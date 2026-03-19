El petróleo vuela por encima de los 110 dólares y el gas se dispara un 23% tras los ataques israelíes a plantas energéticas

El cierre del estrecho de Ormuz y la escalada del conflicto con Irán elevan aún más el riesgo y los precios energéticos.

Las bolsas europeas abren con fuertes caídas, arrastradas por el encarecimiento de la energía.

El gas natural europeo se dispara casi un 30% en el mercado TTF de Países Bajos.

El precio del petróleo Brent supera los 110 dólares por barril tras los ataques israelíes a plantas energéticas.

La fuerte escalada del petróleo y del gas vuelve a mantener en alerta a los mercados. El petróleo Brent, la calidad europea, se impulsaba más de un 6% y ya supera los 110 dólares por barril.

El crudo de Texas también se mantiene al alza. El petróleo estadounidense avanzaba un 1,16% y se sitúa en los 96,54 dólares por barril.

En el mercado europeo TTF de Países Bajos, el precio del gas natural se ha disparado este jueves casi un 30%.

Los inversores esperan la reunión del Banco Central Europeo (BCE). El mercado da por hecho la institución mantendrá los tipos en el 2%, pero temen un tono más duro en su discurso ante el riesgo de un nuevo repunte inflacionista provocado por el encarecimiento de la energía.

Las bolsas europeas afrontan una apertura con fuertes caídas. A primera hora de la mañana, los futuros del Euro Stoxx 50 y del DAX registraban descensos en torno al 2%.

En la apertura, la Bolsa española retrocedía un 1,51%, hasta los 17.035,57 puntos, en línea con los descensos del resto de parqués del Viejo Continente. El Dax alemán caía un 1,55%; el Cac francés, un 1,17%; el FTSE 100 británico, un 1,14% y el Mib italiano, un 1,13%.

El nuevo salto del crudo y del gas ha cortado de raíz los tímidos rebotes de la semana pasada, cuando el alivio temporal en los precios de la energía permitió al Ibex 35 recuperar los 17.000 puntos.

El cierre de facto del estrecho de Ormuz, paso clave por donde transita una quinta parte del petróleo y el gas mundial, ha elevado las primas de riesgo en las materias primas energéticas.

Tanto el crudo como el gas TTF europeo acumulan subidas superiores al 50% y al 60%, respectivamente, desde el inicio del conflicto con Irán.

La escalada de la energía ha cambiado en cuestión de semanas el relato de los bancos centrales, que han pasado de anticipar recortes de tipos a contemplar nuevas subidas o, al menos, mantener una política más restrictiva durante más tiempo.