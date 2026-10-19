Sacyr frena el rebote tras una fase de acumulación cerca del soporte clave de los 3,88 euros

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LO ESENCIAL Las claves Sacyr analiza una posible desinversión en su área de ingeniería industrial para maximizar el valor del accionista, aunque sin un compromiso formal. Técnicamente, el valor ha mostrado debilidad tras caer desde sus máximos de 4,95 euros, pero mantiene con firmeza el soporte clave de los 3,88 euros. La reciente superación de los 3,94 euros con repunte de volumen y acumulación abre la puerta a un posible cambio de tendencia a medio plazo. Los analistas sugieren mantener posiciones si no se pierden los 3,88 euros o buscar entradas tácticas si el precio supera la zona de los 4,10 euros.

La nueva oleada de informes corporativos será determinante para la evolución de los índices de renta variable, especialmente en un contexto en el que las valoraciones vinculadas a la IA se encuentran bajo un estrecho escrutinio por parte del mercado. Mientras tanto, el precio del petróleo afloja.

Por su parte, el Ibex 35, que logró cerrar la semana en terreno positivo, volverá a fijar como principal objetivo para las próximas jornadas la superación de la barrera de los 19.400 puntos. Entre los valores más destacados del día, centraremos la atención en las acciones de Sacyr.

Sacyr continúa avanzando en su estrategia de reorganización empresarial y estaría estudiando una posible desinversión en su área de ingeniería industrial. Por ahora, esta operación se analiza únicamente a modo de estudio, sin que suponga una decisión firme ni un compromiso definitivo.

Desde la propia compañía sostienen que revisar oportunidades de negocio para maximizar el valor del accionista es una práctica habitual, aclarando que en la actualidad no existe ningún compromiso formal que deba ser reportado al mercado de valores.

Este matiz parece ser precisamente el que están penalizando los inversores en la sesión de hoy, provocando un retroceso de cierta intensidad en los títulos de la cotizada, al menos durante los primeros compases de la negociación.

Si analizamos las acciones de Sacyr desde un punto de vista técnico, debemos centrar la mirada en lo sucedido desde mediados de este año 2026, concretamente durante el mes de julio, cuando el valor logró acercarse de forma decidida a la zona de los 4,95 euros, marcando en ese nivel sus máximos anuales.

Tras alcanzar dicho techo, la presión alcista se agotó y dio paso a una fase de ajuste técnico de notable calado y prolongada en el tiempo, la cual se extendió prácticamente hasta mediados de la semana pasada.

Este deterioro técnico llevó a la cotización a perder soportes de relevancia, como el situado en la zona de los 4,45 euros, apoyándose en las últimas semanas en el soporte de los 4,09 euros por acción. Asimismo, el precio de sus títulos se sitúa por debajo de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), lo que refleja claros síntomas de debilidad estructural.

Sin embargo, hay un factor técnico determinante y es que los títulos de Sacyr han sabido mantener con firmeza la zona de los 3,88 euros, un nivel considerado como su soporte horizontal más importante tanto a corto como a medio plazo.

Evolución de las acciones de Sacyr Eduardo Bolinches TradingView

Se trata de una cota de contención que ya permitió a los títulos de la compañía iniciar una importante remontada a finales del pasado mes de marzo. Por ello, constituye una zona clave desde la que se observó una fuerte reacción alcista el pasado jueves, jornada en la que sus títulos avanzaron un 2,79%.

Con este movimiento, el valor logró superar —con los filtros confirmatorios adecuados, es decir, mediante dos sesiones diarias consecutivas o una semanal por encima del nivel— la directriz bajista trazada desde los máximos del pasado mes de julio. Esta ruptura por encima de la barrera de los 3,94 euros abre la puerta a un posible cambio en la tendencia principal de medio plazo.

Cabe destacar que dicha ruptura al alza se produjo acompañada de un volumen de negociación suficiente para darle validez técnica. En las últimas sesiones, el volumen negociado ha mostrado también un ligero repunte, lo que sugiere un proceso de acumulación por parte de la demanda que se produce en las proximidades del nivel de soporte clave.

De igual modo, resulta relevante remarcar el incremento de la volatilidad en el valor: si bien el viernes abrió con un hueco alcista, la sesión de hoy ha comenzado con un hueco a la baja, tanteando la zona psicológica y de soporte de los 4 euros por título en el momento de redactar estas líneas.

Con este escenario técnico sobre la mesa, la estrategia a considerar sería la siguiente: para quienes ya tengan títulos de Sacyr en cartera, lo más recomendable sería mantener posiciones mientras el valor no ejecute un cierre por debajo de la zona de los 3,88 euros en dos sesiones diarias consecutivas o una semanal.

Por otra parte, dada la caída acumulada desde los máximos de julio (cercana al 18%), cualquier recaída hacia la zona de los 3,95 euros —nivel que coincide exactamente con el 50% del cuerpo de la vela alcista desplegada el pasado jueves— podría ser interpretada como una oportunidad de entrada.

En este caso, se aconseja destinar como máximo un tercio del capital habitualmente asignado a este tipo de activos, fijando una orden de protección por debajo de la zona de los 3,85 euros.

En sentido contrario, si Sacyr detiene las caídas en los niveles actuales de cotización y retoma la senda alcista —escenario altamente probable dados los niveles de acumulación observados en soportes—, cualquier superación confirmada en cierres (dos diarios consecutivos o uno semanal) por encima de los 4,10 euros activaría una pauta de entrada para buscar un rebote hacia la zona de los 4,20 euros.

Para esta estrategia, la orden de protección debería situarse en el origen del hueco bajista generado hoy, es decir, por debajo de los 4,05 euros en base cierres.