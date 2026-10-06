Los inversores buscan la seguridad jurídica sin Sánchez pese a que el Ibex 35 ha subido un 172% durante su mandato

Los analistas prevén un impacto limitado e inmediato de las elecciones en el mercado, salvo un escenario de fragmentación que impida aprobar Presupuestos; banca, energía, socimis e inmobiliario concentran la atención.

España ha reducido en unos 25 puntos básicos su prima de riesgo frente a Alemania, mientras Francia la ha ampliado; el bono español a diez años rinde el 4,15%.

El Ibex 35, incluyendo dividendos, acumula una subida cercana al 172% durante el mandato de Pedro Sánchez, por encima de los periodos de Aznar, González, Rajoy y Zapatero.

Los inversores valoran el adelanto electoral del 29 de noviembre y reclaman un cambio político que aporte mayor seguridad jurídica, previsibilidad y estabilidad regulatoria.

Los inversores aplauden el adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez para el próximo 29 de noviembre. Buscan que el Gobierno cambie de signo político para así garantizarse una mayor seguridad jurídica en España, el principal reclamo desde hace meses. Sin embargo, los ecos de la tan esperada convocatoria se propagan acompañados de varios hechos irrefutables.

El Ibex 35 -con dividendos- acumula una subida cercana al 172% durante su mandato, la mayor entre los periodos presidenciales analizados en España en democracia. Y nuestro país ha reducido su prima de riesgo frente a Alemania, en contraste con Francia.

Pero estos logros quedan empañados en la opinión pública por los casos judiciales e investigaciones policiales que rodean a Sánchez y su entorno: del exasesor Koldo; el exministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; su esposa Begoña Gómez; su hermano David, y del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

A ello se suma la invasión de Ceuta orquestada por Marruecos este verano o las actuales protestas en las principales ciudades del país por la acuciada crisis de la vivienda.

José Ramón Iturriaga, socio y gestor de Abante, hace una lectura "muy positiva" del adelanto para las elecciones generales del 29N.

"Todo lo que sea adelantar la salida de Sánchez, sólo puede ser bueno. A nada que los siguientes hagan las cosas medio bien, el ciclo económico va a ser extraordinario para España", confía Iturriaga.

Y añade: "Su salida es, a todas luces, positiva, se mire cómo se mire. Lo es desde el punto de vista de seguridad jurídica, de políticas económicas o fiscales, de previsibilidad o de ausencia de arbitrariedades".

El legado financiero

De entre los presidentes españoles que han convivido con el Ibex 35 desde que el índice bursátil existe, es con Pedro Sánchez con quien el selectivo más se ha disparado: casi un 172% durante su mandato, frente al 147% del periodo gobernado por José María Aznar, con datos de XTB.

Con Felipe González, el Ibex 35 se revalorizó un 76% en términos absolutos; con Mariano Rajoy, un 56%, y con Zapatero, solamente lo hizo en un 40%.

Cabe recordar que este agosto el Ibex 35 batió sus máximos históricos con Sánchez por encima de los 20.356 puntos.

Si se mira su desempeño respecto de sus comparables europeos y en el mismo periodo, con Sánchez al frente de España, el selectivo continental Stoxx Europe 600 ha avanzado cerca de un 114%, un 98% el DAX alemán y un 82% el CAC 40 francés. Únicamente el FTSE MIB italiano ha logrado batir al índice español tras haber subido un 218%.

"Los anteriores adelantos electorales no impidieron las subidas posteriores del Ibex. Las propuestas fiscales y regulatorias podrían tener más impacto sobre determinadas compañías que la convocatoria en sí, especialmente en banca, socimis y energía", que están más regulados y pegados al BOE, como recuerda Manuel Pinto, director de Análisis de XTB.

En el terreno del bono español, el legado que deja Sánchez también es innegable. España paga más por financiarse que en 2018, fruto del escenario macroeconómico global de incertidumbre. Sin embargo, ha reducido su prima de riesgo frente a Alemania en unos 25 puntos básicos, en contraste con Francia que lo ha ampliado en 85 puntos.

La prima de riesgo española cotiza hoy en torno a los 66 puntos básicos, y antes del anuncio electoral del lunes lo hacía en 54 puntos. El interés exigido al bono español a diez años es del 4,15%, mientras que al bono alemán se le demanda una rentabilidad del 3,49%.

Francia paga un 4,86% por su deuda a diez años, Italia ofrece un 4,63%, Portugal abarata el pago del bono a poco más del 4%, y Grecia lo hace al 4,48%, con cifras al cierre de la sesión del lunes. Una imagen que pone bien a España.

Sin grandes vaivenes

"Aunque estas elecciones son muy importantes para los españoles, veo poca incidencia en mercado a corto plazo. Desde fuera se conocen menos los problemas políticos de nuestro país, y se nos ve más ahora mismo como una economía que crece más que la media de Europa, que tiene superávit exterior y cuyo déficit público es muy inferior al de países como Francia", sostiene Álvaro Sanmartín, fundador, socio y gestor de Circular.

"Incluso si sigue Pedro Sánchez, no creo que eso generase muchos problemas en el mercado, al menos, a corto plazo", reconoce Sanmartín.

José Caturla, asesor del fondo Inverglobal, estima que el Ibex 35 no debería verse especialmente afectado por la convocatoria de elecciones, "salvo que el resultado final de las mismas conlleve una división de fuerzas, tal que no permitiera unos Presupuestos". Quizá entonces sí podrían llegar las caídas derivadas de la política.

Por su parte, Guillermo Santos, socio de iCapital, pone el foco a medio plazo en sectores como el inmobiliario (en las socimis del Mercado Continuo) y el eléctrico, "sectores regulados en los que medidas liberales de un nuevo Gobierno de centro-derecha podrían ayudar".