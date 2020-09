El ideólogo del Marango Equity Fund (Renta 4) monta su propia asesoría

El ideólogo del Marango Equity Fund, alojado en Renta 4 Banco, ha montado su propia empresa de asesoramiento financiero (EAF). Francisco Pinillos ha puesto en marcha Marango Capital aunque, como confirma a Invertia, seguirán concentrados en asesorar un único fondo de inversión.

Marango Capital es la evolución de Marango Asset Management, la sociedad limitada unipersonal que asesora al fondo de Renta 4 desde su inicio. La razón principal de constituir la EAF es porque "es una empresa avalada por la CNMV y, por tanto, sujeta a rigurosos controles que garantizan a los inversores que contamos con la capacidad, la experiencia y los medios técnicos necesarios para realizar recomendaciones de inversión".

En la práctica, nada cambiará, porque Pinillos seguirá asesorando el fondo con la misma filosofía de inversión que hasta ahora, aunque eso sí, la figura societaria desde donde lo hará estará bajo el amparo del supervisor español y, por consiguiente, de la Ley del Mercado de Valores.

Precisamente, la CNMV está sometiendo estos días a consulta pública una propuesta de guía técnica para poner cerco al 'boom' de los asesores 'outsiders' de fondos y sicav, esto es, aquellos que no sean personas o entidades habilitadas conforme a la Ley del Mercado de Valores. El caso de Pinillos había sido tramitado con anterioridad, aunque va en esta línea.

Se prevé que numerosas personas y sociedades (simples SA y SL) que en la actualidad asesoran fondos para gestoras españolas tengan que pasar por el aro del supervisor y reconvertirse hacia una de sus figuras habilitadas, como EAF, agencia de valores (AV), sociedad de valores (SV) o sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (SGIIC), entre las más habituales.

Un fondo, una estrategia

Marango Equity Fund tiene poco más de dos años de vida y su patrimonio aún es pequeño, próximo a los ocho millones de euros. De renta variable internacional, invierte a largo plazo en "negocios fáciles de entender pero difíciles de replicar, que presentan una elevada rentabilidad y crecimiento con independencia del ciclo económico y sin necesidad de endeudarse", tal y como explica su asesor y promotor.

El año pasado se disparó casi un 26,5%, y este ejercicio sube cerca de un 6% pese a la crisis de la Covid-19, según Morningstar. Entre sus principales posiciones, hay nombres como Microsoft, Alphabet, Mastercard, Visa, Kone, Adobe, Accenture, SAP, Intuit o L'Oréal.

Francisco Pinillos, Marango Capital.

Pinillos fue analista financiero en la CNMV durante un año, y después saltó a Altura Markets como ventas institucional de derivados, donde trabajó entre 2004 y 2010. Varios años más tarde, de 2014 a 2017, fue especialista en análisis e investigación y gestor de carteras para el panameño MMG Bank.

Preguntado por este periódico, asegura que "no tenemos intención de asesor más fondos ni de convertirnos en gestora". "Seguiremos concentrados en asesorar un único fondo de inversión (Marango Equity Fund) y en ser fieles a nuestra estrategia de inversión. Un fondo, una estrategia", subraya.

Más saltos desde Renta 4

Este no es el primer caso de un asesor o subgestor que colabora con Renta 4 (uno de los 'hubs' de fondos de autor más importantes de España) y, al cabo del tiempo, da el salto a su propio proyecto de inversión.

Los gestores Alejandro Estebaranz y José Luis Benito, responsables del célebre fondo True Value, montaron su propia gestora en 2019 (True Value Investments), aunque este fondo y también el True Value Small Caps siguen alojados en la estructura de Renta 4, que les ha dado un mandato.

Por su parte, el inversor Jaime Carrasco, que asesora dos sociedades de inversión libre en Renta 4, Rolnik y Legiox, compró a comienzos de 2020 la antigua Neila Capital Partners para montar sobre ella su nueva gestora, Rolnik Capital Owners. Está pendiente de integrar estas sociedades en su propia estructura.