Fluidra desafía la presión bajista y mide sus fuerzas en el soporte crítico de los 17 euros

Para confirmar un cambio de tendencia bajista, los analistas técnicos señalan que el valor necesita superar con firmeza la cota de los 17,80 euros.

La compañía reforzó la remuneración a sus accionistas aprobando 0,65 euros por acción, con un segundo pago de 0,33 euros fijado para el próximo 10 de diciembre.

Fluidra busca rebotar desde su soporte psicológico e histórico en los 17,00 euros tras acumular una caída anual superior al 24% en el Ibex 35.

Los mercados cotizan con evidente prudencia y ganancias limitadas debido al encarecimiento del petróleo y a la expectación ante las próximas cifras de inflación en Estados Unidos. De estos datos depende directamente que la Reserva Federal (Fed) modere el ritmo de sus subidas de tipos de interés de cara al próximo año o mantenga una postura más agresiva.

En este escenario, el Ibex 35 —que en la sesión de ayer lunes fracasó en su intento de superar la resistencia psicológica de los 19.400 puntos— dispondrá de una nueva oportunidad para consolidar dicho nivel. Dentro de la tabla del selectivo español, destaca la cotización de las acciones de Fluidra.

Desde el punto de vista de sus fundamentales, Fluidra continúa reforzando la rentabilidad de su negocio. La compañía se apoya en los ingresos recurrentes derivados de su división de mantenimiento, una gestión eficiente de los costes operativos y una progresiva estrategia de desapalancamiento financiero. Todo ello consolida una propuesta de inversión sólida y atractiva a medio y largo plazo.

Actualmente, el valor de mercado de Fluidra se sitúa por debajo del precio objetivo promedio estimado por el consenso de analistas. A esta infravaloración se suma el atractivo de su política de remuneración al accionista con cargo a los resultados del ejercicio.

La cotizada aprobó el reparto de 0,65 euros brutos por acción, estructurado en dos tramos de ejecución: un primer pago de 0,32 euros abonado el pasado 14 de julio y un segundo pago de 0,33 euros programado para el próximo 10 de diciembre.

Analizando el comportamiento técnico de sus títulos, es preciso fijar la atención en la zona de máximos del ejercicio alcanzados durante el pasado mes de febrero, en torno a los 25,78 euros por acción. Fue precisamente en ese punto donde la fuerza vendedora tomó el control del mercado, desencadenando un severo e intensivo proceso corrector.

Desde aquellos máximos, la cotización de Fluidra ha llegado a ceder más de un 33% de su capitalización bursátil. Aunque se produjeron reacciones alcistas intermedias, la presión de los osos terminó imponiéndose, consolidando una clara estructura de máximos y mínimos decrecientes.

Durante las últimas jornadas, tras haber amagado con la formación de un suelo de mercado a medio plazo en la zona de los 17,80 euros, la cotización terminó perforando a la baja dicho soporte.

Esta rotura impulsó un nuevo tramo bajista hacia el nivel de los 17,00 euros, cota en la que el precio parece haber encontrado una zona de apoyo temporal.

Evolución de las acciones de Fluidra Eduardo Bolinches TradingView

En el cómputo global del año, Fluidra se sitúa como uno de los valores más castigados del Ibex 35, acumulando una depreciación superior al 24%.

Además, la cotización se sitúa por debajo de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), confirmando un escenario de debilidad técnica estructural. La sobreventa también es muy elevada, un factor clave que viene manteniéndose desde hace bastante tiempo.

En el momento actual, y dadas las condiciones del mercado de renta variable, las oportunidades de trading suelen situarse en valores fuertemente penalizados que alcanzan niveles de soporte relevantes.

En el caso de Fluidra, la zona de los 17,00 euros constituye un suelo psicológico e histórico desde el cual intenta rebotar. Sin embargo, para confirmar la neutralización de las presiones bajistas iniciadas en agosto, el valor requeriría un impulso adicional cercano al 5% que le permitiese recuperar la cota de los 17,80 euros.

Dada la elevada volatilidad, la situación exige máxima prudencia y nos deja dos planteamientos tácticos bien diferenciados:

Para inversores con un perfil de menor riesgo, lo recomendable es esperar a que el precio supere con firmeza la zona de los 17,80 euros. Esta ruptura daría una primera señal clara de compra en el lado largo, abriendo camino hacia las medias móviles de corto y medio plazo como primer objetivo operativo.

Pero si por el contrario, el rebote de estas últimas jornadas resultara ser un espejismo y la cotización regresara a la zona de los 17,00 euros —especialmente si busca cerrar el hueco alcista generado en la sesión de hoy cerca de los 17,15 euros—, se podría intentar una entrada especulativa buscando un rebote de muy corto plazo hacia los 17,50 euros.

Para ambas estrategias, es imprescindible limitar el riesgo mediante la colocación de una orden de protección que no debería superar un 3% de distancia desde el nivel de entrada, situándose, en el caso del escenario agresivo, por debajo de los mínimos marcados el pasado 8 de octubre en los 16,91 euros en base cierres.