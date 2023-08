Estas son las cuentas corrientes que ofrecen más interés sin tener que domiciliar la nómina

A la hora de depositar los ahorros en una entidad bancaria, varias son las opciones que se tienen. Sin embargo, es posible que dichas entidades soliciten una serie de requisitos para poder optar a ciertas ventajas como una mayor rentabilidad. Si no, cobrarán ciertos gastos.

Aun así, existen una serie de ofertas en las que los bancos no piden ingresar el salario como requisito para conseguir las ventajas reseñadas. Es lo que desde Kelisto definen como ‘cuentas sin nómina’. Tanto este tipo de cuentas como las ‘cuentas nómina’, tienen puntos en común ya que son depósitos a la vista que permiten tener el dinero siempre disponible y realizar operaciones bancarias básicas.

Sin embargo, con la cuenta nómina el banco pedirá domiciliar los ingresos de esa persona para que pueda acceder a una serie de ventajas como no pagar comisiones o conseguir una determinada rentabilidad. En el caso de las cuentas sin nómina, las exigencias brillarán por su ausencia.

¿Cuándo es conveniente abrir una cuenta sin nómina?

Varios son los supuestos en los que es preferible abrir una cuenta sin nómina, según Kelisto. Por ejemplo, cuando hay que compartir una cuenta conjunta con la pareja o con los compañeros de piso para pagar gastos comunes. O si lo que se pretende es abrir una cuenta bancaria para niños y que estos aprendan a manejar su dinero. También para personas que trabajan como freelance.

Además de no cobrar comisiones a la hora de pagar con tarjeta, hacer transferencias o sacar dinero en cajeros, tiene otras ventajas. Así, está el hecho de poder realizar operaciones básicas, la opción de acceder a regalos y promociones, y gestionar gastos e ingresos entre varias personas. Antes de contratarla, es recomendable mirar si son gratis para siempre, y no sólo durante un determinado periodo de tiempo.

Una vez elegido el producto más acorde a las propias necesidades, el modo de contratar queda como sigue: hay que contactar con la entidad, preparar la documentación, hacer el proceso de solicitud y esperar a recibir las claves y la tarjeta de débito asociada para poder operar con normalidad.

Aunque no hay que cumplir ningún requisito, hay que tener en cuenta que cada banco puede aplicar sus propias condiciones. De ahí que sea esencial leer la información precontractual. Porque, por ejemplo, puede haber casos en los que se pida que la contratación se lleve a cabo sólo por internet y se opere siempre de manera digital; o tener más de 18 años; o que se demuestre que la persona reside en España.

¿Cuáles ofrecen mayor interés?

El listado de alternativas de cuentas sin nómina es amplio. Entre las diez más destacadas, según Kelisto, está la Cuenta Inteligente de Evo Banco que ofrece una remuneración del 2,5% TIN para los primeros 30.000 euros de saldo. Dicha rentabilidad está garantizada hasta el 31 de julio de 2024. Tiene tarjeta de débito-crédito gratis para siempre y extracciones gratuitas en todos los cajeros del país.

En abril, Banco Sabadell lanzó su Cuenta Online Sabadell. Se trata de una cuenta corriente digital, sin comisiones ni condiciones, que ofrece una remuneración del 2,5% durante el primer año para saldos de hasta 30.000 euros.

N26, por su parte, ofrece la Cuenta Estándar. Si se contrata con su nueva Cuenta de ahorro, la remuneración puede ser del 22,6% TIN. Mientras que MyInvestor tiene un único depósito a la vista sin comisiones, con tarjetas gratuitas y una rentabilidad del 2% el primer año (y del 0,3% a partir del segundo).

En el caso de Cajamar, dispone de la Cuenta Wefferent. Además, si se contrata en combinación con la Cuenta de Ahorro Wefferent, se puede conseguir una remuneración del 1,75% indefinido. Desde junio, Openbank abre de manera automática la Cuenta Corriente Open a quienes contraten su Cuenta de Ahorro Bienvenida. Esta paga un interés del 1,75% el primer año.

Más variada es la oferta de Orange Bank que ofrece un tres por uno a sus clientes: una cuenta corriente sin comisiones, una tarjeta de débito y una cuenta remunerada con un interés del 1,6% TIN para siempre (o un 1,8% TIN si se es cliente de Orange).

Bankinter, en su caso, puso en el mercado en abril la Cuenta Corriente Digital. Se tiene que contratar por internet, hay que operar por canales digitales, y el interés es del 1% TIN de forma indefinida. Y Self Bank dispone de una cuenta sin comisiones ni condiciones: la Cuenta Self. Si se combina con la Cuenta Ahorro Self, además, se obtiene un 1% TIN.

Por último, Unicaja comercializa la Cuenta Online SIN, que ofrece una remuneración del 1% TIN el primer año, y del 0,5% a partir del segundo.

