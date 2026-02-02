Las materias primas se desploman: el oro y el petróleo caen cerca de un 6%

La caída responde a cambios en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal y a la relajación de la tensión geopolítica en Oriente Medio.

Ningún producto básico cotizado se ha librado de las pérdidas en los mercados de materias primas.

El oro y el petróleo registran caídas cercanas al 6% al inicio de la sesión bursátil del lunes.

Las caídas en los mercados de materias primas se acentúan. Ningún producto básico cotizado se salva de las pérdidas en el inicio de la sesión bursátil de este lunes. El descenso del petróleo y del oro roza ya el 6% y se suma al sufrido en la sesión del viernes.

El viraje en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal, la relajación de la tensión geopolítica en Oriente Medio y una oleada de ventas forzadas tras semanas de subidas se combinan para desencadenar un ajuste brusco en oro, plata, petróleo y metales industriales.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.