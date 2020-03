Finanbest: “El modelo de distribución de la banca es ineficiente para el cliente”

Finanbest está de celebración. Este mes de marzo cumple tres años desde su lanzamiento en España, en un momento en el que la industria de gestión de activos lucha por demostrar su capacidad para enfrentarse a momentos de máxima incertidumbre en el mercado.

Asier Uribeechebarria, CEO y fundador de este gestor de inversiones automatizado, analiza en esta entrevista con Invertia la estrategia de la firma para convertirse en el líder por rentabilidad de su sector, con un crecimiento del 14% mensual en patrimonio en el último año.

El patrimonio de Finanbest ha crecido un 14% mensual en el último año, ¿a qué se debe este éxito en un entorno de máxima competencia?

Nuestra plataforma es un medio para acceder a una forma mejor de invertir a través de carteras de bajo coste en fondos de inversión de primera categoría. Ofrecemos al inversor un proceso que es característico de la banca privada, pero para inversiones a partir de 3.000 euros.

La gran obsesión de nuestro equipo es el ‘asset allocation’ (asignación de activos) que diseñamos para cada perfil de riesgo con la ayuda de la tecnología y los datos de nuestras seis carteras gestionadas de forma automática nos avalan, con una rentabilidad en los últimos 12 meses que va desde el 5,3% de la más conservadora al 16,3% de la más agresiva.

¿Qué tiene que hacer alguien para invertir a través de Finanbest?

Lo primero para nosotros es conocer el perfil del inversor y eso lo hacemos a través de un test de idoneidad en el que le preguntamos sus objetivos y estudiamos cuál es el nivel de volatilidad en el que estará cómodo con su inversión. Así evitamos una propuesta de inversor incorrecta. A partir del test, el cliente elige la cartera de inversión lo más adecuada a su perfil (o inferior).

Una vez que el inversor selecciona las carteras, se le pasa a un proceso de alta online muy sencillo y le abrimos una cuenta corriente y una cuenta de valores en nuestra entidad custodia (Cecabank), todo en un proceso rápido y online.

¿Qué tipo de clientes quieren probar un nuevo modelo de inversión con Finanbest?

Cuando lanzamos el proyecto hace ahora tres años pensamos que nuestro perfil de clientes serían jóvenes a partir de 30 años con una mayor afinidad a los procesos digitales. Pero nuestra sorpresa ha sido que, más allá de lo digital, nuestros inversores tienen lo que denominamos afinidad financiera. Saben lo que quieren y no lo encuentran en las entidades financieras tradicionales.

En concreto, un 75% de nuestros clientes son hombres, de unos 45 años, con titulación superior. Hay mucho ingeniero y con un perfil urbano, sobre todo procedentes de de Madrid, Barcelona y Valencia.

¿Cómo se compite en un sector en el que los grandes grupos bancarios copan más del 80% de la cuota de mercado?

Podemos competir porque el modelo de distribución financiera en términos de inversión y ahorro en España es bastante ineficiente para el ‘retail’. En la banca tradicional, los pequeños inversores se enfrentan, en general, a grandes déficits en términos de conflicto de intereses, costes y oferta de producto.

Sí es cierto que pensábamos que el cliente iba a ser más consciente de este déficit, pero somos un país terriblemente conservador en lo financiero. Por eso tenemos que esforzarnos en insistir e informar de nuestro producto, porque tampoco podemos competir en términos de presupuestos publicitarios.

¿Qué le diría a un cliente que tiene su dinero en productos de banca privada que no rentan?

España está, por ejemplo, entre los cinco países con peores rentabilidades relativas dentro de la OCDE en planes de pensiones, y eso quiere decir que algo se está haciendo mal. Así que a esos clientes les diría que es fácil que le podamos ofrecer algo mejor de lo que tiene ahora mismo.

Nosotros competimos bien en producto porque el modelo de distribución bancario está obsoleto en términos de coste, de asesoramiento e, insisto, en conflictos de interés. Las menores comisiones de nuestra oferta y el esfuerzo en el 'asset allocation' nos ha permitido obtener cada año un 3,4% de rentabilidad media adicional a la registrada por la industria desde nuestro lanzamiento.

