El petróleo supera los 70 dólares y el oro roza los 5.600 con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Analistas destacan que los riesgos geopolíticos y el entorno de tipos de interés bajos mantienen el atractivo de los metales preciosos y el petróleo.

La plata también marca máximos históricos, superando los 119 dólares la onza, en un contexto de tipos bajos y alta demanda de activos seguros.

El oro alcanza un nuevo máximo histórico, rozando los 5.600 dólares la onza, impulsado por su papel de activo refugio y la incertidumbre geopolítica.

El petróleo Brent supera los 70 dólares por barril tras un repunte de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la debilidad del dólar.

Los mercados de materias primas han reaccionado con fuerza al nuevo repunte de la tensión entre Estados Unidos e Irán, y también a la debilidad del dólar, con subidas destacadas tanto del petróleo como de los metales preciosos.

El barril de Brent para entrega en marzo ha llegado a superar este jueves los 70 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras que el oro marcaba un nuevo máximo histórico, rozando los 5.600 dólares la onza.

En el caso del crudo, la referencia europea cotizaba en torno a 72,39 dólares por barril, al repuntar un 4,37% en la sesión. La revalorización acumulada es de más del 16,7% en lo que va de año.

El Brent no superaba la barrera de los 70 dólares desde el pasado septiembre y que reflejan el temor a posibles interrupciones de suministro en el Golfo Pérsico tras las últimas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el régimen iraní.

La llegada del portaaviones USS Abraham Lincoln a aguas de Oriente Medio, descrito por Trump como una “bonita armada” destinada a vigilar a Teherán, ha añadido presión al mercado del crudo.

Los inversores descuentan un mayor riesgo geopolítico en una zona clave para la producción y el envío de petróleo a nivel mundial, lo que alimenta las primas de riesgo en los precios a futuro.

​A ese factor se suma la debilidad reciente del dólar, que abarata las materias primas denominadas en esa divisa para los compradores que operan con otras monedas.

Analistas del mercado señalan que, por ahora, el foco está puesto en los riesgos geopolíticos, mientras que el exceso de oferta y la debilidad de la demanda global han pasado a un segundo plano.

No obstante, recuerdan que, si la demanda no repunta de forma clara en los próximos meses, las preocupaciones sobre un mercado sobreabastecido podrían volver a presionar a la baja las cotizaciones.

​En Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) también mantiene una tendencia alcista desde mediados de diciembre, aunque se sitúa por debajo del Brent.

El barril de referencia estadounidense avanzaba un 3,15%, hasta los 65,20 dólares, reflejando un movimiento paralelo, pero algo más contenido que el del crudo del mar del Norte.

Mientras el petróleo subía apoyado en el riesgo geopolítico, el oro consolida su papel de activo refugio en un entorno de tipos de interés contenidos y creciente incertidumbre.

El metal precioso ha llegado a subir alrededor de un 3% en la sesión de este jueves, alcanzando los 5.595,44 dólares la onza. Se trata de un nuevo máximo histórico.

En estas primeras semanas de 2026, la revalorización supera ya el 29%, lo que supone un salto de más de mil dólares por onza en muy poco tiempo.

La escalada del oro se produce justo después de que la Reserva Federal haya decidido mantener los tipos de interés en un rango de entre el 3,50% y el 3,75%, lo que refuerza la percepción de que el coste de oportunidad de mantener posiciones en metal, que no ofrece rentabilidad, sigue siendo relativamente bajo.

La plata se ha unido al rally con un comportamiento aún más explosivo. El precio del metal blanco ha superado los 119 dólares la onza, marcando también nuevos máximos históricos.

Manuel Pinto, analista de XTB, señala que “la debilidad de las divisas, el crecimiento de la deuda, los recortes de tipos, los estímulos fiscales y la incertidumbre política explican las fuertes revalorizaciones del oro y la plata”.

A su juicio, “pese a las subidas acumuladas, mantienen intactos los fundamentos para prolongar su tendencia alcista”.

Analistas del sector apuntan, además, que la combinación de tipos reales bajos, elevada deuda pública y episodios recurrentes de tensión geopolítica mantiene vivo el atractivo de los metales preciosos como cobertura.

En este contexto, el comportamiento del oro y la plata contrasta con la mayor fragilidad de otros activos de riesgo más sensibles al ciclo económico.

Por ahora, el mercado vive una combinación poco habitual: un petróleo encarecido por el riesgo geopolítico y unos metales preciosos en máximos históricos, impulsados por el miedo a nuevos sobresaltos económicos y financieros.

La evolución de la crisis entre Estados Unidos e Irán y las próximas decisiones de política monetaria marcarán si este doble rally se mantiene o si da paso a una fase de corrección en los próximos meses.