Las mejores cuentas remuneradas de junio de 2026: ranking

Comparamos las mejores ofertas de este mes con TAEs que llegan hasta el 2,5% y con muchas opciones sin nómina, aptas para cualquier usuario.

Las claves

Las claves Generado con IA La subida de la inflación en España impulsa el interés por las cuentas remuneradas como alternativa al depósito a plazo fijo tradicional. Bankinter, Sabadell, Nordax Bank, Unicaja y Bunq destacan en junio de 2026 por ofrecer hasta un 2,5% TAE y atractivas bonificaciones. Las cuentas remuneradas ofrecen flexibilidad y, en algunos casos, no requieren domiciliar nómina ni otros productos vinculados. Es fundamental revisar el saldo máximo remunerado, la duración de la oferta, las vinculaciones exigidas y la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos antes de contratar.

La inflación vuelve a presionar el bolsillo de los ahorradores españoles. La escalada del conflicto en Oriente Próximo está encareciendo los precios de la energía y, con ellos, los de otros productos, lo que ha provocado un repunte de la inflación al 3,2% al cierre del mes de mayo, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En un contexto así, dejar el dinero parado en una cuenta corriente al 0% expone a los ahorros a perder poder adquisitivo mes a mes, y por eso las mejores cuentas remuneradas de junio de 2026 ganan protagonismo entre quienes buscan defender su dinero sin asumir riesgos de mercado.

La principal ventaja de estos productos frente a un depósito a plazo fijo es la flexibilidad. Algunas cuentas remuneradas adaptan su rentabilidad a las subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE), como la acometida el pasado 11 de junio, cosa que ningún depósito bancario hace. Pero, además, si el banco decide no subir los intereses, el cliente puede llevarse el dinero al instante, sin esperar a un vencimiento ni pagar penalizaciones por cancelación anticipada.

Las mejores cuentas remuneradas de junio de 2026

Entidad TAE Saldo máximo Beneficios destacados Acción Sabadell 2% TAE 50.000 € +400 € con nómina + Bizum 3% recibos luz/gas Tarjetas sin comisión Abrir cuenta Unicaja 1,25% TAE 20.000 € Hasta 450 € bienvenida 1% recibos básicos Hasta 200 €/año devolución Abrir cuenta Nordax Bank 2,07% TAE 100.000 € Sin límite temporal Liquidación trimestral Sin comisiones Abrir cuenta Bankinter 2,5% TAE 100.000 € Tarjeta débito gratis Transferencias UE gratis Sin permanencia Abrir cuenta Bunq 2,01% TAE Sin límite Liquidación semanal Sin comisiones Abrir cuenta Klarna 1,87% TAE Sin límite Sin comisiones Gestión 100% app Abrir cuenta CaixaBank — — 250 € o cupón hasta 400 € en Facilitea Tarjeta débito gratuita Abrir cuenta

Cuenta Online Sabadell

Sabadell

La Cuenta Online Sabadell combina remuneración del saldo con uno de los paquetes de bonificaciones más completos del momento. Ofrece un 2% TAE (2% TIN) para un saldo medio máximo de 50.000 euros entre la cuenta corriente y la cuenta de ahorro vinculada, lo que supone hasta 1.000 euros brutos al año en intereses. A esto se suman 400 euros por domiciliar la nómina y activar Bizum, y la devolución del 3% de los recibos domiciliados de luz y gas, que el banco abona de forma automática. Sumando todos los conceptos, el primer año puede dejar más de 1.400 euros en el bolsillo del cliente.

La cuenta no tiene comisiones de apertura, mantenimiento ni gestión, e incluye una tarjeta de débito y otra de crédito sin coste de emisión ni mantenimiento. La operativa es completamente digital: el alta se completa desde el móvil en unos minutos y permite domiciliar recibos, pagar impuestos, enviar transferencias y usar Bizum sin coste. La oferta es exclusiva para nuevos clientes.

Cuenta remunerada de Unicaja

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La cuenta online remunerada de Unicaja es una opción pensada para nuevos clientes que quieran combinar rentabilidad y operativa diaria en un mismo producto. Ofrece un 1,25% TAE durante el primer año para un saldo máximo de 20.000 euros, lo que se traduce en hasta 250 euros brutos en intereses si se mantiene el saldo medio en ese tramo. La rentabilidad es algo inferior a la de los neobancos, pero se compensa con bonificaciones de bienvenida más amplias.

Al domiciliar la nómina o pensión, Unicaja entrega 450 euros si el ingreso iguala o supera los 1.200 euros mensuales, y 350 euros si queda por debajo. La cuenta también devuelve el 1% de los recibos de luz, agua, gas y telecomunicaciones, hasta 200 euros al año. La oferta es exclusiva para nuevos clientes con alta online y, como suele ocurrir en este tipo de promociones, la rentabilidad solo aplica los doce primeros meses.

