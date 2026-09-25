Solaria se dispara tras presentar resultados del primer semestre y busca reconquistar los 16 euros

Los analistas recomiendan cautela, sugiriendo esperar una confirmación por encima de los 16,25 euros para nuevas compras, debido a la alta volatilidad y presión bajista actual.

La acción intenta recuperar el soporte clave de los 16 euros tras fuertes caídas y una corrección desde los máximos anuales, en un entorno técnico aún bajista.

Los ingresos del grupo crecieron un 44% hasta 223,3 millones de euros y el EBITDA aumentó un 50%, cubriendo ya el 64% de su objetivo anual.

Solaria se dispara en bolsa tras presentar unos resultados semestrales con un beneficio neto de 124,9 millones de euros, un 52% más que el año anterior.

El desplome en los mercados globales de deuda, que había disparado las rentabilidades a niveles no vistos en décadas, dio una tregua este viernes durante la sesión asiática.

Este alivio coincidió con el frenazo en el encarecimiento del crudo, interrumpiendo así dos jornadas consecutivas de alzas y aportando cierta estabilidad al apetito por el riesgo a nivel global. Por su parte, el Ibex 35, que continúa cotizando en una fase claramente lateralizada, buscará alejarse de los mínimos del mes para devolver al mercado la esperanza de un retorno hacia la zona cercana a los 20.000 puntos.

Entre los componentes del selectivo español, destaca hoy viernes el comportamiento de las acciones de Solaria, que registran subidas importantes.

El principal catalizador para sus títulos ha sido la presentación de resultados financieros correspondiente al primer semestre de 2026, dada a conocer ayer al cierre del mercado.

Solaria Energía y Medio Ambiente cerró dicho periodo con un beneficio neto de 124,9 millones de euros, lo que representa un significativo crecimiento del 52% respecto al mismo ejercicio del año anterior. Este impulso respondió principalmente a la entrada en funcionamiento de nueva capacidad instalada y al sólido avance de su división de infraestructuras orientada a centros de datos.

En el desglose de sus cuentas, los ingresos totales del grupo subieron un 44% hasta alcanzar los 223,3 millones de euros. Destaca dentro de esta partida la cifra de negocio, que más que se duplicó (+111%) para situarse en 167,2 millones de euros.

Por su parte, el EBITDA aumentó un 50%, alcanzando los 210,1 millones de euros, una cifra muy relevante que ya cubre el 64% de su meta anual fijada en los 331 millones de euros.

Analizando las acciones de Solaria desde una perspectiva puramente técnica, se observa que el valor se encuentra inmerso en un proceso correctivo desde que alcanzara sus máximos en la zona de los 25,85 euros el pasado mes de abril.

En el acumulado del ejercicio, el valor acumula una caída superior al 13,5% considerando el cierre de la sesión de ayer. Se trata de un movimiento errático que ha restado más de un 40% a su capitalización bursátil desde los picos del año.

Desde una óptica de más largo plazo, cabe recordar que la acción, tras marcar mínimos en la zona de los 6,09 euros en abril de 2025, protagonizó un importante repunte de precios estructurado en una clara pauta de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar los citados máximos anuales.

Evolución de las acciones de Solaria Eduardo Bolinches TradingView

Si a toda esta estructura alcista le aplicamos los correspondientes niveles de retroceso proporcional de Fibonacci, comprobaremos que Solaria perforó en la jornada de ayer un soporte técnico de gran relevancia que hoy intenta recuperar de forma decidida.

Dicho nivel clave corresponde a la zona próxima a los 16 euros por acción. En esa misma cota, el pasado mes de noviembre el valor dejó un pequeño hueco alcista que actuó como hueco de continuidad, permitiendo a Solaria registrar avances muy claros.

Más recientemente, durante el pasado mes de agosto, el valor intentó apoyarse nuevamente en los 16 euros para buscar el objetivo de los 18,75 euros; sin embargo, en esa zona se dibujó un techo de mercado que las fuerzas vendedoras aprovecharon para terminar rompiendo a la baja el soporte de los 16 euros.

En la jornada de hoy, los inversores han reaccionado con rapidez tras haber asistido previamente a una fase de acumulación cerca de los 16 euros. A pesar de que ayer el soporte fue perforado con severa contundencia —llegando a perderse en términos intradiarios la cota de los 15 euros—, los alcistas tratan de reestructurarse y reconquistar dicho nivel, convertido ahora en una resistencia de corto plazo.

La estructura técnica, no obstante, exige prudencia. El gráfico muestra que las tres medias móviles más representativas se posicionan por encima del precio actual, lo cual constituye una señal bajista. Asimismo, se ha ejecutado un cruce bajista entre la media móvil de 200 y la de 100 sesiones, añadiendo mayor presión a la lectura técnica del activo.

Por todo ello, conviene evitar un exceso de euforia, ya que la tendencia principal no deja lugar a dudas. No obstante, el título podría iniciar un rebote técnico por extrema sobreventa, un indicador que ha mostrado niveles muy acusados durante las últimas sesiones.

Para consolidar este movimiento, Solaria necesita recuperar con contundencia y volumen los 16 euros más un pequeño filtro de confirmación. Si lo logra, el precio superaría además el 50% del cuerpo de la vela bajista desplegada ayer, activando una señal positiva aunque limitada al estricto corto plazo.

En cuanto a la operativa de mercado, si ya se tienen acciones de Solaria en cartera, el nivel a vigilar sin concesiones es la zona de los 15 euros por título al cierre. Una pérdida confirmada de dicho nivel incrementaría sensiblemente la presión de las ventas, aumentando el riesgo de caídas mayores.

Por el contrario, para aquellos inversores que busquen aprovechar un rebote técnico en Solaria, la recomendación operativa es esperar a que la cotización supere la zona de control de los 16,25 euros durante dos sesiones diarias consecutivas o una semanal.

La superación de este filtro confirmaría la validez del movimiento alcista, permitiendo la apertura de posiciones de compra con un primer objetivo situado cerca de los 17,50 euros por acción.

Dada la elevada volatilidad en la renta variable global y la incapacidad mostrada por el Ibex 35 para consolidarse por encima de los 20.000 puntos, resulta imprescindible acompañar cualquier estrategia de compra con una estricta orden de protección.

Se sugiere fijar dicha protección por debajo de la zona de los 15,50 euros, invalidando la estrategia si el precio vuelve a ceder tras la entrada.