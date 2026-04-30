El precio del petróleo sube un 6% y alcanza los 126 dólares, su nivel más alto desde 2022

Donald Trump ha descartado reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de petróleo, aumentando la tensión en los mercados energéticos.

Las recientes conversaciones entre ambos países en Pakistán no han logrado un acuerdo para poner fin a la guerra.

La escalada de precios ocurre en un contexto de incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo, pese al alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El precio del barril de petróleo Brent sube más de un 6% y alcanza los 126 dólares, su máximo desde 2022.

El barril de petróleo brent, de referencia en Europa, ha alcanzado esta madrugada los 126 dólares, su precio más elevado desde 2022, tras encarecerse más de un 6%.

Ya este miércoles el Brent, de referencia en Europa, se había disparado hasta rozar la barrera de los 120 dólares por barril, marcando 119,76 dólares y un incremento diario de hasta el 7,5%.

La fuerte subida del precio del crudo sucede en medio de la incertidumbre sobre el fin del conflicto en Oriente Próximo a pesar del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán el pasado 8 de abril.

Las conversaciones mantenidas recientemente entre ambos países en Islamabad (Pakistán) no han conducido a un final permanente de la guerra y, por el momento, ambas partes no se ponen de acuerdo para un nuevo cara a cara.

En las últimas horas Trump ha descartado reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circulaba hasta una quinta parte del petróleo mundial, provocando una reducción de la oferta de petróleo e inestabilidad en los mercados energéticos.

El presidente de Estados Unidos declaró al portal de noticias Axios que "el bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando", y que la acción naval no terminaría hasta conseguir un acuerdo con Teherán para abordar su programa nuclear.