El barril de petróleo Brent ronda los 60 dólares al abaratarse más de un 1%

Estados Unidos exige a la presidenta interina de Venezuela romper lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba a cambio de aceptar la producción petrolera solo para EE.UU.

Donald Trump anunció que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado, que se venderán a precio de mercado.

La bajada del crudo sigue tras la operación militar de EE.UU. que capturó a Nicolás Maduro y la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios su oferta.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, rondaba los 60 dólares antes de la apertura de las Bolsas europeas, al abaratarse cerca de un 1,1%.

El precio del crudo sigue así su senda bajista después de la operación militar en la que Estados Unidos capturó al ya expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la decisión de la OPEP+ de mantener sin cambios su oferta de crudo.

En concreto, el precio del barril de petróleo Brent se situaba en los 60,07 dólares, llegando a cotizar por debajo del umbral de los 60 dólares en algunos momentos.

Por su parte, en su variedad West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, el precio del barril se abarataba alrededor de un 1,3% antes de la apertura de las Bolsas en Europa, hasta alcanzar los 56,37 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex número dos de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país estadounidense "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

"Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", señala en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Acciones inmediatas

Además, ha señalado que ha solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que "ejecute este plan de inmediato". El petróleo, ha agregado, "se transportará en buques de almacenamiento y se llevará directamente a los muelles de descarga de Estados Unidos".

Wright, por su parte, se ha limitado a responder en su cuenta de la red social X que Trump "tiene toda (su) atención en este asunto".

La Administración Trump ha exigido en este sentido a la presidenta encargada de Venezuela que rompa sus lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, y en su lugar acepte exclusivamente a Estados Unidos en la producción de petróleo, según fuentes citadas por la cadena estadounidense ABC News.

Estas mismas fuentes apuntan a que Washington estima que Caracas tiene apenas un par de semanas antes de que se vuelva financieramente insolvente sin la venta de sus reservas de petróleo.

En este sentido, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, Roger Wicker, ha asegurado en una entrevista concedida al mencionado canal que "Venezuela no puede extraer más crudo porque no hay dónde depositario ni dónde enviarlo. Los petroleros están llenos y a la espera de ser trasladados a un lugar apropiado, con la esperanza de venderlos en el mercado abierto en lugar de entregárselos gratuitamente a China".

De acuerdo con Bloomberg, el volumen de petróleo que entregaría Caracas representaría entre 30 y 50 días de su producción petrolera, lo que no parece resultar una cantidad ingente si se tiene en cuenta que Estados Unidos produce alrededor de 13,8 millones de barriles diarios.