Intel se desploma hasta un 30% en Wall Street tras entrar en pérdidas y arrastra al rojo al Nasdaq (-2%)
En el mismo periodo del año anterior registró un beneficio de 359 millones de dólares.
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Las acciones de Intel sufren una caída de hasta el 30% en Wall Street, registrando el mayor desplome de su historia.
El desplome de la compañía tecnológica arrastra al terreno negativo al índice Nasdaq.
Intel reporta pérdidas netas de 11.609 millones de dólares en los primeros nueve meses, frente a las ganancias del año anterior.
Los resultados de la firma avivan las dudas de los inversores respecto al sector de la inteligencia artificial.
Porque Intel registró unas pérdidas netas de 11.609 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2026 y los inversores ajustaron sus expectativas sobre sus márgenes y su posición frente a la IA, provocando ventas masivas.
Significa que la compañía pasó de beneficios a pérdidas acumuladas en el periodo, lo que reduce su liquidez y capacidad de inversión inmediatas y obliga a revisar previsiones y gasto operativo.
La caída de Intel arrastró al Nasdaq al rojo con una bajada alrededor del 2% porque Intel es una de las grandes tecnológicas que pesan en el índice y su desplome alimentó ventas en todo el sector tecnológico.
Las dudas sobre la capacidad de Intel para competir en chips y soluciones vinculadas a la IA incrementaron la aversión al riesgo entre fondos y traders, amplificando la reacción negativa tras los resultados.
En lo ya ocurrido, los accionistas han sufrido pérdidas de mercado significativas por la caída del precio; en lo que podría ocurrir, puede aumentar la volatilidad y provocar reestructuraciones en posiciones institucionales y revisiones de carteras.
Las dudas por la IA vuelven a acechar a las compañías tecnológicas en plena oleada de resultados. Los títulos de Intel se han llegado a desplomar un 30% -la mayor caída de su historia- en Wall Street en la sesión consecutiva a la presentación de sus resultados.
La compañía ha acumulado unas pérdidas netas de 11.609 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2026, frente al beneficio de 359 millones registrado en el mismo periodo del año anterior.
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