El petróleo se dispara un 55% en marzo y registra la mayor subida mensual de su historia por la guerra de Irán

El West Texas Intermediate (WTI) también ha experimentado su mejor mes desde 2020 y ha superado con creces los 100 dólares por barril.

El barril de Brent ha pasado de 72 a 112,5 dólares en solo un mes, superando subidas históricas como la de la invasión de Kuwait en 1990.

La violencia en Oriente Próximo y los ataques a buques en el Golfo y el mar Rojo han elevado las primas de riesgo y reavivado el temor a una crisis energética global.

El precio del petróleo Brent ha subido más de un 55% en marzo, marcando la mayor escalada mensual de su historia por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

El petróleo está a punto de firmar en marzo un rally sin precedentes al calor de la guerra en Irán y del cierre de facto del estrecho de Ormuz, el principal cuello de botella del crudo mundial.

A falta de unas horas para que termine la última sesión de marzo, el precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se ha disparado más de un 55%. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense se ha encarecido más de un 52%.

Se trata de la mayor escalada mensual del oro negro desde que hay registros de estos contratos.

La violencia en Oriente Próximo y los ataques a buques en el Golfo y el mar Rojo han disparado las primas de riesgo en los mercados de energía y han reavivado el temor a una nueva crisis energética global.

El salto del Brent, referencia para Europa, no tiene precedentes en la historia reciente.

En apenas un mes ha sumado más de 40 dólares por barril, al pasar de los 72 dólares a los que cotizaba antes de que comenzasen las hostilidades a los 112,5 dólares por barril actuales.

El movimiento supera los repuntes mensuales registrados tras la invasión de Kuwait en 1990 o durante los grandes shocks de oferta de las últimas décadas.

El WTI ha seguido una trayectoria similar, encadenando su mejor mes desde 2020 y recuperando con holgura el umbral de los 100 dólares por primera vez desde 2022.

Este doble rally consolida a marzo de 2026 como el mes más violento para los precios del petróleo en lo que va de siglo.

Noticia en actualización

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