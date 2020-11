Self Bank cobrará comisión de custodia por fondos indexados a partir de 2021

Self Bank cambia las 'reglas del juego' en el mercado de los fondos pasivos. Según ha informado el banco que dirige Javier Marín, a partir del próximo 4 de diciembre cobrará comisión de custodia en los fondos indexados.

En un comunicado a los clientes al que ha tenido acceso Invertia, Self Bank ha anunciado que cobrará una comisión de custodia del 0,30% más IVA anual (pagadero mensualmente), con un mínimo de 0,50 euros más IVA al mes por cada ISIN (la matrícula de venta que tiene cada fondo), "siendo gratuito el resto de conceptos: suscripción, reembolso, traspaso o abono de dividendos".

No obstante, el banco digital, perteneciente al grupo Singular Bank, puntualiza que "como promoción de lanzamiento", no cobrará la custodia de fondos indexados en 2020. También recuerda que, para el resto de fondos no indexados, no hay comisión de custodia y que la operativa es totalmente gratuita.

Self Bank ha incluido recientemente los fondos indexados a su catálogo de productos de inversión. De los casi 4.000 fondos de inversión que distribuye el banco, unos 200 corresponden a la tipología de fondos indexados, que se caracterizan por contar con comisiones de gestión muy bajas y por replicar índices de renta variable y renta fija.

Entre los fondos indexados que vende, están gestoras como Vanguard, Amundi, BNY Mellon, Fidelity, iShares (BlackRock), Pictet y Cleome (Candriam).

El banco ha anunciado este y otros cambios (operativa de las cuentas ómnibus, riesgos inherentes a las operaciones con derivados o forma de representación de los valores) y da la posibilidad a los clientes de que, en caso de no estar de acuerdo con alguno de estos cambios, disponen de un mes para comunicárselo y resolver el contrato con Singular Bank. "En caso de que no nos digas nada, entendemos que aceptas las modificaciones", advierte el comunicado.