Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción tras las correcciones de ayer

Revisar si su perfil tolera la volatilidad, ajustar posiciones respetando los stops propuestos y priorizar tamaños de posición que limiten el riesgo por operación acorde a su cartera.

Ambos presentan puntos de entrada recientes y stops definidos (Puig cerca de 18,62 euros y Naturgy en 29,65 euros), lo que indica que el analista ve configuración técnica y gestión de riesgo que justifican seguimiento cercano.

Ya ocurrido: fijar el stop limita la pérdida si el precio cierra por debajo de 21,06 euros; posible consecuencia futura: si el valor se mantiene por encima, el inversor conserva exposición a recuperaciones y dividendos.

Inditex presenta soporte técnico en torno a 54 euros y la estrategia fija un stop loss en 54,70 euros por cierres, lo que permite conservar la posición mientras no se cierre por debajo de ese nivel.

La caída responde a toma de beneficios generalizada tras sesiones al alza y a presión en valores tecnológicos y de crecimiento en Wall Street, que afectó el apetito por riesgo en Europa; además se rompieron soportes técnicos que aceleraron ventas.

Wall Street vivió una jornada de recogida de beneficios con importantes caídas en el Nasdaq y el S&P 500, frente al comportamiento positivo del Dow Jones y el Russell.

El Ibex 35 registró una caída del 2,12% hasta los 18.913,5 puntos, marcando un nuevo mínimo dentro de su rango actual de contratación.

El Ibex 35 cerró la sesión de este jueves con una caída del 2,12% hasta los 18.913,5 puntos y marca un nuevo mínimo en base a cierres dentro del actual rango de contratación.

En Wall Street tuvimos una sesión claramente de recogida de beneficios en donde resaltó el comportamiento positivo tanto del Dow Jones como del Russell a diferencia de las importantes caídas que vimos en el Nasdaq y en el S&P 500.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: El valor cierra en los 56,24 euros y estamos dentro desde los 54,34 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 54,70 euros en base a cierres.



- Iberdrola: El valor cierra en los 21,74 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 21,06 euros en base a cierres.

- Puig Brands: El valor cierra en los 19,29 euros y estamos dentro desde los 19,33 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 18,62 euros en base a cierres.



- Naturgy: El valor cierra en los 30,76 euros y estamos dentro desde los 30,74 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 29,65 euros en base a cierres.