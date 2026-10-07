Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

Iberdrola se mantiene en cartera desde 21 euros, con stop en 20,35 euros; Unicaja sería una opción de entrada al cierre por encima de 3,42 euros, con stop en 3,30 euros.

El Ibex 35 subió un 0,75% el martes, hasta los 19.444,2 puntos, en un contexto que apunta a la continuidad de la reacción alcista.

El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,75% hasta los 19.444,2 puntos dejando un islote de tres sesiones desde el jueves pasado que hace pensar en una continuidad de la reacción alcista.

En Wall Street tuvimos también la continuidad de las ganancias con un S&P 500 que logra acompañar al Nasdaq 100 con nuevos máximos históricos mientras que el Dow Jones y el Russell 2000 están muy lejos de sus respectivos máximos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Inditex: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se va a hacer con los 54,20 euros colocando un stop loss inicial en los 52,61 euros.



- Iberdrola: El valor cierra en los 20,99 euros y estamos dentro desde los 21 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 20,35 euros en base a cierres.

- ACS: Vamos a entrar atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 96,25 euros de cara al cierre de la sesión colocando un stop loss ante la pérdida de los 90,34 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,42 euros colocando un stop loss en los 3,30 euros en base a cierres.