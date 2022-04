La UE prohíbe el anonimato en las transferencias de criptoactivos

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) de la Unión Europea votaron ayer el proyecto de reforma legislativa para reforzar las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a los efectos de obtener información sobre las transferencias de fondos de criptoactivos. Entre los aspectos destacados, sobresale la prohibición del anonimato en las transferencias de estos activos digitales, donde se incluyen las criptomonedas.

Según lo dictaminado, todas las transferencias de criptoactivos “deberán incluir información sobre su origen y su beneficiario, estando dicha información a disposición de las autoridades competentes”.

Las medidas adoptadas salieron adelante con 93 votos a favor, 14 en contra y 14 abstenciones. En un contexto bélico en Ucrania a raíz de la invasión rusa en el que, a comienzos de marzo, la UE anunció medidas para impedir que el país presidido por Vladímir Putin usara las criptodivisas como escape de las sanciones occidentales a la guerra.

Cabe recordar que esta es la posición negociadora del Parlamento comunitario, que todavía debe llegar a un acuerdo con los gobiernos europeos para aprobar definitivamente la norma.

La nueva normativa también sería aplicable a las wallets no alojadas. Los proveedores, antes de enviar o recibir transacciones por parte de un usuario, tendrían que verificar que la fuente del activo no esté sujeta a medidas restrictivas y que no existan riesgos de prevención y blanqueo de capitales.

Sin exenciones

Esta normativa no se aplicaría a transferencias de criptoactivos en una red de pares (P2P), esto es, en aquellos casos en los que no intervenga un proveedor de criptoactivos o entre proveedores en su propio nombre.

Otro aspecto importante del texto europeo es que no habría exenciones para transacciones de bajo valor, que estaban previstas, en principio, en 1.000 euros.

Algunos abogados especialistas en temática ‘cripto’ ya se preguntan al respecto cómo van a verificar los proveedores de criptoactivos quién es la persona detrás de transacciones realizadas en wallets autocustodiadas, lo que podría conllevar a una merma de su negocio si finalmente tuvieran que bloquear estas transacciones o, incluso, suponer de facto la prohibición de las billeteras autocustodiadas.

