San Basilio (CNMV) alerta del impacto de la deuda en los mercados y critica la falta de ajustes de Estados Unidos

Pide acelerar la integración de los mercados financieros en la Unión Europea y fomentar la participación de inversores minoristas e institucionales mediante incentivos fiscales y educación financiera.

Destaca la resiliencia de la bolsa española, impulsada por la revalorización del Ibex 35 cercana al 10% y el incremento del 70% en las colocaciones de capital.

Señala las tensiones geopolíticas prolongadas y la volatilidad ligada a la inteligencia artificial como factores clave de incertidumbre para la economía global.

El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, advierte sobre el impacto de la elevada deuda pública en los mercados y critica que Estados Unidos no adopte medidas de consolidación presupuestaria.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha advertido este miércoles sobre el impacto que generan los elevados niveles de deuda pública en la evolución de los mercados financieros, un riesgo que se une a las crecientes tensiones geopolíticas.

En este sentido, el máximo responsable del regulador bursátil ha criticado que economías clave como Estados Unidos no estén adoptando las medidas de consolidación presupuestaria necesarias para garantizar la sostenibilidad de su déficit.

"Estamos viendo que en algunos de estos países, y Estados Unidos es un ejemplo claro, no se están afrontando las medidas necesarias de consolidación presupuestaria que permitan que la senda de la deuda respecto al Producto Interior Bruto (PIB) entre en una fase de sostenibilidad mediante la reducción de los porcentajes", ha argumentado durante su intervención en el Foro CREO organizado por Cinco Días.

En paralelo, San Basilio ha resaltado los conflictos geopolíticos como otros de los principales factores de incertidumbre con los que convive actualmente el mercado. Además, sobre los mismos, ha destacado que "no ve un fin cercano".

Al mismo tiempo, el representante del organismo ha vinculado este entorno inflacionario derivado de la crisis energética con la situación fiscal de las principales economías avanzadas. Según ha detallado, el elevado volumen de deuda pública en países como Estados Unidos, Reino Unido, Japón y gran parte de la Unión Europea plantea un panorama "especialmente preocupante".

San Basilio ha explicado que las presiones inflacionistas y el consiguiente incremento de los tipos de interés por parte de los bancos centrales generan una "tensión adicional" sobre los costes de financiación de las emisiones soberanas.

A su vez, el presidente del regulador bursátil ha matizado que en materia de riesgos "no se trata sólo de geopolítica o deuda pública", sino también de los asociados a la IA. "La inteligencia artificial, que es un factor de crecimiento, por una parte, también es un foco de incertidumbre muy relevante por las elevadísimas capitalizaciones y por la ciberseguridad", ha enfatizado San Basilio.

Sobre el primero de los casos, el alto directivo ha expuesto que, dado el tamaño significativo que tienen estas empresas, se han convertido en un "factor sistémico" para el mercado financiero norteamericano e internacional.

En cuanto a la seguridad digital, San Basilio ha precisado que la tecnología juega en "dos sentidos". "Por una parte, puede ayudar a que las empresas se protejan mejor. Por otra parte, ayuda a que los atacantes tengan más fácil la identificación de los puntos débiles", ha defendido el presidente de la CNMV, quien ha remarcado que hay que estar "especialmente vigilantes".

Resiliencia de los mercados

Al mismo tiempo, San Basilio ha destacado la "resiliencia" que están mostrando los mercados de valores a nivel global. Y también ha señalado la particularidad española, donde las bolsas continúan ofreciendo resultados positivos en medio de este escenario de alta incertidumbre.

En este punto, San Basilio ha puesto como reflejo visible el comportamiento del principal selectivo español, el Ibex 35. El índice de la Bolsa de Madrid acumula una revalorización cercana al 10% en lo que va de año.

A su vez, el máximo responsable del supervisor ha puesto en valor el fuerte repunte registrado hasta agosto en el volumen de colocaciones, que engloba tanto ampliaciones de capital de compañías cotizadas como la venta de paquetes accionariados significativos.

Estas han subido un 70% y han alcanzado los 17.000 millones de euros en los primeros meses de 2026, frente a los cerca de 10.000 millones registrados en el mismo periodo de tiempo el año anterior.

Este dinamismo también se ha extendido a la renta fija, donde las colocaciones en España han experimentado un crecimiento próximo al 7% y han superado un volumen total de 60.000 millones de euros.

En cuanto a la gestión colectiva, San Basilio ha indicado que se mantiene la tendencia estructural de crecimiento, si bien muestra un comportamiento "algo menos dinámico" en comparación con los ejercicios previos.

Gestión colectiva

Así, ha detallado que el patrimonio bajo gestión de los fondos de inversión en España continúa al alza y ya rebasa el umbral de los 500.000 millones de euros. Con todo, la tasa de expansión se sitúa por debajo de los ritmos observados el pasado año.

En la misma línea, el responsable de la CNMV ha revelado que en determinados meses -como ocurrió a principios de año y se ha comenzado a apreciar nuevamente en septiembre- se han registrado las primeras salidas netas de fondos tras un periodo prolongado de entradas.

A su juicio, este fenómeno evidencia que el entorno de inestabilidad actual "sí que está teniendo un cierto impacto", si bien la tendencia general de la industria sigue siendo favorable.

Por otra parte, el máximo responsable del supervisor bursátil ha reivindicado que España y la Unión Europea (UE) necesitan mercados de valores "más líquidos, más profundos, con mayor capacidad de atraer a las empresas y que sirvan de apoyo en sus estrategias de innovación".

Mercados más líquidos

Para ello, ha reclamado culminar la integración de los mercados en el bloque comunitario y aprovechar "el potencial de un mercado tan grande como el de la Unión Europea, eliminando barreras a las transacciones transfronterizas".

"Hemos recibido un impulso muy claro en estos últimos dos años, como consecuencia también de estas tensiones geopolíticas y la necesidad de Europa de situarse claramente como un polo de crecimiento con su propio peso en el entorno de las demás superpotencias", ha apostillado en referencia al proceso.

No obstante, San Basilio también ha puesto sobre la mesa la necesidad de conseguir unos niveles de demanda "sostenibles" y ha fijado como reto movilizar hacia los mercados de valores europeos a ahorradores de forma significativa.

"Hay dos factores de demanda diferenciales que nos faltan en muchos mercados europeos. Uno es la movilización del inversor minorista y otro es la presencia de los inversores institucionales, especialmente fondos de pensiones con una vocación de inversor a largo plazo", ha remachado.

En consecuencia, ha exhortado a tomar medidas en materia de educación financiera, disposición de productos de renta variable sencillos y una fiscalidad atractiva para acelerar la presencia de los ahorradores en los mercados.