de nuestros propios clientes. Hicimos este cálculo precisamente para calibrar la colaboración con Flanks y vimos que un 30% de las solicitudes dan problemas, se rechazan o son erróneas.

- ¿Y qué aporta Flanks para mejorar esto?

(J) Nuestra experiencia es que por la fiscalidad que tienen los traspasos y lo habituales que son, se puede considerar un mal endémico de España debido también a la bancarización. En este sentido, la banca tiene un montón de datos de los clientes a los que nadie podía acceder que las entidades podían aprovechar incluso para la promoción de productos en la comercialización.

Esto es lo que queremos cambiar al iniciar un movimiento de open wealth. Es decir, que si genero una información en un banco o en una gestora se pueda compartir con terceros que me puedan ayudar a obtener un mejor servicio. Así surgió nuestro agregador, el primero completamente especializado en wealth management, ya que hasta ahora el foco estaba en la categorización de gastos.

- Han hecho mención de la bancarización del mercado español, ¿da esto más recorrido a una herramienta como la suya que en otros lugares?

(A) En realidad, no necesariamente, ya que lo que se busca es migración. Y eso es algo que se puede dar tanto desde las firmas tradicionales a las independientes como entre ellas. Donde sí hay mayor potencial aquí es en otros factores.

No estamos teniendo rotación de carteras y ni siquiera fue así en la famosa caída brutal de marzo del año pasado

El primero de ellos es la usabilidad, que en el mercado español es baja y en términos de ahorro y gestión patrimonial. Es cierto que cuando hay más jugadores independientes, normalmente, la propuesta de valor es mejor. En un oligopolio como España, la propuesta de valor es bastante ineficiente porque se dan conflictos de interés, costes más elevados...

Todo ello resulta en que somos terceros por la cola en planes de pensiones. Incluso en fondos de inversión seguimos siendo un mercado pequeñito con respecto al resto de Europa y somos el país del continente que más invierte en fondos con menos de cinco estrellas de Morningstar. En definitiva, la oferta para el cliente retail y de banca personal es más ineficiente.

- A pesar de todo esto, a lo largo de 2020 hubo más volumen en traspasos que en aportaciones nuevas. ¿Ayudarán herramientas como esta a que siga la tendencia?

(J) En mi opinión, sí. Cuanto más fácil se lo pongas al usuario y ofrezcas productos independientes de calidad, se favorece. Hasta ahora, el usuario era el que tenía que saber datos tan básicos pero a veces tan difíciles de identificar y señalar sin errores como el ISIN de un fondo o el número de la cuenta de valores. Ahora, basta con un par de clics.

(A) Facilitar los traspasos, que todo sea mucho más sencillo y entendible, genera un efecto bola de nieve que hará crecer el mercado español de fondos. Los unicornios fintech europeos B2C tienen una usabilidad brutal y unas funcionalidades muy bien construidas, muy ajustadas a lo que necesita el cliente. Aquí es donde hay que avanzar en España.

(J) Además, parece un poco raro que cuando vas a darte de alta en cualquier plataforma tengas la opción de registrarte con otros sistemas o redes sociales, pero que no pasase con la banca.

Joaquim de la Cruz, cofundador y consejero delegado de Flanks.

- ¿Hay más sensibilidad a la hora de dar datos que implican ahorro o inversión que otros que también son de carácter personal?

(J) El usuario cada vez entiende mejor que quien recoge esos datos financieros está sumamente regulado y auditado en ciberseguridad, como es nuestro caso. Y, aparte, le ofreces un valor añadido. Además, es mucho más ágil y seguro para materias como el asesoramiento de patrimonio, donde se prescinde del antiguo sistema de aportar extractos físicos.

(A) Aquí hay otra circunstancia interesante que es el hecho de que en el mercado norteamericano y el inglés el nivel de confianza de los usuarios en las fintech ya comienza a superar a las entidades tradicionales.

- ¿Llegaremos a ver eso en España?

(J) Espero que sí. Y, concretamente, el wealth management sigue siendo el gran bastión a desarrollar. Es uno de los puntos donde hay más recorrido y, por tanto, existen más oportunidades. Aquí hay una oportunidad brutal para tener grandes jugadores que al final potencien el país.

