Mapfre AM lleva sus fondos sostenibles a Reino Unido y seguirá buscando alianzas

Nuevo paso al frente de Mapfre Asset Management para internacionalizar su oferta de fondos de inversión. La gestora de la aseguradora española ha registrado para la venta sus fondos con enfoque sostenible en el Reino Unido, tras haber obtenido el prestigioso sello francés ESG de Francia.

Mapfre AM se va a centrar en los grandes inversores institucionales del mercado británico, a quienes ha puesto sobre la mesa los fondos Mapfre Capital Responsable, Mapfre Inclusión Responsable, Mapfre Good Governance y el recientemente añadido Mapfre US Forgotten Value, todos en su versión luxemburguesa. En este último, colabora con la boutique estadounidense Boyar AM.

Cabe recordar que los dos primeros fondos han sido galardonados con el sello Label ISR, que, como publicó Invertia, lo otorga el Ministerio de Finanzas francés tras una auditoría de la consultora gala AFNOR.

Este reconocimiento mide la aplicación de los criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG, en inglés).

Así lo han confirmado en una rueda de prensa virtual con periodistas sus responsables. En el encuentro, José Luis Jiménez, director general de Inversiones de Mapfre, ha asegurado que, tras un ejercicio en rojo por el coronavirus, “el 2021 será un año de poner en valor lo que se ha hecho en 2020”.

En el año que dejamos atrás, Mapfre AM se ha volcado con los fondos sostenibles, pero también con los fondos de activos no cotizados, con acuerdos con Macquarie para infraestructuras y con Altamar para capital riesgo. En ambos casos, ha ido de la mano de su participada Abante.

Asimismo, Álvaro Anguita, consejero delegado de Mapfre AM, ha avanzado que la firma sigue buscando “nuevas alianzas corporativas con diferentes formatos que generen valor añadido para nuestros clientes”, como tiene con La Financière Responsable (de la que controla un 25%) y la propia Abante (se hizo con un 10% y puede llegar a un 20%).

Dónde invertir en 2021

La gestora ha aprovechado para dar algunas píldoras de lo que será su estrategia de inversión en 2021. En renta variable, son positivos “para la primera parte del año”, ha puntualizado Javier Lendines, director general de Mapfre AM, y ven con buenos ojos a los parqués europeos. “Se tienen que confirmar los datos de recuperación en las principales economías europeas, pero Europa lo puede hacer mejor que Estados Unidos”.

Sus gestores esperan un buen comportamiento de las bolsas, con crecimientos de los beneficios por acción (BPA) en EE.UU. y Europa, acompañados de una abundante liquidez derivada de las iniciativas expansivas de los bancos centrales. Por sectores, la gestora apuesta por tecnológicas (las FAANG, pero también europeas como ASML), salud (Novo Nordisk o Roche), energías renovables (destacan el avance de Iberdrola en esta materia), material deportivo y aseguradoras, por su “buena salud financiera y control del riesgo”.

Sin embargo, el Ibex sale peor parado en sus recomendaciones. “El sector bancario no lo va a hacer bien y, dado su alto peso en la bolsa española, lo infraponderamos en comparación con otros índices europeos”, ha confirmado Lendines.

En cuanto al bono español, que hoy cotiza con una prima de riesgo de 60 puntos básicos frente al bono alemán, estiman que bajará otros 20 puntos básicos más, hasta los 40. No obstante, “en algún momento el mercado pondrá en precio el alto nivel de deuda y déficit que tiene España, y ese diferencial con Alemania en los próximos años se ampliará. Lo complicado será detectar ese momento”, cree el gestor.

Lendines lo ha expresado con un símil futbolístico: “El BCE es como un árbitro de fútbol. Nos ha sacado amarilla, pero antes o después nos penalizará con una tarjeta roja por la elevada deuda, y eso se traducirá en una subida de tipos de interés”.

En los activos no cotizados, una de sus grandes bazas, para una cartera "relativamente conservadora" aconsejan tener no más de un 10% a diez años vista. “Son una fuente de rentabilidad, pero hay que tener un programa de inversión escalonado. Es importante no realizar toda la inversión en el primer año”, han especificado.