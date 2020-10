Santander lanza un 'hedge fund' para financiar a pymes en Iberia, Francia y el Benelux

Santander lanza su segundo ‘hedge fund’ siete meses después de reestrenarse en este nicho de negocio. La gestora del banco cántabro reacciona contra el prolongado entorno de tipos cero y ha estrenado un fondo de inversión libre (FIL, el homólogo español) para financiar a pymes no cotizadas, tanto en España y Portugal como en Francia y el Benelux.

El producto, denominado Alternative Leasing, aspira a una rentabilidad media anual neta a vencimiento del 5%, aunque no está garantizada.

El pasado febrero, Santander Asset Management volvió al mundo de los ‘hedge funds’ con el lanzamiento de su primer FIL desde el fatídico 2008, cuando saltó el escándalo de Madoff y muchos clientes del banco español, así como de otras entidades, se quedaron pillados. Su rentrée se llevó a cabo con el Santander Patrimonio Diversificado, gestionado por Javier Mazarredo y cuya cartera invierte en renta fija, renta variable y activos alternativos.

La firma quiere potenciar el segmento de los vehículos alternativos, en especial el de los no cotizados. A tal fin, fichó desde la banca de inversión del Deutsche Bank a Borja Díaz-Llanos el pasado diciembre. El directivo ha conformado ya un equipo de cerca de 20 gestores especializados repartidos entre España, Reino Unido y Latinoamérica.

A cuerdos

Precisamente, este equipo se hará cargo del fondo Alternative Leasing, disponible desde los 100.000 euros. A partir de esta semana, se abre un periodo de compromiso en el que se podrá suscribir hasta 12 meses naturales desde la inscripción del fondo, esto es, hasta finales de septiembre de 2021. El periodo de inversión será por dos años (prorrogable un tercero) desde el primer desembolso. En tercer lugar, el periodo de desinversión durará seis años (prorrogable hasta dos más) desde el fin del periodo de inversión.

En su puesta en escena, SAM contará con la colaboración de LB Oprent, que presentará al comité de inversiones de la gestora las posibles operaciones a realizar; Intermoney Valora Consulting, para valoración y gestión de riesgos sobre los activos objeto de financiación y los colaterales; y Optimisa Servicios Profesionales, a la que se ha delegado la administración del fondo y la valoración de la cartera.

No obstante, en el primer eslabón del proceso de inversión, el fondo se guarda un as en la manga. Podrá tener acceso a otras fuentes de originación de operaciones, como es la propia red comercial del Banco Santander.

De España al Benelux

El nuevo ‘hedge fund’ de SAM nace con dos subestrategias. El compartimento A está centrado en empresas de España y Portugal, mientras que el compartimento B abre sus fronteras más allá de Iberia, en concreto a Francia y los mercados del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).

Según su folleto, más del 80% de la exposición total será financiación a través de contratos de arrendamiento financiero (no operativo) en forma de compra y posterior arrendamiento (podrán estructurarse como sale and leaseback) de maquinaria y equipamiento industrial nuevo o existente en el balance de las empresas, y hasta un 20% serán bonos u obligaciones (no cotizados) y concesión o inversión en préstamos.

Así, los activos objeto de financiación y el colateral de las operaciones serán maquinaria, equipamiento industrial, activos inmobiliarios e inventarios o existencias esenciales para la continuidad del negocio de las empresas.

Su comisionado es un 0,75% de gestión anual sobre patrimonio desde el primer cierre y un 10% sobre resultados, sujeto a la obtención de una rentabilidad media anual superior al 4% por los partícipes. La comisión de depósito es menor cuanto más capital se invierta y, en especial, si hay coinversión, y para suscripciones realizadas desde la fecha del primer cierre hay un descuento a favor del fondo por suscripción del 5%.