El bitcoin se desploma casi un 6% en bolsa y pone en riesgo los 86.000 dólares

En lo que va de año, el bitcoin pierde más del 8% de su valor.

Desde su último máximo histórico del 6 de octubre, el bitcoin acumula una caída superior al 31%.

La criptomoneda más negociada del mercado cerró noviembre con pérdidas del 16,68%, su segundo peor mes del año.

El bitcoin se desploma casi un 6% este lunes, cotizando alrededor de los 86.000 dólares.

El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se desploma casi un 6% este lunes e inicia diciembre con una cotización del entorno de los 86.000 dólares, después de cerrar el mes de noviembre con unas pérdidas del 16,68%.

Según datos de Bloomberg recogidos por Efe, a las 7:15 horas, la criptomoneda cae el 5,64 %, hasta los 86.040,62 dólares, aunque durante la madrugada ha llegado a tocar un mínimo en los 85.626,75 dólares.

Después de permanecer varias sesiones con una cotización estable, por encima de los 90.000 dólares, el bitcoin vuelve a caer hoy con fuerza. En noviembre, ya bajó ese 16,68% en el que fue su segundo peor mes del año, después de dejarse en febrero el 17,53 %.

Durante el mes de noviembre, el bitcoin llegó a tocar un mínimo en los 80.553,56 dólares (el pasado 21 de noviembre).

La criptodivisa acumula una caída superior al 31% desde el 6 de octubre, día en el que alcanzó su último máximo histórico, en los 126.251 dólares.

En el año también cede más del 8%.