Bestinver: "No está claro que Allfunds salga a bolsa, quizá haya un propietario mejor"

Bestinver, la principal gestora independiente de España, pone en duda lo que sería la mayor salida a bolsa de una compañía española desde Aena, la de Allfunds. A tenor de las distintas informaciones publicadas, el banco mayorista español se plantea debutar este año en la Bolsa de Ámsterdam con una valoración de entre 6.000 y 7.000 millones de euros, aunque desde la gestora del grupo Acciona reconocen que "no tenemos claro que Allfunds vaya a salir a bolsa", puesto que "quizá haya un propietario mejor".

"Quizá lo compre alguien antes, es muy normal hacer un dual track", ha señalado en la presentación de la última carta trimestral para inversores Tomas Pintó, el director de Renta Variable Internacional de Bestinver. En los últimos días, los dueños de Allfunds, que son BNP Paribas, Credit Suisse, Hellman & Friedman y el fondo soberano de Singapur (GIC), habrían lanzado una subasta exprés que compita con la salida a bolsa, como informó Cinco Días.

La plataforma de fondos y wealthtech española, dirigida por Juan Alcaraz y una de las mayores del mundo, "es un negocio muy estable en comisiones (o fees)". No obstante, Ricardo Seixas, director de Renta Variable Ibérica de Bestinver, ha afirmado que, "con el gran tamaño que puede alcanzar, lo estudiaremos mucho, aunque todavía no hay elementos para decidir si invertiremos o no".

Entra Telefónica y sale Just Eat

En su repaso de los movimientos recientes en cartera, Bestinver ha destacado la entrada de Telefónica a su fondo Bestinver Bolsa, de renta variable española y portuguesa. La venta hace unos días de las torres de Telxius a American Tower por parte de la compañía dirigida por José María Álvarez-Pallete ha sido bien acogida por el mercado.

"Se está viendo que la gestión de la infraestructura la tiene que llevar otro, no el operador. El operador va ganando importancia en la gestión del contenido y del cliente", ha resaltado Seixas. A esto se suma que el menor número de jugadores en las 'telecos' fruto de las integraciones hará que, "tendencialmente, exista un nivel de precios más ordenado, con menos presión a la hora de ofrecerle a un cliente un paquete". Además, Telefónica también se ha desprendido de algunas de sus filiales en Latinoamérica.

"A tres euros hay menos dudas para entrar en Telefónica, pero no es el precio lo único que nos mueve a ella. Aunque sigue teniendo mucha deuda, estamos viendo que la compañía hace lo que el mercado apuntaba que habría que hacer a nivel estratégico", según Bestinver. Ha entrado en su fondo ibérico con un peso del 2,07%.

Sin embargo, Bestinver ha salido de compañías que llevaban mucho tiempo en sus fondos internacionales, caso de Just Eat. "El gigante de reparto de comida a domicilio nos ha dado grandes alegrías, pero su posición competitiva se está debilitando en algunos mercados y, a nivel estratégico, no entendemos su reticencia a explorar nuevos verticales en la distribución. La compra de su competidor Grubhub tampoco nos parece del todo acertada", ha criticado Pintó.

Negocio y sostenibilidad

La gestora del grupo Acciona ya ha culminado la integración de Fidentiis para convertirse en un grupo financiero único con dos áreas de negocio diferenciadas: Bestinver Gestión, con 6.600 millones de euros en fondos de inversión y pensiones, y Bestinver Securities, el área de mercado de capitales que se quiere potenciar.

Enrique Pérez-Plá, consejero delegado de Bestinver, ha avanzado que este segundo negocio "debería generar al año entre 15 y 20 millones de euros de ingresos al grupo", en actividades como salidas a bolsa, ampliaciones de capital, intermediación de inversores extranjeros en la bolsa española o portruguesa, emisiones de deuda o fusiones y adquisiciones.

Bestinver también ha subrayado la integración de los criterios sostenibles que desde el otoño pasado está llevando a cabo en todos sus fondos. "Ha habido alguna compañía en la que nos hemos tenido que replantear la inversión y hemos salido o estamos en proceso de salir. Normalmente, por falta de actitud del equipo gestor o negocios que por su naturaleza sean imposibles de cambiar". En pocas semanas, harán público un comunicado con las exclusiones de empresas realizadas en sus vehículos de inversión.