Cuenta remunerada de Nordax Bank

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La cuenta de ahorro de Nordax Bank, comercializada en España a través de la plataforma Raisin, ofrece este mes un 2,07% TAE para importes desde 1 euro hasta 100.000 euros, con liquidación trimestral de intereses. Su contratación es 100% online y no aplica comisiones de apertura ni de mantenimiento, lo que la convierte en una de las cuentas remuneradas sin comisiones más accesibles para quien quiere empezar a rentabilizar el ahorro sin grandes barreras de entrada.

La principal diferencia frente a sus rivales españolas afecta a la liquidez. Las retiradas no son inmediatas: pueden tardar entre uno y cuatro días laborables en estar disponibles en la cuenta de origen, algo que tener presente si existe la posibilidad de necesitar el dinero con urgencia. En el plano regulatorio, Nordax Bank es una entidad sueca, por lo que los depósitos quedan cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Suecia hasta 1.150.000 coronas suecas por cliente.

Cuenta digital Bankinter

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La Cuenta Digital de Bankinter es una de las opciones más rentables de esta selección para quien busca remuneración sin condiciones. Paga un 2,5% TAE (2,47% TIN) para un saldo máximo de 100.000 euros, con liquidación mensual de intereses, lo que puede traducirse en hasta 2.500 euros brutos al año si se mantiene el saldo en el tope remunerado. No exige domiciliar nómina ni recibos, ni activar Bizum, ni contratar ningún producto adicional, algo poco habitual en rentabilidades de este nivel dentro de la banca tradicional.

Más allá de la rentabilidad, la cuenta funciona como una cuenta corriente completa. No tiene comisiones de mantenimiento, incluye tarjeta de débito gratuita y permite hacer transferencias inmediatas dentro de la Unión Europea sin coste. El cliente también puede generar tarjetas virtuales ilimitadas para pagos online y retirar efectivo sin tarjeta en más de 17.000 cajeros repartidos por toda España. En la práctica, puede sustituir a la cuenta principal sin renunciar a la operativa diaria, aunque nada obliga a ello. Los depósitos están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos español hasta 100.000 euros por titular.

Cuenta Free de Bunq

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La Cuenta Free de Bunq es una cuenta remunerada interesante para quien busca rentabilizar el ahorro con un neobanco europeo sin pagar nada por ello. Remunera el saldo al 2,01% TAE (1,99% TIN) sin importe máximo, con una particularidad que la distingue de sus rivales: los intereses se abonan cada semana. La liquidación semanal genera un pequeño efecto de capitalización compuesta, ya que cada pago empieza a generar intereses de inmediato, una diferencia modesta en saldos bajos pero apreciable en importes elevados. La cuenta no tiene comisiones de apertura ni mantenimiento y el alta se completa desde el móvil en menos de cinco minutos.

El perfil de este producto es claramente digital. Incluye una tarjeta prepago virtual gratuita, recargable por distintos métodos, válida para compras online y pagos por el móvil, aunque no ofrece tarjeta física en este plan gratuito. Lo más importante que vigilar es la operativa: Bunq es una entidad neerlandesa y la cuenta no tiene IBAN español, por lo que no admite domiciliaciones de recibos ni de nómina. En la práctica, funciona como una cuenta de ahorro complementaria a la principal, no como sustituta. Los depósitos están cubiertos por el fondo de garantía de depósitos de Países Bajos hasta 100.000 euros por titular, una protección equivalente a la del fondo español.

Cuentas remuneradas sin nómina: las mejores opciones

Las cuentas remuneradas sin nómina son la vía natural para quienes no quieren cambiar de banco principal o, sencillamente, no tienen ingresos fijos que domiciliar. En mayo de 2026, la oferta es amplia y permite obtener rentabilidades muy próximas a las de los productos con vinculación.

La Cuenta Digital de Bankinter lidera este grupo con un 2,5% TAE para un saldo máximo de 100.000 euros, con liquidación mensual y sin ningún requisito: ni nómina, ni recibos, ni Bizum. Además, incluye tarjeta de débito gratuita y transferencias inmediatas en la UE sin coste, por lo que puede funcionar como cuenta operativa completa.

Por detrás se sitúa la cuenta de ahorro de Nordax Bank, comercializada a través de Raisin, que paga un 2,07% TAE para importes desde 1 euro hasta 100.000 euros, con liquidación trimestral. Bunq abona un 2,01% TAE con una particularidad que la diferencia: los intereses se liquidan cada semana, lo que genera un ligero efecto de capitalización compuesta. Cierra el grupo Klarna, con un 1,87% TAE y pago mensual de intereses.

Conviene tener presente la operativa de cada una. Bunq y Klarna no disponen de IBAN español, por lo que no admiten domiciliaciones de recibos, y las retiradas en Nordax pueden tardar entre uno y cuatro días laborables. Son cuentas pensadas para aparcar el ahorro, no para el día a día. La de Bankinter es la única del grupo que cubre ambas funciones sin renunciar a la rentabilidad.