En la oferta incluyen productos muy difíciles de encontrar en la banca tradicional...

Sí. Los clientes no los encontrarán en los grandes bancos porque son fondos que no dan comisiones de comercialización (retrocesiones). Actualmente contamos con fondos de seis grandes gestoras internacionales con sólidos datos de rentabilidad como Vanguard, BlackRock o Pictet.

Ponemos a disposición del cliente una plataforma para perfilarse, con los que creemos que son los mejores fondos en arquitectura abierta (productos de otras gestoras), frente a la oferta de producto propio que vende la mayoría.

Si Finanbest no cobra a las gestoras de los fondos que ofrece, ¿cómo gana dinero?

El no cobrar retrocesiones de los fondos que ofrecemos nos permite no tener conflictos de interés a la hora de la venta. Nuestros ingresos vienen del servicio que ofrecemos. Cobramos un 0,32% más IVA por la gestión discrecional de las carteras, una comisión que, por cierto, es casi el doble en banca privada.

Ni producto propio ni comisión de comercialización hace que podamos democratizar la banca privada.

¿Cómo valora la inversión tecnológica de la banca en los últimos años, incluso con el lanzamiento de sus propios roboadvisors?

Soy de la opinión de que el ruido en el mercado nos favorece. Dicho esto, mi impresión es que los bancos están jugando con los tiempos. Hay cosas que están haciendo bien en materia de digitalización, pero se limitan a temas internos. Pero en materia de oferta están aguantando los tiempos, porque este proceso implica una reducción de comisiones muy fuerte que a ellos no les interesa.

Por eso, las entidades tradicionales que han lanzado sus propios roboadvisors lo han hecho con la boca pequeña. Tienen poca oferta diferencial y no registra grandes volúmenes. Pienso que al sector no le interesa desarrollarlos más porque ataca a su segmento de clientes más rentable... y pasar a un modelo low cost no tiene sentido para ellos.

¿Cree que una salida para ellos puede ser comprar un roboadvisor independiente? ¿Se ven dentro de este proceso?

Siempre hay conversaciones y cualquier entidad grande puede acabar comprando un gestor automatizado más pequeño, porque el coste que les supondría no tiene prácticamente impacto en sus cuentas. En Europa ya ha habido movimientos de compra en este sentido y creo que sí, podría ser una opción.

¿Cómo han aguantado las carteras de Finanbest el reciente desplome de las bolsas?

Nuestras carteras, al ser de carácter global han registrado pérdidas y en el año están en negativo. En el entorno actual, es importante que nuestros clientes entiendan que no hacemos milagros, sino que simplemente invertimos un poco mejor en términos de reducción de costes y de modelo. Cuando el mercado cae, nosotros caemos menos que la media, y subimos más cuando sube.

¿Cómo han reaccionado en estas semanas tan duras para el mercado?

Nuestros clientes conocen nuestro modelo. Tenemos un proceso automatizado pero está guiado por un comité de inversiones. La parte de las máquinas te permiten tener un modelo robusto y sistemático que guía el proceso de inversión para que sea analítico y correcto, evitando las malas decisiones que provocan los momentos de pánico como el de estos días.

A pesar de ello, hay gente que se pone nerviosa. La mayor parte de los clientes que nos han llamado no han pedido cambios en sus carteras porque saben que están correctamente perfilados y preparados para aceptar estos niveles de riesgo. De todas formas, sí mandamos cartas explicando que detrás de Finanbest hay personas trabajando, que entendemos su preocupación y que estamos ocupados en ello.

Para terminar, ¿qué objetivos se han marcado para este año?

Queremos seguir siendo líderes en rentabilidad para nuestros clientes. Además, estamos preparando el lanzamiento de una cartera de fondos verde que nos ha costado mucho construir para que tenga expectativas de rentabilidad.

Son fondos muy bien buscados y seleccionados, con la ayuda de nuestro director de inversiones Frédéric Dupuy, que es francés y conoce muy bien las gestoras del país, que ofertan los mejores productos sostenibles.

Además, seguiremos impulsando nuestra nueva filial tecnológica FinanHub, con la que queremos independizar la tecnología de la agencia de valores. Esta filial se dedicará a dar servicios a Finanbest y a ofrecer tecnología financiera a terceros.