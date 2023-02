¿Cuándo se cobrará el cheque de 200 euros de la ayuda aprobada por el Gobierno ante la subida de precios?

El nuevo cheque único de 200 euros se puede solicitar desde el pasado 15 de febrero a través de la página web de la Agencia Tributaria, una ayuda que está pensada para aquellas personas que tienen un bajo nivel de ingresos y patrimonio. Se trata de un pago único mediante transferencia bancaria para asalariados, autónomos o desempleados, siempre y cuando no se trate de pensionistas o ciudadanos que ya reciban otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Plazo para solicitar el cheque de 200 euros

Los contribuyentes con ingresos inferiores a 27.000 euros anuales pueden solicitar la ayuda desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo. En el caso de que la Agencia Tributaria estime, una vez cotejados todos los datos, que el usuario no tiene derecho a la ayuda, este recibirá una notificación. A partir de ese momento, tendrá diez días para poder presentar las alegaciones pertinentes o adjuntar la documentación en el caso de que así se le solicite.

¿Cuál es el plazo para recibir los 200 euros de la ayuda?

A la mayor parte de los solicitantes les interesa conocer cuál es el plazo para recibir los 200 euros de la nueva ayuda de la Agencia Tributaria. Para solventar esta duda, el plazo indicado es de tres meses contados a partir de la fecha de finalización del plazo para la solicitud de la ayuda con la presentación del formulario.

[¿Tengo que declarar la ayuda de 200 euros en la próxima declaración de la Renta?]

Por lo tanto, si se tiene en cuenta que el último día del plazo para solicitar la ayuda es el 31 de marzo de 2023, el plazo para que sea ingresada la ayuda para quienes lo soliciten en este día, será el 30 de junio de 2023.

Cuando se considere que el solicitante no cumple con los requisitos exigidos, se le comunicará y se le indicarán los datos necesarios para consultar los motivos de la denegación en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Una vez que haya transcurrido el plazo de tres meses desde que finaliza el plazo de la presentación de la solicitud sin haberse notificado la propuesta de resolución denegatoria, esta podrá entenderse desestimada.

Cómo pedir el cheque de 200 euros

Para la solicitud de esta ayuda, es necesario cumplir con una serie de requisitos, como el de tener una residencia habitual en España, no haber percibido unos ingresos íntegros en 2022 superiores a los 27.000 euros, haber ejercido alguna actividad por cuenta propia, ajena o haber percibido el subsidio por desempleo, y contar con un patrimonio inferior a 75.000 euros, sin tener en cuenta la vivienda habitual. Asimismo, hay que tener en cuenta que no hay un límite de edad para la solicitud del cheque.

El cómputo de ingresos y patrimonio para poder recibir la ayuda de 200 euros se suma entre los familiares que convivan en un mismo domicilio (solicitante, cónyuge o pareja de hecho, descendientes o ascendientes hasta en segundo grado). En el caso de que el solicitante no comparta domicilio con una unidad familiar, tan solo se sumará su renta, ya que no se tiene en cuenta el ingreso y el patrimonio de aquellas personas que comparten piso si no tienen ningún tipo de parentesco.

Para efectuar la solicitud, hay que acudir a la sede electrónica de la Agencia Tributaria con el certificado electrónico, Cl@ve o DNI electrónico. Los únicos documentos que se deben aportar son los NIF del solicitante y familiares, así como el número de cuenta bancarIa a la que se ingresará la ayuda, en el caso de que el solicitante cumpla con todos los requisitos necesarios para ello.

Aquellos solicitantes de esta ayuda cuyo domicilio fiscal se encuentre en las comunidades de País Vasco y Navarra, deberán hacer la solicitud en las instituciones autonómicas. En el caso del País Vasco, son las diputaciones provinciales las que se encargan de la gestión de esta ayuda: Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. Mientras que, en Navarra, el Gobierno ha abierto un formulario a través de su página web para poder efectuar la solicitud.

Una ayuda dirigida a tres sectores de la población

Esta ayuda de 200 euros es parte del nuevo paquete de medidas anticrisis que ha sido aprobada por parte del Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2022, entre las que se encuentra la bajada del IVA en productos de la cesta de la compra, en particular el pan, las frutas, las verduras, la leche o las legumbres.

Este abono extraordinario de pago único se dirige a tres sectores de la población: autónomos, asalariados o beneficiarios de la prestación o subsidio por desempleo. El Gobierno calcula que este cheque de 200 euros ayudará a 4,2 millones de hogares en situación de vulnerabilidad económica.

Una vez transcurrido un mes desde el día siguiente a la notificación de la propuesta, si no se presentan alegaciones, justificantes o documentos, finalizará el procedimiento en la propuesta denegatoria en el caso de que la Agencia Tributaria haya negado la ayuda.

Asimismo, el solicitante de la ayuda puede presentar un recurso de reposición y reclamación económico-administrativa, en caso de que hayan pasado tres meses desde la finalización del plazo de presentación de la solicitud sin que se haya realizado el pago del cheque y sin que se haya realizado la notificación de propuesta de resolución denegatoria por parte de las administraciones.

Sigue los temas que te interesan