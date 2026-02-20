Las cabeceras de la tabla están en inglés e incluyen información sobre nombre, símbolo, precios, cantidades, resultado latente, fecha de actualización y tipos de orden.

Las cabeceras de las columnas están en inglés para que puedan ser interpretadas por la mayor cantidad de lectores posible. A continuación, se detalla lo que se muestra debajo de ellas de izquierda a derecha:

NAME: Nombre de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Symbol: Código de la acción en cartera o con intención de tenerla en cartera.

Last: Precio de cierre de la sesión anterior de la acción.

Position: Este campo muestra si la acción está comprada (posición larga = Long) o vendida (posición corta = Short). En caso de que se muestre en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado sobre esta acción.

From: Fecha en la que la acción ha sido incorporada a la cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera, pero hay una orden colocada en el mercado.

Quantity: Cantidad de acciones en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Price: Precio de apertura de la posición del valor en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Result: Resultado latente en euros desde que se abrió la posición en esa acción que está en cartera. Si está en blanco, es que no está en cartera.

Update: Última fecha de actualización de alguno de los campos para esa acción.

Order: Orden lanzada al mercado para su ejecución. Si está en blanco, es que la acción está en cartera y no hay ninguna orden adicional sobre esa acción. Puede ser una compra limitada (Buy), una venta limitada (Sell), un nivel de protección de la compra (Buy Stop) o un nivel de protección de la venta (Sell Stop). Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Op. Quant: Cantidad de acciones de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Open Price: Precio de la orden lanzada al mercado para su ejecución. Este campo está en blanco en las acciones en cartera.

Stop Loss: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.

Take Profit: Precio colocado en el mercado, tanto en las acciones en cartera como en las órdenes lanzadas al mercado para cerrar la posición (comprada o vendida) si es alcanzado.