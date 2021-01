Andrómeda Value: de qué está hecho el fondo cinco estrellas nacional más rentable de 2020

En el periodo de cinco años que terminó con 2019, el comportamiento de las acciones de compañías growth (crecimiento) de gran tamaño superó al de las value (valor) por un 30% acumulado. Sin embargo, la rentabilidad anualizada del 9% de las acciones value no fue nada desdeñable.

Puesto que las grandes compañías tecnológicas han sido las principales responsables del comportamiento superior de las acciones value, y la pandemia ha beneficiado en gran medida a estas compañías, parece difícil imaginar que la inversión de estilo value vaya a volver a tener un buen momento.

La verdad es que no hay forma de saberlo, pero sí que se ha observado que el mercado tiene tendencia a mostrarse favorable hacia los activos value antes o después. Y uno de los factores que podría influir en este giro de mercado es la inflación, que supondría una mayor ayuda a los activos value que a los growth. Otro factor que podría impulsar al alza la cotización de las compañías de valor es un cambio en las expectativas de mercado a corto plazo, tal como vimos ya con el anuncio de la disponibilidad de las vacunas y su grado de efectividad a finales del pasado año.

El líder nacional

Considerando el comportamiento de value y growth el pasado año, el fondo Renta 4 Multigestión Andrómeda Value Capital consiguió posicionarse como el más rentable de los fondos de gestoras nacionales con la máxima calificación de cinco estrellas de VDOS en 2020, revalorizándose un 36,23%.

Su cartera invierte, directa o indirectamente, con una exposición del 0% a 100% en renta variable o en activos de renta fija pública o privada, sin que exista predeterminación en cuanto a duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o país, tipo de emisor (público/privado), rating de emisión o de emisor (incluyendo no calificados). Además, puede invertir hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad. Su exposición a riesgo divisa puede variar también entre 0% y 100%.

Los emisores y mercados pueden ser OCDE o emergentes, sin limitación, pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Para la renta variable, se emplearán técnicas de análisis fundamental de las compañías, buscando valores infravalorados por el mercado (con especial énfasis en la inversión value), seleccionando activos de todo tipo de capitalización y liquidez. Toma como referencia de gestión los índices S&P 500 y de Letras del Tesoro español a tres meses.

El estilo de inversión es value en tanto en cuanto su horizonte de inversión es a largo plazo, mediante la selección de empresas infravaloradas y con sólidos fundamentales. Por otro lado, buscan compañías que tengan crecimientos importantes, o vayan a tenerlos, atendiendo a la existencia de alguna ventaja competitiva lo suficientemente sostenible en el tiempo.

Equipo gestor

De hecho, a efectos del crecimiento, suelen prestar atención a la existencia de curvas de crecimiento con características exponenciales, bien en todo el negocio o en algún aspecto de él.

El fondo está gestionado por Renta 4, con el asesoramiento de Andrómeda Value Capital, integrando el equipo asesor Flavio Muñoz, Juan de Dios Gómez y Antonio de la Fuente. Flavio Muñoz dirige las labores de asesoría a la hora de determinar las inversiones a ejecutar por parte del fondo. Anteriormente trabajó como analista en Bestinver en los sectores de tecnologías de la información, consultoría, publicidad, medios y negocios de suscripción, entre otros.

Cartera

Desde un punto de vista muy simplificado, el equipo gestor se basa en dos criterios sencillos. Primero, el estudio de los negocios desde el punto de vista cuantitativo (financiero y competitivo). Segundo, el estudio del negocio desde un punto de vista cualitativo a partir de una serie de métricas propias que les permite aportar valor al proceso de selección de inversiones.

Con datos a cierre de 2020, la cartera final incluye entre sus mayores posiciones acciones de Salesforce (2,31%), Shopify (2,26%), Microsoft (1,93%), American Tower (1,59%) y Okta (1,48%). Por mercado, los mayores pesos corresponden al Nasdaq (25,01%), NYSE (14,12%), otros (AMS, EPA, WE) (1,63%) y liquidez (59,24%).

En lo que se refiere a áreas geográficas, están en EEUU (39,12%) y la región de Europa y Oriente Medio (EMEA, por sus siglas en inglés) (1,63%). La cartera tiene exposición a los sectores de medios y entretenimiento, software para empresas, almacenamiento en la nube, semiconductores, fintech, torres de telecomunicaciones, videojuegos, aeroespacial y defensa.

La historia de rentabilidades del fondo lo sitúa entre los mejores de su categoría, en el primer quintil, durante 2018, 2019 y 2020, batiendo al índice de su categoría durante 2017. A tres años, su dato de volatilidad es del 20,35& y del 18,3% a un año. En este último periodo registra una ratio sharpe de 2,12 y un tracking error respecto al índice de su categoría del 10,22%.

Condiciones

Cuenta con un patrimonio total bajo gestión de 45 millones de euros y aplica a sus partícipes una comisión fija del 1,2% y de depósito del 0,1%, además de una comisión variable del 9% sobre resultados positivos anuales del fondo. La suscripción del fondo supone una inversión mínima de 10 euros, la misma cantidad que ha de mantenerse para permanecer como partícipe del mismo.

En opinión del equipo asesor, los mercados se encuentran en rangos altos por valoración, especialmente en EEUU, que es el mercado en el que más tiempo pasan, lo que a su vez impide que aparezcan grandes oportunidades de inversión, únicamente algunas menores.

Por ello, es lógico pensar que la bolsa debería frenar en un punto no muy lejos de aquí, aunque a veces el mercado sorprende y sigue aumentando valoraciones. Tampoco es su objetivo saber si justo ahora o más tarde se va a frenar, sino atender a valoraciones y estas, como dicen, se han reducido. Por eso mismo, mantienen bastante liquidez actualmente en el fondo, ante la oportunidad de aumentar pesos posiblemente durante 2021.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS