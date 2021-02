Roger Ibbotson y sus socios en Zebra Capital serán asesores financieros en España

España se afianza como un importante centro de inversiones para los fondos extranjeros a pesar de la crisis económica y sanitaria. El famoso gestor y profesor estadounidense Roger Ibbotson y varios de sus socios en Zebra Capital han montado en nuestro país su propia empresa de asesoramiento financiero (EAF), registrada como GHI Global Advisory Partners. En la misma, aparecen tres accionistas con porcentajes a partes iguales, un 33,33% cada uno.

En su aventura ibérica, a Ibbotson le acompañan John Holmgren y Lorenzo Goldberg. Ibbotson fundó la gestora Zebra Capital Management en 2001, y ostenta los cargos de presidente y director de Inversiones. Por su parte, Holmgren es el consejero delegado de Zebra Capital desde 2011, mientras que Goldberg es el responsable de Desarrollo de Negocio para Europa y Latinoamérica desde 2013.

En cambio, la EAF, que lleva sus siglas y no la marca Zebra Capital, tiene otra estructura directiva. Holmgren es presidente; Goldberg, vicepresidente y consejero delegado, y el gurú solo hace de consejero. Su sede está en el corazón del Barrio de Salamanca, en la calle Serrano.

Ibbotson es uno de los gestores norteamericanos más reconocidos en Wall Street, además de profesor de finanzas en la Yale School of Management, consejero en varias compañías, coautor de diversos libros (‘Stocks, Bonds, Bills and Inflation’, ‘The Equity Risk Premium’ o ‘Lifetime Financial Advice’) y colaborador de numerosas publicaciones y organizaciones.

Fue el presidente de Ibbotson Associates e Ibbotson Associates Advisors hasta que fueron adquiridas por Morningstar en 2006, grupo donde permaneció como asesor hasta 2016. Ibbotson Associates, nacida en 1977, fue una de las firmas líderes en servicios de análisis y asignación de activos.

Llegada de gestores americanos

Aunque el lanzamiento de esta EAF es nuevo para las próximas actividades que van a desarrollar, su presencia en nuestro país y en Europa se remonta a 2013, cuando Goldberg cogió las riendas a nivel local para distribuir sus fondos de inversión. La gestora tiene fondos de pequeñas cotizadas, retorno absoluto, acciones japonesas y hedge funds. En la actualidad, maneja más de 250 millones de dólares en activos, aunque en 2017 llegó a gestionar cerca de 825 millones.

Su desembarco formal en España se produce tras las recientes llegadas de otros gestores de renombre en Estados Unidos y Latinoamérica. Como informó Invertia, el mexicano Carlos Fernández (accionista en Colonial, AmRest o Prisa) ha abierto la agencia de valores Finaccess Value, mientras que el family office neoyorquino de Carlos Padula ha hecho lo propio con su agencia Stelac Servicios Financieros.