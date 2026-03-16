El dólar, 'la estrella' tras la guerra de Irán: se aprovecha del miedo, recoge el papel de otros refugios y rentabiliza su líquidez

Expertos advierten que un dólar demasiado fuerte podría dañar la competitividad estadounidense y que factores internos, como el mercado laboral y la inflación, pueden limitar su recorrido.

Otros refugios como el oro y la deuda pública no han respondido igual, debido a la falta de liquidez y a la preocupación del mercado por la inflación.

La fortaleza del dólar se debe a su liquidez, el componente energético del conflicto y las expectativas de tipos de interés en Estados Unidos.

El dólar se ha consolidado como el refugio preferido de los inversores tras el inicio del conflicto en Irán, subiendo un 2,8% y superando a activos tradicionales como el oro o los bonos.

En medio del terremoto que agita los mercados desde que detonó el conflicto de Irán, el dólar se ha posicionado como el refugio estrella para unos inversores que intentan esquivar los baches bursátiles.

El índice del dólar —que mide la evolución de la moneda estadounidense— ha subido un 2,8% desde que comenzó la guerra en Oriente Medio y ha alcanzado máximos desde mayo de 2025. El dólar se ha impuesto a otros activos considerados tradicionalmente refugios —como el oro o los bonos— y ha callado cualquier duda sobre su valor defensivo.

Los analistas concuerdan. La clave para que la divisa de EEUU haya triunfado es que el conflicto tiene un fuerte componente energético. Aunque admiten que también se ha aprovechado de otros factores.

Como explica Javier Molina, analista de mercados de eToro, el país gobernado por Donald Trump "importa sólo una parte pequeña de su petróleo" y en un entorno como el actual —en el que el crudo ha llegado a superar los 100 dólares por barril—, "incluso se beneficia como exportador de energía".

Este ha sido uno de los principales factores que han beneficiado al dólar. Pero no el único. La liquidez ha sido el otro gran atractivo de la divisa.

Este mismo factor es el que ha hecho que otros activos, considerados tradicionalmente como refugios, no hayan actuado como tal en esta crisis geopolítica. El oro es uno de ellos.

"No ofrece la misma liquidez inmediata en momento de pánico extremo", explica Molina. Además, la subida de rentabilidades reales y la fortaleza del dólar le han restado tracción, tal y como explica Antonio Castelo, analista de iBroker.

El metal precioso no ha sido el único que no ha mostrado su cara defensiva en este conflicto. Los inversores no se han lanzado a por deuda pública como en otras ocasiones "porque el mercado está mirando más la inflación que la recesión", comenta Castelo.

El factor energético ha sido el culpable de la poca convicción de otras divisas, como el yen nipón. Japón es un gran dependiente energético y "cada subida del petróleo deteriora su balanza exterior", sentencia Castelo.

Las expectativas respecto a la política de tipos en Estados Unidos también han beneficiado al billete verde. El mercado ha retirado parte de las estimaciones de que la Fed recorte tipos y de este telón de fondo también sale ganador el dólar.

Pero, ¿hasta cuándo puede durar el buen rendimiento del dólar? Castelo explica que el precio no sería el gran determinante para los inversores, sino la desaceleración del conflicto.

Una desescalada de la guerra podría frenar el miedo y el precio del petróleo, y en este contexto, girarían muchas de las trayectorias que se han establecido tras el conflicto.

Europa podría respirar más tranquila si el riesgo de un shock energético se disipa y sus parqués de referencia también cotizarían el alivio al alza. En este contexto, el sentido de que el dólar fuera un refugio se perdería.

Hay, además, otras cuestiones. Como explica el analista de eToro, "un dólar demasiado fuerte podría terminar dañando la competitividad de la propia economía estadounidense" al reducir los beneficios de sus multinacionales.

En suma, no todos los expertos creen que el rebote del dólar pueda mantenerse mientras la guerra esté en auge. "El mercado no compra de forma unánime una tendencia estructural y lineal al alza", comparte el experto de iBroker.

Y hay más riesgos. Javier Cabrera, analista de XTB, explica que el contexto estadounidense no ha cambiado y en el mismo hay muchos factores que amenazan al billete verde.

La debilidad del mercado laboral de Estados Unidos, sumada a una inflación que no termina de bajar y un creciente gasto en defensa por parte de Trump, conforma un cóctel que no favorece la senda de la moneda del país.

Sin embargo, los expertos todavía creen que el dólar tiene margen de subida.

Habrá que esperar para ver qué trayectoria sigue la divisa estadounidense y si continúa sirviendo de escudo para un mercado que todavía no está tan seguro de que el fin de la guerra en Oriente Próximo esté a la vista.