El petróleo alcanza los 115 dólares por primera vez desde mayo al calor del repunte de las tensiones en Oriente Medio

Trump atribuye el encarecimiento a maniobras de Irán para perjudicar electoralmente a sus rivales; datos citados en la cobertura muestran, no obstante, flujos variables desde el golfo con picos y convoyes que mantienen cierta exportación pese a la guerra.

La guerra entre Irán, EE. UU. e Israel ha tensionado el estrecho de Ormuz y generado riesgo de interrupciones en los flujos de crudo, factor que, junto a ataques regionales, explica parte de la subida de precios.

¿Qué conexión existe entre la guerra en Irán y la escalada de precios del petróleo que menciona El Español?

El WTI supera 101 dólares por barril y acumula tres semanas de subidas; esa tendencia encarece combustibles y electricidad indirectamente y añade presión inflacionaria en países importadores.

¿Cómo han evolucionado los precios del West Texas Intermediate (WTI) y qué significa para los consumidores?

Los ataques, que incluyeron daños en una refinería en Yanbu y golpes a aeropuertos de Dammam y Abha, han aumentado el temor a cortes de suministro y presionado al alza los precios del petróleo en Europa y EE. UU.

¿Qué impacto han tenido los ataques hutíes contra refinerías y aeropuertos saudíes en el mercado del crudo?

El alza se debe al repunte de tensiones en Oriente Medio, especialmente los ataques de los hutíes contra objetivos saudíes y el riesgo de mayores interrupciones en el suministro por la guerra en Irán; el artículo señala que el Brent superó 115 dólares tras subir 2%.

¿Por qué han subido los precios del Brent hasta 115 dólares por barril esta semana?

El presidente de EE. UU., Donald Trump, acusa a Irán de manipular e inflar los precios del petróleo para influir en las elecciones de mitad de mandato ('midterms').

Los rebeldes hutíes de Yemen intensifican sus ataques con misiles y drones contra infraestructuras clave en Arabia Saudí, incluyendo la refinería de Yanbu y el Ministerio de Defensa.

El crudo West Texas Intermediate (WTI) asciende más de un 2,5% y se sitúa por encima de los 101 dólares por barril.

El petróleo Brent supera los 115 dólares por barril tras subir un 2%, alcanzando máximos no vistos desde mayo debido al repunte de las tensiones en Oriente Próximo.

Los precios del petróleo siguen subiendo al calor del repunte de las tensiones en Oriente Próximo.

El Brent, el crudo de referencia en Europa, superaba este viernes los 115 dólares por barril tras subir un 2%. El petróleo europeo no tocaba estos niveles desde principios de mayo de este año, en uno de los periodos de más tensión por la guerra en Irán.

A diferencia de otros periodos alcistas del año, la subida del precio del crudo europeo ha sido más paulatina esta vez. En suma, la materia prima energética de referencia en el Viejo Continente se apunta ya cinco semanas al alza. Desde septiembre ha repuntado un 25%.

El West Texas Intermediate también está muy tensionado. El crudo de Texas ya supera los 101 dólares por barril, una cota que no alcanza desde hace cinco meses. Este viernes avanza un 2,52%, un avance que se suma al de jornadas anteriores.

El petróleo estadounidense acumula tres semanas consecutivas de subidas. Desde septiembre ha avanzado casi un 10%.

Tensiones geopolíticas

El contexto geopolítico no favorece las perspectivas para los precios del crudo. A las tensiones por la guerra en Irán y el cierre de Ormuz se le ha unido otro factor determinante, los ataques hutíes contra Arabia Saudí.

Los insurgentes hutíes de Yemen han confirmado una serie de ataques lanzados en las últimas horas contra importantes objetivos en Arabia Saudí. Entre ellos se incluyen el Ministerio de Defensa, la refinería de Yanbu y varios aeropuertos en el país, en el marco del recrudecimiento del conflicto de Yemen.

El portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, ha informado de cuatro operaciones militares "de alto nivel durante las últimas 48 horas" empleando "misiles balísticos y drones".

La primera operación es un ataque contra la sede del Ministerio de Defensa saudí en Riad, la capital de Arabia Saudí, a lo que ha seguido un golpe al aeropuerto internacional de Dammam, "lo que provocó la interrupción del tráfico aéreo", al igual que otro ataque contra el aeropuerto internacional de Abha.

Otra de las operaciones ha atacado una refinería en Yanbu, una de las principales instalaciones petroleras saudíes que se encuentra a orillas del mar Rojo. "El impacto fue directo, lo que provocó un incendio en el sitio objetivo", indicó el portavoz militar.

"Las Fuerzas Armadas Yemeníes afirman que la amenaza del enemigo saudí de atacar a las tribus yemeníes no pasará desapercibida y que, en caso de que se involucre en la ejecución de esta amenaza, las consecuencias serán catastróficas e impredecibles para él, recurriremos a opciones mayores que no deseábamos tomar y le haremos responsable de las repercusiones de ello", ha señalado.

Los hutíes llevan semanas redoblando su campaña de ataques con misiles y drones contra infraestructuras saudíes en respuesta al apoyo de la coalición internacional a las operaciones militares del Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, que a principios de octubre anunció una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios capturados por los rebeldes.

Por su parte, las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han anunciado en la madrugada de este viernes la interceptación de dos drones en la región sur del país y de un misil lanzado contra la capital, Riad, todos ellos atribuidos a la insurgencia hutí en Yemen.

Así lo ha indicado en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, precisando que, en ambos casos, la operación ha terminado con la destrucción de los correspondientes proyectiles.

Guerra en Irán

En lo que concierne a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, se han publicado nuevas informaciones que apuntan a que los dos primeros preparan nuevos ataques contra el país centroasiático para después de las elecciones de mitad de mandato -las midterms- en Estados Unidos.

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha acusado a Irán de encarecer el precio del petróleo como herramienta electoral contra su partido Republicano de cara a los cruciales comicios legislativos del 3 de noviembre.

Lo cierto es que combustible se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los estadounidenses desde el estallido de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel en febrero. Con el estrecho de Ormuz bloqueado, Trump se ha visto incluso obligado a recurrir al diésel ruso para aliviar la subida de precios.

En redes sociales, el mandatario ha acusado a Irán de estar haciendo todo lo posible "para encarecer el precio del petróleo antes de las 'midterms' hasta el punto de que "se están inventando ataques falsos, minas y todo lo demás".

El inquilino de la Casa Blanca ha llegado a asegurar incluso que, gracias a la intervención estadounidense, "ahora mismo está saliendo de Ormuz más crudo que incluso antes del conflicto".

Según datos de Kpler, recogidos por Bloomberg, los flujos de crudo y condensado procedentes del golfo Pérsico alcanzaron un máximo de 24,6 millones de barriles diarios en la semana que finalizó el 18 de octubre.

Sin embargo, los envíos son volátiles y las cifras del promedio de octubre hasta la fecha se mantienen por debajo de los niveles previos a la guerra. Las cargas suelen realizarse en convoyes, con buques que transitan por el estrecho de Ormuz, transfiriendo la carga a buques cisterna que esperan fuera del estrecho antes de regresar para recargar.

Trump ha procedido a cargar contra las "malvadas" autoridades iraníes, que siguen "asesinando manifestantes y a cualquiera que se entrometa en sus asuntos".

"De verdad que son un régimen malvado y solo espero que los estadounidenses y el mundo entero comprendan lo malvados que son", ha denunciado, antes de insistir por enésima vez en que jamás permitirá que Irán se haga con un arma nuclear, objetivo primordial de Estados Unidos e Israel en esta guerra, a pesar de que la República Islámica ha defendido las mismas veces que su programa nuclear solo alberga intenciones pacíficas.