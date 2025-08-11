Los siniestros en hogares por daños eléctricos y robos suben más de un 20% en verano

Los hogares españoles registran cada verano un incremento notable en los siniestros por daños eléctricos y robos. Según datos de Mutua Madrileña Hogar, este tipo de incidencias crece más de un 20% en los meses estivales, un aumento que la compañía atribuye, principalmente, a las tormentas y caídas de rayos que afectan a instalaciones y aparatos domésticos.

En la última década, los siniestros por fenómenos atmosféricos en verano se han duplicado, pasando de 2.100 casos en 2015 a 4.200 en 2024. La cifra más llamativa se alcanzó en 2023, cuando se registraron 9.582 incidencias, en gran parte debido a la DANA de principios de septiembre.

Este episodio meteorológico afectó a toda la Península Ibérica y Baleares, con especial impacto en la desembocadura del Ebro, la provincia de Cádiz y el centro peninsular.

Comparado con la primavera de ese mismo año, el verano de 2023 experimentó un incremento del 284% en siniestros relacionados con fenómenos atmosféricos.

Desde Mutua Madrileña recuerdan que una adecuada prevención puede ayudar a minimizar estas incidencias. Entre las recomendaciones básicas destacan mantener los desagües y canaletas libres de hojas y escombros para evitar inundaciones o goteras que puedan originarse por fuertes tormentas de verano o granizo.

La compañía advierte de que, aunque los daños eléctricos son los más habituales, también se detecta un repunte estacional en los robos, por lo que se aconseja reforzar las medidas de seguridad, especialmente en viviendas que quedan vacías por vacaciones.