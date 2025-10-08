El oro marca nuevos máximos históricos por encima de los 4.000 dólares

El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio en tiempos de incertidumbre, ha superado por primera vez en su historia los 4.000 dólares por onza.

Minutos antes de las 4:00 horas de este miércoles, el metal amarillo ha conseguido alcanzar esta cota, y a las 7:15 horas marca nuevos máximos en los 4.030,30 dólares, según datos recogidos por Efe.

En lo que va de año, el oro se ha revalorizado el 51,59% y se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1979.

El cierre del Gobierno estadounidense está aumentando la sensación de inquietud entre los inversionistas, ya que se han pospuesto datos económicos clave, incluidos los relativos al empleo, lo que complica la situación para la Reserva Federal a la hora de decidir sus planes sobre los tipos de interés.

El atractivo del oro también se vio reforzado esta semana por la agitación política en Francia, donde el primer ministro del país dimitió y su antecesor instó al presidente Emmanuel Macron a renunciar y a convocar elecciones anticipadas.

Además, la guerra comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, y las crisis geopolíticas en Ucrania y Gaza también han impulsado la necesidad de valores refugio.