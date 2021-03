Ibercaja se vuelca con las empresas con nuevos fondos para que muevan su tesorería

Ibercaja se vuelca con las empresas. La gestora de activos del banco ha estrenado una nueva gama de fondos de inversión para ayudar a las compañías a mejorar la rentabilidad de sus posiciones excedentarias de liquidez, como alternativa a los instrumentos tradicionales, en un entorno donde los tipos de interés están en cero o son negativos.

Así, Ibercaja Gestión ha lanzado recientemente los fondos Ibercaja Renta Fija Empresas e Ibercaja Diversificación Empresas, configurados con distintos niveles de riesgo, horizonte temporal y rentabilidad esperada. El primero de ellos, de renta fija euro, tiene una duración media de la cartera de 24 meses y no está recomendado para inversiones de menos de 12 meses. El segundo, un mixto de renta fija internacional, es más flexible, aunque no se recomienda para menos de 24 meses.

Al dirigirse a personas jurídicas, sobre todo empresas, sus comisiones son relativamente bajas. Sus gastos corrientes anuales ascienden al 0,18% en el primer caso y al 0,71% en el segundo, de los cuales un 0,14% y un 0,18% son comisiones de gestión.

En líneas generales, la firma ha empezado con muy buen pie el 2021. Suma 600 millones de euros de nuevas aportaciones desde comienzos de año hasta hoy, registrando el segundo mejor arranque de ejercicio en sus 32 años de historia. La rentabilidad media ponderada obtenida por los fondos de inversión de Ibercaja en estos dos meses ha sido del 1,5%.

En este primer trimestre, la gestora ha lanzado dos nuevos fondos de inversión con criterios ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG) y ha firmado los Principios para la Inversión Responsable (PRI, en inglés) de la ONU con el ánimo de incorporar estos factores en todas sus estrategias de inversión.

Capital riesgo, a final de año

Destaca el estreno de la sicav Asguard, también con criterios ASG y una de las primeras del mercado español con esta filosofía. Como ha explicado Lili Corredor, directora general de Ibercaja Gestión, a pesar de que el régimen societario y fiscal de las sicav está siendo revisado por el Gobierno para endurecerlo, el grupo se ha aventurado a lanzar esta sicav a iniciativa de la dirección territorial del sur, más concretamente desde Sevilla.

“Varios accionistas estaban interesados en poner en marcha el proyecto. El grupo empresarial que lo promueve no tenía inconveniente en lanzar una sicav y, por supuesto, nosotros tampoco”, ha explicado en rueda de prensa Corredor. A este respecto, los responsables del grupo financiero han recordado que “las sicav no están prohibidas, solo han de cumplir ciertos requisitos”.

La directiva también ha concretado cuándo se pondrá en marcha otro de los proyectos que más se esperan por parte de la gestora, su inmersión en los activos alternativos y en el capital riesgo. Ibercaja Gestión retrasó su entrada en el nicho de los activos no cotizados de 2020 a 2021 al haberse centrado en dar respuesta a la Covid y no haber tenido tiempo para aumentar sus recursos específicos y formar a la red y, según Corredor, el proyecto todavía se encuentra en stand by, pero “tenemos pensado abordarlo en el cuarto trimestre o tercer cuatrimestre del año”, ha avanzado.