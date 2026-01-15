El precio del petróleo cae más de un 3% al moderarse el temor de un ataque de EEUU a Irán

La Agencia de Información Energética de EEUU reportó un aumento en las reservas de crudo y gasolina, lo que sugiere debilidad en la demanda.

Los precios del petróleo bajaban más de un 3% en la sesión de este jueves, después de cinco jornadas al alza, al reducirse los temores de un ataque inminente de Estados Unidos contra Irán.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cotizaba a 64,18 dólares en el ICE londinense, un 3,51% menos que al cierre del miércoles.

El Brent ponía fin así a una racha de subidas, motivadas por la inquietud de que una potencial ofensiva contra el régimen de Teherán pudiera afectar al suministro de petróleo o a rutas clave de transporte.

Los inversores calculan que ese riesgo se ha reducido, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en las últimas horas que ha recibido garantías de que se han detenido las ejecuciones de manifestantes.

El republicano había amenazado en los últimos días con atacar Irán si las fuerzas de seguridad de este país no ponen fin a las muertes en las protestas antigubernamentales. Sin embargo, la Casa Blanca afirmó a principios de esta semana que "la diplomacia siempre es la primera opción" para el mandatario.

Esta madrugada las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras una suspensión de todos los vuelos que ha durado alrededor de cinco horas, según datos recabados por la página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas FlightRadar24 y recogidos por Europa Press.

A su vez, el West Texas estadounidense cedía un 3,02%, hasta los 60,15 dólares por barril.

Los últimos datos de la Agencia de Información Energética de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés) han mostrado un aumento de las reservas de crudo y gasolina la semana pasada.

Los mercados interpretan este dato como una posible señal de debilidad de la demanda, pese al descenso de los inventarios de destilados.

Venezuela

Por otro lado, Estados Unidos completó el miércoles su primera venta de petróleo venezolano, con un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros).

La operación ha tenido lugar menos de dos semanas después de la incursión militar estadounidense que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Se trata de la primera venta estadounidense de crudo venezolano, que ha sido recogida por múltiples medios del país. El portal de noticias The Hill ha indicado, citando a una fuente de la Casa Blanca, que se esperan ventas adicionales en los próximos días y semanas.

La Administración de Donald Trump, inmersa en un plan para reconstruir la industria petrolera venezolana y explotar las reservas del país caribeño con empresas estadounidenses, no ha ofrecido detalles de la operación de manera oficial.

Sin embargo, tal y como ha publicado el portal especializado en noticias económicas Semafor citando a un alto funcionario del Gobierno, la cuenta principal a la que han llegado los ingresos está en Qatar.

Este mismo lunes, Trump indicó que unos 50 millones de barriles de petróleo estaban de camino a Estados Unidos.

En esas mismas declaraciones, el republicano subrayó estar "trabajando muy bien con Venezuela", dirigida ahora por su presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con quien ha mantenido este jueves una "muy positiva" llamada.

Tras la conversación, el magnate ha asegurado que están logrando "avances significativos" para la "estabilización" del país.