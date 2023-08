Desbloqueando el acceso a la justicia: una revolución tecnológica

En un mundo de procesos legales complejos y costosos servicios profesionales, el concepto de acceso a la Justicia y asistencia experta parece un sueño inalcanzable para muchos. Sin embargo, a través del poder innovador de la tecnología, se está transformando radicalmente este panorama. La misión es clara: proporcionar un acceso simple, conveniente y asequible a la justicia y los servicios profesionales para todos.

El dicho "mejor prevenir que curar" también sirve para los servicios profesionales. Las soluciones preventivas no solo son más efectivas, sino también menos costosas. A menudo, las personas no son conscientes de sus derechos o de contingencias potenciales que podrían tener consecuencias graves. Cuando un problema se hace evidente, el coste y la complejidad de su resolución aumentan significativamente. Creemos que crear conciencia y brindar soluciones preventivas puede llevar a una sociedad más justa.

Estudios de la Universidad de Carnegie Mellon demostraron que tan solo para leer las Políticas de Privacidad de los servicios que contratamos anualmente, serían necesarios más de 76 días de trabajo. Este estudio puede que sugiera que una mayor educación o diligencia por parte de los usuarios no es una solución práctica, o al menos completa. Y que el uso de la tecnología y economías de escala que tengan embebidas todo ese know how y conocimiento técnico en soluciones sencillas, convenientes y asequibles pueden ser una solución más eficaz y definitiva.

Concienciación de nuestros derechos

A través de una plataforma 100% en línea, es posible reinventar la forma en que las personas interactúan con el sistema legal y los servicios profesionales. Este es un movimiento destinado a democratizar el acceso a la justicia y los servicios profesionales.

A través de productos como "diagnóstico" se consigue resolver el primer problema que es la falta de concienciación de nuestros derechos y contingencias. La realidad es que los ciudadanos no somos conscientes de cuando tenemos derecho a reclamar o estamos inmersos en una contingencia que puede tener graves consecuencias. Gracias a las tecnologías actuales, al responder algunas preguntas sencillas o autorizar la agregación automatizada de datos, los usuarios pueden recibir diagnósticos personalizados. Estos diagnósticos no solo alertan a las personas sobre posibles oportunidades de compensación, sino que también arrojan luz sobre problemas potenciales y sus soluciones.

Conveniencia

La conveniencia no trata de ahorrar solo tiempo; trata de eliminar barreras innecesarias entendida como eliminación de fricciones que hacen extremadamente inconveniente consumir determinados servicios profesionales de la manera tradicional. En este nuevo modelo, los usuarios pueden iniciar acciones legales o acceder a servicios desde cualquier lugar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, utilizando cualquier dispositivo con conexión a Internet.

Empoderar a los usuarios

Estos nuevos modelos se basan en la intensiva utilización de la tecnología y las economías de escala para hacer que la justicia y los servicios profesionales sean accesibles para todos. En los próximos ocho años, anticipamos un cambio drástico hacia el consumo digital de servicios profesionales que antes estaban fuera del alcance de la mayoría de las personas. Nuestra visión se alinea con la transformación digital de otras industrias que ahora mismo ya todos tenemos completamente asimiladas. Creemos que hoy en día tener que desplazarse a la oficina de un banco para realizar una transferencia es algo tan innecesario e inconveniente como tener que desplazarse a una oficina para consumir determinados servicios profesionales que pueden ser provistos perfectamente de manera online. Este enfoque ofrece varios beneficios clave:

· Asequibilidad: A través de la escala habilitada por la tecnología, servicios que antes se consideraban poco rentables ahora están al alcance de todos.

· Conveniencia: Los usuarios pueden interactuar con los servicios desde cualquier lugar, en cualquier momento, con un esfuerzo mínimo.

· Calidad: Al aprovechar eficientemente las habilidades de los expertos, se garantiza una asistencia de alta calidad para una audiencia más amplia.

· Información y transparencia: Los usuarios reciben actualizaciones en tiempo real sobre sus casos, manteniéndolos informados durante todo el proceso.

El potencial transformador de la tecnología es innegable. Al adoptar la innovación y la escalabilidad, podemos derribar barreras que han persistido durante demasiado tiempo. El camino hacia un sistema legal justo y servicios profesionales accesibles para todos está a nuestro alcance. Es hora de que individuos, empresas e industrias se unan a esta revolución.

*** Dimas Cuesta es fundador y coCEO de in99.

Sigue los temas que te interesan