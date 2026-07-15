El PSOE publica sus cuentas de 2025 sin informe de auditoría mientras el juez cita a su gerente por financiar a la 'trama Leire'

La consultora Ecovis Grosclaude&Partners, encargada de auditar las cuentas desde 2020, dejó de trabajar con el PSOE a partir de 2025.

Ana María Fuentes, gerente del PSOE y firmante de las cuentas desde 2021, ha sido citada como investigada por el juez de la Audiencia Nacional.

La ausencia de auditoría coincide con la investigación judicial sobre supuesta financiación irregular del partido vinculada al 'caso Leire'.

El PSOE ha publicado sus cuentas de 2025 sin incluir la auditoría independiente obligatoria desde 2020.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha publicado sus cuentas del año 2025, pero sin la correspondiente auditoría independiente que se viene realizando de manera ininterrumpida desde el año 2020

El PSOE subió al portal de transparencia de su página web el detalle de sus Estados Financieros, su Memoria Anual, la deuda, sus ingresos de origen privados y los de origen público.

Pero no incluye el documento que audita sus cuentas realizado por una consultora independiente. Y ya han pasado 17 días desde la aprobación de sus finanzas en la Comisión Ejecutiva Federal del partido en su reunión del 27 de junio.

Históricamente los informes de auditoría se firman el mismo día que se aprueban las cuentas y así consta en los Estados Financieros desde el año 2020.

Esta anomalía se produce en plena investigación sobre la financiación irregular del partido. La Audiencia Nacional está analizando si existe algún tipo de movimientos ilegales o si se ha empleado dinero de campañas electorales para financiar las 'cloacas' vinculadas al caso Leire.

Precisamente, este martes el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, citó como investigada a Ana María Fuentes, la actual gerente del PSOE y quien firma sus cuentas desde el año 2021, en este mismo caso.

Por otro lado, este diario publicó el pasado 5 de junio que Ecovis Grosclaude&Partners, empresa que llevaba examinando las cuentas de la formación desde 2020, había decidido dejar de auditarlas a partir del ejercicio 2025.

EL ESPAÑOL-Invertia se ha puesto en contacto con el PSOE para saber por qué no se ha publicado la auditoría y si ya hay una nueva consultora contratada, pero no ha recibido respuesta.

De esta manera, se desconoce si hay nuevo auditor, pero la propia Memoria Anual del PSOE refleja que las cuentas se han elaborado sin incluir este informe externo.

"Con fecha 27 de junio de 2026 he formulado las cuentas anuales de 2025 del Partido Socialista Obrero Español, que se componen de Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y la Memoria, y que han sido presentadas para su aprobación por la Comisión Ejecutiva Federal del partido", dice la Memoria Anual firmada por Ana María Fuentes.

Desde 2021, todas las memorias publicadas (2021, 2022, 2023 y 2024) han especificado en este párrafo la publicación y aprobación expresa de la auditoría externa.

"Con fecha 16 de junio de 2025 he formulado las Cuentas Anuales de 2024 del Partido Socialista Obrero Español, que se componen de la Auditoría de Cuentas, el Balance de Situación, la Cuenta de Resultados y la Memoria, y que han sido presentadas para su aprobación por la Comisión Ejecutiva Federal", dicen las cuentas de 2024. Y así se ha venido repitiendo desde 2021.

No obstante, en las cuentas de 2025 el PSOE sí reconoce que "sigue sometiendo sus cuentas anuales a auditoría externa". "Este año 2025, en línea con sus objetivos de transparencia y mejora constante de sus procedimientos administrativos, contables y financieros, así como la búsqueda de Imagen Fiel de sus estados financieros, sigue sometiendo sus cuentas anuales a auditoría externa".

De esta manera, oficialmente Ana María Fuentes no sometió a aprobación ningún tipo de auditoría, pero sí que se comprometieron a realizarla, aunque hasta la fecha, y 17 días después de la aprobación de las cuentas, sigue sin existir rastro de este informe independiente. Ni de una nueva auditora.

El pasado 12 de junio y después de que se conociese en demoledor informe judicial contra el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, Pedro Sánchez anunció una auditoría externa de las cuentas del PSOE y una reestructuración del partido.

Se entendió que sería una auditoría extra para "para eliminar cualquier sombra de duda que pueda tener la ciudadanía", aunque quedó el compromiso de tener máxima transparencia respecto de las cuentas del partido.

Posteriormente siguieron las investigaciones y tras conocerse las ramificaciones del caso Leire y una supuesta operación para neutralizar las investigaciones judiciales y policiales que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno, se ha vuelto a poner en el punto de mira la financiación del partido.

De hecho, la propia Ana María Fuentes -que es quien firma las cuentas del PSOE desde el año 2021- está siendo investigada por una presunta intervención auxiliar. Hasta 2020 el gerente del partido fue Mariano Moreno Pavón.

Se le atribuye haber emitido "mendaces notas de encargo" para posibilitar pagos del PSOE a dos letrados investigados en el caso, Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. Este hecho constituiría un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

Ecovis Grosclaude&Partners

En tanto, y como contó este diario, a comienzos de junio Ecovis Grosclaude&Partners confirmaba que el PSOE dejaba de ser su cliente. Una fecha en la habitualmente están cerrándose las auditorías de las empresas.

La consultora también trasladó esta información a la Guardia Civil en uno de los requerimientos de información realizados por la Audiencia Nacional en el marco de las investigaciones del 'caso Leire'.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil solicitó a través del juzgado toda la documentación relativa a los intercambios comerciales entre el Partido Socialista y el abogado Jacobo Teijelo.

De hecho, se solicitó al auditor que entregara la información remitida por el letrado en una reclamación hecha por el Partido Socialista en abril de 2025 con motivo de la realización de las cuentas anuales del PSOE del ejercicio 2024.

Auditoría con salvedades

El PSOE -y su gerente- sostienen que las auditorías realizadas hasta la fecha están dentro de la normalidad. "Las auditorías no han registrado ninguna irregularidad", indican.

Por otro lado, el Informe de auditoría externa del PSOE relativo al 2024 fue aprobado aunque presentó salvedades. Es decir, cuestiones sobre las que el auditor muestra sus dudas aunque no son relevantes.