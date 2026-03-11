El bitcoin número 20M ya está aquí: la cripto cumple con lo prometido y recuerda que se encuentra disponible en un 95%

Bitcoin se integra cada vez más en el sistema financiero global y es considerado una reserva de valor a largo plazo, aunque su futuro genera debate.

El avance consolida la hoja de ruta original de bitcoin, con una oferta predefinida y halving cada cuatro años para reducir nuevas unidades.

El 95% de los bitcoins ya está en circulación, reforzando su carácter de activo escaso y su comparación conceptual con el oro.

Bitcoin ha alcanzado el hito de 20 millones de unidades minadas, quedando solo un millón por liberar hasta el máximo de 21 millones.

Bitcoin ha llegado a un nuevo hito en su historia. La unidad número 20 millones de la criptomoneda ha sido minada este lunes. Esto supone que ya sólo queda un millón de bitcoins por 'desbloquear' para llegar al total disponible: 21 millones.

No hay ni va a haber más, aunque aún hay que esperar hasta que llegue el momento en el que no se minen más y el mercado cuente con la oferta completa prometida. Concretamente, se pronostica que será allá por el 2140.

Sin embargo, y aunque este nuevo hito no tiene grandes implicaciones más allá del puro simbolismo, sí que sirve para reforzar la idea de escasez en la mentalidad inversora. "El 95% del activo ya está en circulación", como recuerda Javier Castro-Acuña, director de Activos Digitales de Bitnovo.

En este sentido, Javier Molina, analista de mercados de eToro, señala que ser conscientes de que el suministro está prácticamente completo subraya la naturaleza del bitcoin como activo escaso.

Esta escasez, a su vez, acerca "conceptualmente" a la divisa virtual a activos como el oro y le aleja de otros como los tecnológicos tradicionales, que sí pueden decidir si amplían su oferta de capital, como explica Molina.

Además, esta meta también consolida la trayectoria del bitcoin según estaba programada en su nacimiento, allá por 2009. La criptomoneda tiene una oferta predefinida y el hecho de que vaya cumpliendo los objetivos dispuestos en su hoja de ruta certifica que no se sale de la senda estipulada.

"Bitcoin fue diseñado como una forma de dinero nativa de Internet con un suministro fijo, y alcanzar los 20 millones de monedas demuestra que el sistema ha cumplido consistentemente esa promesa", explica Víctor Sáez, director de Expansión y Acuerdos Estratégicos de Kraken.

Así, la criptomoneda también respalda la credibilidad sobre su relato y recuerda al mercado que su calendario de emisión está planificado. En este punto, conviene tener presente que el suministro de bitcoin depende de los halvings.

Los halvings son eventos programados cuya misión es reducir la cantidad de bitcoins que entran en circulación al mercado. No lo hacen de manera directa, sino recortando a la mitad la recompensa que obtienen los mineros por cada bloque minado.

Estos se producen cada cuatro años siguiendo muy de cerca el calendario estipulado, por lo que el mercado cripto da por descontado que la oferta de la divisa virtual es "extremadamente rígida", como recuerda el analista de eToro.

Además, la combinación de esta oferta estanco, sumada a una demanda potencialmente creciente, "respalda el papel del bitcoin como reserva de valor a largo plazo", tal y como detalla el experto de Kraken.

Esto también es clave para entender el papel actual del bitcoin en el mercado. Javier Molina expone que la criptodivisa se está integrando de manera progresiva en el sistema financiero, "vía ETFs, tesorerías corporativas, servicios de custodio institucional o integración en plataformas financieras".

También en relación con el propio estado actual del bitcoin, el analista comenta que la moneda virtual está "más influida por factores macroeconómicos" y se mueve al son de variables como la liquidez global, la política monetaria o el comportamiento del dólar".

Por el momento, el rendimiento de la criptodivisa en lo que llevamos de año deja un sabor muy agridulce para el mercado, aunque las últimas tensiones bursátiles desencadenadas tras el estallido del conflicto de Irán han aliviado la mala racha del bitcoin.

"El mercado parece estar en una fase de consolidación, tras la caída del 50% desde máximos", explica Javier Molina. El analista también hace referencia a los últimos pasos de la criptomoneda.

El bitcoin ha reducido en seis puntos porcentuales su caída acumulada en 2026 -que ahora supera el 18%- respecto al retroceso previo a que detonara el conflicto en Oriente Medio.

En el largo plazo, el futuro de la criptomoneda -que sí está escrito en términos de oferta- plantea algunos interrogantes y divide las opiniones.

Javier Cabrera, analista de XTB, desliga a la divisa virtual del crecimiento de la renta variable, "mucho más ligada al desarrollo de la economía y la sociedad en general".

Sin embargo, asume que, como activo, el bitcoin sí que forma ya parte de las carteras, aunque duda de si el mercado cripto en su conjunto puede ocupar el mismo lugar que ya habita el bitcoin.

Victor Saés, de Kraken, hace alusión a la juventud de las criptomonedas en relación con el resto de activos. A pesar de ello, también apunta que se están expandiendo "en términos de adopción, infraestructura y participación institucional".

Algo más optimista sobre el papel de los criptoactivos se posiciona Javier Castro, de Bitnovo. En una comparativa del mercado cripto con la renta variable tradicional, sustenta que, "en captar atención y atraer volumen, no sólo compite, sino que supera a algunos tradicionales".