Mutua Madrileña ofrece un seguro de rentas vitalicias con una rentabilidad del 4%

El seguro tiene riesgo 2 sobre 6, exige una inversión mínima de 100.000 euros y sus tipos se revisan semanalmente según la evolución de la deuda pública.

La renta cuenta con ventajas fiscales: la parte exenta de tributación aumenta con la edad, desde el 60% para menores de 40 años hasta el 92% para mayores de 70.

El producto garantiza una renta mensual de por vida, con tipos del 3,80% para menores de 75 años y del 3,64% para menores de 82 años.

Mutua Madrileña eleva hasta el 4,05% la rentabilidad bruta anual de su seguro de rentas vitalicias para clientes de hasta 68 años.

Mutua Madrileña amplía su catálogo de alternativas de inversión de bajo riesgo para quienes buscan estabilidad y rentabilidad para sus ahorros. La aseguradora ha incrementado la rentabilidad bruta anual de su seguro de rentas vitalicias hasta el 4,05%, aprovechando el actual entorno de tipos de interés.

Con este vehículo, el cliente recibe una renta mensual de por vida y con un tipo de interés garantizado hasta su fallecimiento que dependerá de su edad en el momento de la contratación.

En concreto, Mutua Madrileña ofrece una rentabilidad bruta anual del 4,05% para los clientes de hasta 68 años (según el tipo fijado por la entidad para esta semana).

Para ahorradores de hasta 75 años de edad, el tipo de interés bruto garantizado aplicable ha aumentado hasta el 3,80% y para los asegurados de hasta 82 años ha subido al 3,64%.

Estos seguros de ahorro presentan una fiscalidad atractiva, que destaca por el alto porcentaje de la renta recibida exento de tributación y que depende de la edad del asegurado en el momento de la contratación.

De esta manera, los clientes con menos de 40 años disfrutan de un 60% de la renta exenta de tributación; entre 40 y 49 años, el porcentaje se eleva al 65%; para los que tienen entre 50 y 59 años alcanza el 72%; entre los 60 y los 65 años la exención alcanza el 76%; entre los 66 y los 69 años, el 80% y para los que cuentan con más de 70 años, del 92%.

Cabe recordar que las rentas vitalicias tributan en el IRPF como rendimientos del capital mobiliario. Se integra en la base imponible del ahorro únicamente el porcentaje de cada renta que corresponda, según la edad del asegurado en el momento de constituirla.

Este tipo de seguros de ahorro están especialmente diseñados para aquellos clientes mayores de 65 años que deseen reducir parcial o totalmente el coste fiscal en el IRPF de las ganancias patrimoniales derivadas de alguna transmisión que hayan realizado (venta de un inmueble, de acciones, reembolso de fondos de inversión...).

Marta León, directora de Seguros de Vida de Mutua Madrileña, ha señalado que "uno de sus principales beneficios es que garantiza el tipo de interés de por vida, por lo que el cliente conoce desde el primer momento la renta mensual que recibirá".

Mutua Madrileña revisa los tipos de interés aplicados a este seguro de forma semanal, se fijan por tramos de edad y varían en función de la evolución de la deuda pública, en la que invierte el producto. Una vez contratado, el cliente recibe la renta fijada de forma vitalicia.

El producto, con un nivel de riesgo 2 (en una escala de 1 a 6), se puede contratar con una inversión mínima de 100.000 euros.

Si la modalidad contratada presenta capital de fallecimiento, el producto se puede rescatar en cualquier momento a valor de mercado de los activos en los que esté invertida la póliza. En caso contrario (si la modalidad contratada no incluye capital de fallecimiento), no presenta liquidez.

El seguro de rentas vitalicias de Mutua Madrileña está respaldado por la solvencia del grupo asegurador cuya ratio, a cierre de 2025 se colocaba en el 297%, por encima de la media del sector, que se situó en el 239% según datos de la entidad y del sector asegurador correspondientes al cierre de 2025.