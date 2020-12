Tres fondos líderes para invertir en la aceleración de la transición energética

Los científicos nos dicen que para preservar el planeta debemos reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera desde su nivel actual de 410 partes por millón a 350 partes por millón o menos. Esta necesidad de redirigir la utilización de energías fósiles en nuestras actividades hacia energías limpias dio lugar al Acuerdo de París, un compromiso jurídicamente vinculante para hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Firmado en 2016, a medida que comenzamos a reconfigurar nuestros sistemas energéticos en todo el mundo se estima que esta reconfiguración catalizará una revolución ambiental de 90 billones de dólares y conducirá al desarrollo de 100.000 proyectos ambientales.

Una de las vías de participación en este gran proyecto, que nos afecta a todos nosotros, es a través de fondos de inversión que incluyen en su cartera empresas cotizadas que centran su actividad en las energías sostenibles. Del grupo de fondos encuadrado en la categoría sectorial VDOS de Energía, con calificación de cinco y cuatro estrellas, los más rentables en el año invierten en energías sostenibles.

Líder en rentabilidad

El más rentable es BNP Paribas Energy Transition, con una revalorización del 127,2% durante 2020 en su clase N de capitalización. A un año obtiene una rentabilidad del 140,6% con un coste por volatilidad del 45,4%. Se propone aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de todo el mundo que están involucradas en la transición energética. Los temas de transición energética incluyen, entre otros, energía renovable y de transición, eficiencia energética, transporte sostenible, construcción ecológica e infraestructura.

El equipo de inversión aplica también la política de inversión responsable de BNP Paribas Asset Management, que tiene en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG). Se gestiona activamente y como tal puede invertir en valores que no están incluidos en su índice de referencia, el MSCI AC World (EUR) NR. Las mayores posiciones en su cartera incluyen nombres como Sunnova Energy (7,80%), Enphase Energy (5,33%), Plug Power (5,23%), Ballard Power Systems (5,06%) y Generac Holdings (4,54%). El fondo cuenta con un patrimonio total bajo gestión de 695 millones de euros, aplicando a sus partícipes una comisión fija del 1,5%.

Energía alternativa

Un 49,5% es la rentabilidad obtenida desde enero por la clase C de acumulación en euros de Guinness Sustainable Energy Fund, con un 59% de subida en el último periodo anual. En este último periodo registra un dato de volatilidad bastante controlado del 27,5%, que lo posiciona en el segundo mejor grupo de su categoría por este concepto, en el quintil cuatro. Su objetivo es la revalorización del capital invertido en un periodo de varios años.

Para lograr este objetivo, invierte en acciones de un abanico de empresas del sector de las energías alternativas. Por energía alternativa se entiende aquella que no requiere combustibles fósiles, como el petróleo o el carbón. Las mayores posiciones en su cartera corresponden a Samsung SDI (4,31%), Xinyi Solar Holdings (4,31%), First Solar (4,02%), LG Chem (4,01%) y Kingspan Group (3,88%). Suma un patrimonio total gestionado de 171 millones de euros, siendo necesaria una aportación mínima de 1.000 euros para suscribir la clase C de acumulación en euros de este fondo. Su comisión fija es del 1,5%.

Inversión responsable

Con una volatilidad a un año aún más reducida (21%) que lo posiciona entre los mejores de su categoría, en el quintil cinco, por este concepto, la clase A2 en euros de BGF Sustainable Energy gana un 33,4% por rentabilidad desde el pasado enero y un 37,9% en el último periodo anual. Busca maximizar el rendimiento total, invirtiendo a nivel mundial al menos el 70% de sus activos totales en empresas de energía sostenible.

Las empresas de energía sostenible son aquellas que se dedican a tecnologías de energía alternativa y otras tecnologías aplicadas al sector de la energía, incluyendo tecnologías de energía renovable, desarrollos de energías renovables, combustibles alternativos, eficiencia energética y capacitación e infraestructura energética.

NextEra Energy (4,96%), Enel (4,65%), Schneider Electric (3,92%), RWE (3,89%) y el fondo de la propia gestora BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware (3,69%) son sus principales posiciones. Con un patrimonio total de 736 millones de euros, se requiere una inversión mínima de 5.000 dólares (aproximadamente 4.179 euros) para suscribir la clase A2 en euros de este fondo que grava a sus partícipes con una comisión fija del 1,75% y de depósito del 0,45%.

Evolución comparativa de fondos de inversión en transición energética. VDOS

Según el informe Carbonomics del banco de inversión Goldman Sachs, la inversión en energías renovables alcanzará el 25% del gasto de capital en suministro de energía en 2021, superando a los hidrocarburos por primera vez en la historia. El informe dice que la inversión en infraestructuras verdes, de tecnologías limpias, podría ser de entre 1 y 2 billones de dólares anuales y podría alcanzar los 16 billones de dólares para 2030.

Esto podría crear entre 15 y 20 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, ya que las infraestructuras verdes, consumen entre 1,5 y 3 veces más capital y trabajo que la energía tradicional.

***Paula Mercado es directora de análisis de VDOS