Elon Musk 'trolea' a los foreros de Reddit al apuntar al bitcoin en pleno asalto al dogecoin

Entre pillos anda el juego. El último episodio de los asaltos de inversión especulativa orquestados desde Reddit apunta a un final inesperado. Este viernes los usuarios de la plataforma social ponían en el blanco a la criptomoneda dogecoin y conseguían dispararla gracias a lo que parecía un nuevo apoyo de Elon Musk. Sin embargo, el fundador de Tesla los sorprendía pocas horas después con un contundente mensaje de respaldo al bitcoin.

Todo empezó la pasada madrugada europea. Aprovechando una menor actividad de los inversores institucionales y que los mercados de criptomonedas abren las 24 horas de los siete días de la semana, los miembros del grupo Wall Street Bets de Redddit ponían el foco en dogecoin. Después de haber calentado a lo largo de los últimos días la cotización de varias cotizadas al borde de la quiebra financiera, cambio de escenario pero mismo objetivo: provocar una subida artificial de precios.

Una cuenta parodia de Twitter que se hace pasar por el "presidente" de esta comunidad de foreros se hacía eco de lo que se venía urdiendo en la plataforma y lanzaba una pregunta: "¿Ha estado el bitcoin alguna vez a un dólar?". La chispa comenzó a prenderse desde el foro a la red social, y desde ahí a las distintas plataformas de negociación de criptomonedas.

Has Doge ever been to a dollar? — WSB Chairman (@WSBChairman) January 28, 2021

En Binance, uno de los principales mercados para la compraventa de criptoactivos por su amplio catálogo, el dogecoin pasaba de los 0,0113 a los 0,0875 dólares. Un acelerón de nada menos que un 674% en unas pocas horas. Y la situación se repetía en el resto de plataformas en donde esta altcoin está admitida a negociación.

Como en el caso de los asaltos a las gráficas de GameStop y AMC Entertainment, la apuesta también nacía con su parte de contestación al sistema financiero. Y es que dogecoin fue creado como una especie de moneda parodia basada en litecoin pero con una inflación desmedida. Así, se crean unos 10.000 dogecoins por minuto y se explica su bajísima cotización incluso tras la entrada en escena de los foreros.

Saltan las alertas

El propio consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, lanzaba la voz de alarma a través de su perfil personal en Twitter: "¿Wall Streeet Bets ahora en dogecoin? Advertencia de alto riesgo. Advertencia de alta volatilidad. No podremos prohibir ni pausar la negociación. Solo causará más problemas. Tengan mucho cuidado". Una clara alusión a las limitaciones de contratación que varios brókeres formulaban sobre acciones zombis en la víspera.

Después, se sumaba al debate al señalar que dogecoin es "probablemente es la broma más exitosa y medible en la historia de la humanidad, con una capitalización de mercado de más de 2.000 millones de dólares en la actualidad". En otro mensaje añadía que en un mercado donde "bitcoin es el rey" esta altcoin no es más que "el perro del rey", en alusión a su representación con la forma de este animal.

Musk en escena

Una apreciación con la que, para frustración de los foreros convertidos en estrellas de Wall Street en los últimos días, se ha alineado Elon Musk. El fundador de Tesla que hace tres días se hacía eco en su cuenta personal de Twitter del asalto a GameStop primero lanzaba un guiño al dogecoin, pero después dejaba clara su preferencia por el bitcoin. Así dejaba al burlador burlado.

El siempre polémico empresario, que ha sido acusado en reiteradas ocasiones por manipulación de mercado en EEUU, publicaba a primera hora de la tarde en California un montaje sobre una portada de Vogue con el título Dogue y la imagen de un perro. Una publicación críptica en la que, sin embargo, muchos quisieron ver un respaldo al nuevo plan de la comunidad de foreros.

Apenas un tiempo después, Musk sorprendía al modificar su biografía en la red social. En el apartado que sirve para incluir una descripción personal, el sudafricano simplemente escribía "#bitcoin". Al añadirle la almohadilla delante, Twitter hacía su magia y añadía el icono de la criptomoneda reina haciendo más visible el desmarcaje del empresario frente al último episodio especulativo vía Reddit.

El contundente mensaje conseguía un inmediato reflejo en los mercados de criptomonedas. El dogecoin frenaba en seco hasta limitar sus avances por debajo del 300% en el entorno de los 0,035 dólares. El bitcoin sacaba pecho y conseguía engordar su gráfica desde los 32.200 dólares hasta superar los 38.000 'billetes verdes', un 18% al alza.

Más volatilidad

Más allá de lo que algunos usuarios denominaban en redes como "troleada épica", el asunto volvía a poner en evidencia la fuerte volatilidad del mercado de criptomonedas, que registraba volúmenes muy superiores a los de los últimos días. Unas sesiones en las que, por cierto, el bitcoin había venido sumando fuertes descensos desde sus máximos históricos de 41.616 dólares vistos el 8 de enero.

Si bien lo del respaldo al dogecoin no está tan claro como algunos señalan, sí que es bien conocido el gusto de Musk por el bitcoin y lo que supone en cuanto a finanzas descentralizadas. Tanto es así que el bróker IG incluyó entre sus diez 'cisnes negros' para este 2021 la disparatada posibilidad -o no tanto- de que Tesla decidiera pasar todo su balance a la criptomoneda reina.

Varias monedas físicas de bitcoin.

Por lo que sí es conocido Musk es por su largo pulso contra los inversores bajistas, lo que explica su apoyo a los foreros de Reddit en su cruzada frente a los cortos de GameStop y otras cotizadas. La firma automovilística Tesla que él dirige ha sido en muchas ocasiones víctima de este asedio, que en EEUU está permitido ejecutar incluso sin la tenencia de las acciones contra las que se apuesta. Algo que no ocurre en Europa.

En las últimas horas, el visionario y polémico empresario dedicaba un mensaje específico a estas cuestiones con recado a los supervisores que ya han anunciado que vigilan muy de cerca los movimientos producidos en los últimos días en varios 'chicharros' de Wall Street.

"No puedes vender casas que no te pertenecen. No puedes vender coches que no te pertenecen. Pero ¿¡puedes vender acciones que no te pertenecen!? Los cortos son una estafa. Legal solo por razones vestigiales", señalaba en una publicación más en su red social favorita.