(A) Efectivamente, yo creo que lo veremos con las entidades españolas o con iniciativas que vengan de fuera. Dentro de la bancarización del sector, hay que señalar que los bancos son de aquí. Ahora, es muy importante que las empresas fintech que no sean simples comercializadoras también sean de aquí, que tengan aquí su desarrollo e inteligencia. En definitiva, o desarrollamos fintech aquí o van a llegar las internacionales a hacerse con más cuota de mercado.

- En torno a este punto, ¿qué opinión le merece el reciente estreno del sandbox fintech después de dos años de retrasos?

(J) No puedo predecir si el sandbox va a funcionar bien o mal, pero sin duda ha generado muchas expectativas. Si el regulador se aplica -y hemos visto otros ejemplos de éxito como el británico-, será un impulso brutal y hará de España un país perfecto para montar empresas fintech. Puede ser una gran herramienta para atraer más empresas, más inversión y hacer que España sea un ecosistema fintech muy potente al sur de Europa.

El proceso de traspasos, que era muy manual y complejo, se convierte en algunos clics gracias a la tecnología

- De vuelta al caso de su colaboración, ¿la herramienta se ofrece a todos los clientes de Finanbest? ¿Cómo ha ido desde su puesta en marcha?

(A) Efectivamente, se trata de una herramienta abierta a todos los clientes y sin coste añadido. Eso sí, tenemos muchas ganas de seguir desarrollándola porque por ahora tiene una funcionalidad más bien reducida.

En concreto, destacaría el traspaso de planes de pensiones, que no se ha activado inicialmente y la utilización del agregador ya en el proceso de alta de cliente nuevo. Así, se podrían volcar los datos que ya hubiera dado a su banco o entidad con la que acostumbrase a operar hasta llegar a nosotros. De este modo, todo quedaría resuelto desde el principio. Además, ahorraría algunos minutos de introducción de datos, lo que es mucho en el mundo de Internet.

Por lo que se refiere al uso, aunque queremos que se emplee mucho más, desde que se lanzó a principios de marzo, aproximadamente la mitad de los traspasos que hemos recibido en este periodo han sido por esta vía.

- ¿Han percibido ya una mejoría en los problemas de ejecución que antes mencionaban?

(J) Un tema muy importante es que ha cambiado todo el proceso. Había un peloteo de intercambio de información, de requerimientos que incluso era habitual que tu entidad original te llamase y te intentase convencer con otros productos u ofertas. En este sentido, estamos convencidos de que cuando alguien ordena un traspaso con nuestra herramienta es porque ha visto que sale ganando.

(A) Ciertamente, hemos comprobado ya que los traspasos se ejecutan sin problemas y que, además, se gana muchísima agilidad. Antes, simplemente en la solicitud tardabas fácilmente una semana. Ahora, todo el proceso se registra mucho más rápido.

- En plena rotación de carteras para aprovechar los efectos de la recuperación económica que promete la vacunación, ¿ha habido intencionalidad en el lanzamiento de esta herramienta o se trata de una afortunada coincidencia?

(J) Por nuestra parte, y me consta que por la de Finanbest tampoco, no ha habido intencionalidad alguna. Lo que nosotros buscamos son socios creíbles que ayuden a dar visibilidad a nuestra herramienta y poder llegar a más y más usuarios a la par que acceder a un mayor universo de potenciales inversores que apoyen nuestra expansión. El objetivo es que la use todo el sector y que se convierta en un nuevo estándar.

Si el regulador se aplica, el 'sandbox' será un impulso brutal y hará de España un país perfecto para montar empresas fintech

(A) A la falta de intencionalidad en el lanzamiento de la herramienta añado que no estamos teniendo rotación de carteras. Es que no fue así ni siquiera en la famosa caída brutal de marzo del año pasado. Tenemos un cliente que tiene las cosas bastante claras, sabe dónde está y está conforme de acuerdo con su perfil con horizontes de medio y largo plazo.

- Entonces, ¿sigue Finanbest con el objetivo de que 2021 sea el año de la entrada en beneficios después de haber perdido 764.000 euros en 2020?

(A) Seguimos igual. Queremos afrontar 2021 con crecimiento y entrar en beneficios, por eso nos hemos lanzado a una iniciativa como esta. Además, las rentabilidades siguen siendo muy buenas. En nuestro plan de expansión más inmediato está la llegada de un nuevo unit linked en Luxemburgo la semana que viene. Todo enfocado a convertirnos en el gestor automatizado de referencia en España, en el principal gestor 2.0 del país.