Cuentas remuneradas con nómina: más beneficios

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Domiciliar la nómina suele permitir acceder a bonificaciones más generosas. Las cuentas remuneradas con nómina combinan rentabilidad sobre el saldo con regalos de bienvenida en metálico, devolución de recibos y, en algunos casos, tarjetas de crédito sin coste.

La Cuenta Online Sabadell es la más completa del grupo este mes. Paga un 2% TAE para un saldo máximo de 50.000 euros y añade 400 euros por domiciliar la nómina y activar Bizum, además de devolver el 3% de los recibos de luz y gas. Sumando todos los conceptos, el primer año puede dejar hasta 1.400 euros. La promoción finaliza el 17 de junio de 2026.

La cuenta remunerada de Unicaja entrega hasta 450 euros por domiciliar una nómina o pensión de al menos 1.200 euros, y 350 euros si el ingreso es inferior. A esa bonificación suma un 1,25% TAE el primer año para un saldo máximo de 20.000 euros y la devolución del 1% de los recibos básicos, hasta 200 euros anuales.

CaixaBank, por su parte, no remunera el saldo, pero bonifica la domiciliación: entrega 250 euros por nóminas desde 1.500 euros y 150 euros si el ingreso mensual alcanza los 900 euros. Para nóminas iguales o superiores a 2.500 euros, añade un Smart TV Samsung como incentivo. Mantener la promoción exige domiciliar tres recibos y hacer al menos tres compras con tarjeta cada trimestre.

En los tres casos, las ofertas son exclusivas para nuevos clientes. Antes de elegir, conviene calcular si la bonificación inicial compensa frente a una rentabilidad recurrente más alta, porque los regalos de bienvenida se cobran una vez y los intereses, cada año.



Qué tener en cuenta para elegir la mejor cuenta remunerada

Comparar las rentabilidades es solo el primer paso. Una cuenta remunerada al 2,5% TAE puede acabar siendo menos rentable que otra al 2% si los requisitos son demasiado exigentes o el saldo máximo remunerado es bajo. Antes de firmar, conviene revisar varios factores que marcan la diferencia entre una buena oferta sobre el papel y una cuenta verdaderamente rentable en la práctica.

Saldo máximo remunerado. Casi todas las cuentas remuneradas fijan un tope, habitualmente entre 50.000 y 100.000 euros. Por encima de esa cifra, el dinero deja de generar intereses. Si se manejan importes elevados, repartir el ahorro entre dos entidades suele ser más eficiente que concentrarlo en una sola.

Permanencia y duración de la oferta. Muchas rentabilidades atractivas se aplican únicamente durante los primeros doce meses. A partir de ahí, suelen caer a niveles testimoniales. Vale la pena anotar la fecha de fin de la promoción para valorar entonces si compensa mantener la cuenta remunerada o trasladar el saldo.

Vinculaciones reales. Domiciliar la nómina, mantener un mínimo de pagos con tarjeta o contratar seguros eleva la rentabilidad teórica, pero también el coste de oportunidad. Si se incumplen, el banco puede aplicar comisiones o retirar la bonificación.

Frecuencia de liquidación. Pagos mensuales o semanales generan un pequeño efecto de capitalización compuesta frente a liquidaciones anuales. La diferencia es modesta, pero en saldos altos se nota.

Cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. Conviene comprobar a cuál pertenece la entidad. Las cuentas en bancos españoles están cubiertas por el nacional hasta 100.000 euros por titular, las extranjeras por el de su país de origen.

Seguridad: el Fondo de Garantía de Depósitos

Por mucho que la rentabilidad sea atractiva, ningún ahorrador debería abrir una cuenta remunerada sin tener claro qué pasa con su dinero si la entidad tiene problemas. El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGD) es el mecanismo que protege ese saldo en España, supervisado por el Banco de España. Cubre hasta 100.000 euros por titular y entidad.

La cobertura aplica de forma automática: el cliente no tiene que solicitarla ni pagar nada por ella. Incluye los saldos en cuentas corrientes, cuentas remuneradas y depósitos a plazo fijo de bancos, cajas y cooperativas de crédito adheridas al fondo.

Conviene tener presente un matiz cuando se opera con neobancos o entidades extranjeras. Bunq, Klarna y Nordax operan en España, pero sus depósitos están cubiertos por el fondo de garantía de su país de origen: Países Bajos en el caso del primero y Suecia en el de los otros dos. La protección es equivalente a la española, ya que la normativa europea armoniza la cobertura en 100.000 euros por titular, aunque en los países fuera del euro el importe se fija en moneda local; en Suecia, el límite es de 1.150.000 coronas suecas por cliente. En caso de incidencia, eso sí, el proceso de reclamación se gestiona con el organismo del país correspondiente, no con el Banco de España.